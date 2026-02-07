Егору Сурину несколько месяцев резали клюшки. Кто это делал

Егор Сурин рассказал о проблемах с клюшкой

Нападающему «Локомотива» Егору Сурину несколько месяцев подряд портили клюшку перед тренировками. Об этом сам хоккеист рассказал «Матч ТВ».

«На протяжении трех‑четырех месяцев мне перед каждой тренировкой домашней серии резали ленту на клюшке. Я ее перематываю, иду разминаться, возвращаюсь — а крюк клюшки порезан будто ножом, и надо заново перематывать лентой. Один раз во Владивостоке мы играли против „Адмирала“. И получилось так, что мне все три клюшки порезали перед тренировкой», — поделился Сурин.

Он пожаловался, что из-за инцидента ему иногда приходилось выходить на лед самым последним, за что он получал нагоняй от тренера.

«Боб Хартли подходит ко мне с наездом: „Не думай, что ты — суперзвезда, и можешь выходить на тренировку последним! Ты должен быть первым!“ Я восклицаю: „Боб, это не я! Каждый раз перед каждой тренировкой мне режут клюшку. Надо мной шутят!“», — приводит слова ярославца «Матч ТВ».

Чуть позже с помощью камер Егор сумел вычислить «преступников».

«Александр Андреевич Полунин, Александр Валерьевич Радулов, Рушан Русланович Рафиков. Чаще всего мне это делал Полунин, а еще двое оказались соучастниками», — рассказал Сурин.

Он признался, что уже придумал, как отомстить. И ждет для этого момента.