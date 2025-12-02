Нападающий «Локомотива» Сурин признался, почему лезет в драку на льду

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин объяснился по поводу драк на льду, в которых он стал участником в нескольких матчах в конце ноября. 19-летний игрок признался, что пускал в ход кулаки из желания помочь команде.

«По поводу потасовок в двух матчах подряд соглашусь, что это выплеск эмоций, когда где-то не хватает уверенности, но есть огромное желание помочь команде, хотя бы таким образом. Но при этом я четко понимаю, что лучше все-таки доказывать свое превосходство на льду заброшенными шайбами и добытыми победами», — процитировали слова Егора в Tg-канале «Локомотива».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценивает подобные потасовки как эмоциональные моменты игры.

«То, что Сурин подрался с Уилом… Была хорошая драка. Это хоккейный момент. Я всегда бы предпочел слишком много эмоций, чем те, которые засыпают на льду», — ответил наставник.