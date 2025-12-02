НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Нападающий «Локомотива» Сурин признался, почему лезет в драку на льду

Нападающий «Локомотива» Сурин признался, почему лезет в драку на льду

Публикуем заявление 19-летнего нападающего

462
Егор Сурин рассказал, почему в хоккее часто дерутся на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕгор Сурин рассказал, почему в хоккее часто дерутся на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егор Сурин рассказал, почему в хоккее часто дерутся на льду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин объяснился по поводу драк на льду, в которых он стал участником в нескольких матчах в конце ноября. 19-летний игрок признался, что пускал в ход кулаки из желания помочь команде.

«По поводу потасовок в двух матчах подряд соглашусь, что это выплеск эмоций, когда где-то не хватает уверенности, но есть огромное желание помочь команде, хотя бы таким образом. Но при этом я четко понимаю, что лучше все-таки доказывать свое превосходство на льду заброшенными шайбами и добытыми победами», — процитировали слова Егора в Tg-канале «Локомотива».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценивает подобные потасовки как эмоциональные моменты игры.

«То, что Сурин подрался с Уилом… Была хорошая драка. Это хоккейный момент. Я всегда бы предпочел слишком много эмоций, чем те, которые засыпают на льду», — ответил наставник.

По данным на 2 декабря, «Локомотив» занимает третью строчку таблицы конференции «Запад», на втором месте расположилось минское «Динамо», а на первом — череповецкая «Северсталь».

2 декабря железнодорожники примут на домашнем льду петербургский «СКА» (6+). Матч начнется в 19:00.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Драка Хоккейный матч КХЛ
Комментарии
1
Гость
16 минут
Да потому что не Овечкин.
Читать все комментарии
Гость
