«Салават» не смог сыграть ровно: как Уфа упустила победу в Ярославле

Почему «Салават Юлаев» не смог обыграть «Локомотив» на матче в Ярославле — разбор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Уфимский «Салават Юлаев» начал выезд с упущенных 2:0 против действующего чемпиона. Хотя «Локомотив» долго входил в игру, ярославцы почти однозначно доминировали во второй половине встречи и вышли вперед. В конце третьего периода команда из Уфы сравняла счет, но на последней секунде овертайме железнодорожники реализовали комбинацию после вбрасывания. Ошибка Вязового, травма Панина и другие детали — в разборе наших коллег из UFA1.RU.

«Локомотив» слабо провел первый период

Это трудно объяснить попаданием в функциональную яму, ведь во втором периоде ярославцы еще как включились. Но поначалу уфимцы элементарно были быстрее, лучше открывались и качественнее боролись за шайбу — во многом так и выиграли начальную треть, во второй раз в сезоне забросив дважды за отрезок. Ранее это было 31 октября с «Адмиралом» (5:0).

На первой минуте у «Салавата» была задумка с пасом Девину Броссо на ход, на третьей — позиционная атака с попытками дальних бросков и пробросом «Локомотива». На пятой минуте Никита Черепанов сфолил на Александре Хохлачеве. В это время был хороший пас Хохлачева в касание на пятак Джеку Родуолду. Любопытно, что Шелдон Ремпал начинал розыгрыш за воротами, а не справа.

После этих двух минут действующий чемпион стал активнее в отборе в средней зоне и скорее стал доводить розыгрыш до броска. На десятой минуте они провели годную позиционную атаку с парой дальних бросков. Наконец, в самой концовке они снова пошли в прессинг, но в остальном более деятельной, хоть и менее бросающей, была команда Виктора Козлова.

Кто открыл счет

Сучков воспользовался моментом, выиграл борьбу и мгновенно передал Артему Горшкову под бросок. Номер 13 мощно зарядил с колена и вколотил шайбу под ловушку Даниила Исаева. Голкипер совсем немного не успел. Он своевременно упал на щитки, а затем и выставил ловушку, но времени было мало.

«СЮ» потратил пять бросков по воротам на две шайбы

При броске у Григория Панина сломалась клюшка, но Уфа все равно выиграла шайбу, а главное — конек. Быстрый подъем на синюю Ярославу Цулыгину, быстрый и мощный наброс, Владислав Ефремов вовремя приехал на траекторию, а Максим Кузнецов вдобавок примчал на «пятак». Ярославль стоял и смотрел.

Это очень хорошо отображает то, как поначалу складывалась встреча. Действующий чемпион, тем более дома, не может позволить себе действовать так сонно.

Иванов сократил отставание в большинстве

Гости бодро начинали второй игровой отрезок, но в своей первой позиционной атаке хозяева заработали большинство: Григорий Панин сфолил за воротами. Через 13 секунд Георгий Иванов поразил ворота Семена Вязового.

После выигранной борьбы в углу 2 в 2 Александр Полунин воспользовался освободившимся пространством и подключил Георгия Иванова. По-хорошему, Вязовому следовало брать видимый дальний бросок, но тот забил.

«Салават» опять не смог стабильно провести все 60 минут и отпустил нить игры

Примерно с 27-й минуты «железнодорожники» забрали инициативу и начали показывать приличный уровень по части прессинга и быстрого перехода из обороны в атаку. Все тот же Родуолд мог отличиться с «пятака», но в остальном «Локомотив» все же был активнее и агрессивнее.

«Салавату» не помогла и потеря Панина — после броска шайба попала капитану «юлаевцев» в голову. Защитника увезли на скорой. На пресс-конференции наставник башкирской команды Виктор Козлов сказал, что у Григория сотрясение мозга и порвано ухо, но он рвется в бой.

Пошли позиционные атаки со сменой по ходу розыгрыша, особенно опасна была затяжная на 31–32-й минутах. На 35-й минуте Максим Березкин мог замыкать дальнюю штангу после выигранного партнерами вбрасывания. Вдобавок на 36-й минуте Евгений Кулик впервые сфолил за клуб, но ярославцы не смогли наказать уфимцев за опасную игру высоко поднятой клюшкой, хотя более половины попытки у них был качественный контроль шайбы.

Почему «Локо» сумел перевернуть ход игры?

Считаю, элементарно сказался запас мастерства. Ты не можешь стабильно рассчитывать на успех, когда теряешь шайбу из-за плохих пасов на вход в зону, хуже разворачиваешься под давлением соперника, не можешь открыться под передачу. Это копится, как бы собранно и тактически грамотно ты ни действовал.

Низкое качество входа с контролем шайбы во многом вызвано собственными ошибками Источник: Азамат Шавлуков

«СЮ» допускает много брака и это происходит весь сезон. Уже обычным делом стало то, что игроки порой промахиваются по шайбе или сталкиваются друг с другом. В Башкирии — вторая по молодости команда КХЛ, в которой еще и масса травм.

И кто эти молодые? Просто те, кто сейчас есть в обойме. В клубе нет ни одного юного таланта калибра Матвея Мичкова или Ивана Демидова. Ладно, есть Александр Жаровский, но он же один такой.

Возможно, если вчерашние игроки МХЛ и ВХЛ наберутся опыта, то в «СЮ» будет что-то вроде «Северстали», но тут уже речь про дистанцию в один-два сезона и тренерский штаб, который реально привык и умеет работать с пацанами. Строго говоря, с чего вы взяли, что Козлов умеет это?

Многие надеялись на то, что Ремпал приедет и Уфа сразу попрет вперед. Однако Шелдон фактически не играл с мая. Мало того, что «Вашингтон» не дал ему шанса, в НХЛ еще и предсезонка начинается позже, чем в КХЛ. Прямо сейчас номер 56 набирает форму через игры. Если вы вспомните прошлое лето, тогда он не набрал ни одного очка, лишь один решающий буллит.

В общем, в третьем периоде «Юлаев» отпустил нити игры: 13 минут и 1 секунду не бросал по воротам, заработал лишь три вбрасывания в чужой зоне и в итоге пропустил.

К 55-й минуте отставали от «Локо» аж на 21 бросок в створ Источник: Азамат Шавлуков

«Локомотив» всё же продавил и сравнял счет

Байрон Фрэз (141 игра в НХЛ) выиграл вбрасывание у Евгения Сорокина (18 игр в КХЛ), двумя пасами ярославцы стянули наверх Горшкова и вернули шайбу на правый борт. Никита Кирьянов набросил Фрэзу на подставление между кругов вбрасываний, но забил рикошетом от конька Дина Стюарта.

Ярославцы снова реализовали большинство

Здесь описание гола простое: нельзя так далеко отъезжать от своего «пятака», когда там один из лучших игроков лиги по подставлению клюшки под наброс. Стюарт и Кулик словно не поняли друг друга и позволили Александру Радулову сыграть, словно на тренировке.

Радулов установил новый снайперский рекорд КХЛ среди игроков старше 39 лет: 13 шайб за сезон против 12 у Павла Дацюка в сезонах-2018/2019 и 2020/2021.

Несомненно, бывший лидер «Салавата» способен добраться до отметки в 20 голов и даже больше и надолго застолбить за собой это достижение. Сейчас он является третьим самым возрастным игроком КХЛ после Сергея Широкова (второе место) и Григорий Панина (первое).

Родуолд всё-таки забил 6 на 5

Это был четвертый и последний уфимский бросок в створ за период. Но дело не просто перешло в овертайм: в конце основного времени ярославцы умудрились во второй раз за матч сфолить против Вязового.

Большинство переехало в дополнительное время. И снова ушло в молоко — оно не работает после домашней встречи с «Адмиралом». Уже в равенстве Шелдон Ремпал здорово убрал соперника и мог забить, могли помочь и партнеры, но гола так и не случилось.

Шалунов принес победу ярославцам на последней секунде овертайма

Шалунов забил на последней секунде овертайма Источник: матч № 293 «Локомотив» — «Салават-Юлаев» от 17 ноября 2025 года / khl.ru

В протоколе последнее вбрасывание значится за Шалуновым (хотя саму «точку», казалось, выиграл Родуолд) именно потому, что Радулов забрал подбор. Еще до того, как номер 47 надежно овладел шайбой, автор «золотого» гола финала-2025 покатил на «пятак», разрывая дистанцию с Евгением Куликом. Похоже, это заготовка с тренировок.

Радулов всем своим видом показывал, что сделает передачу Рафикову. Александр утянул за собой Родуолда, а затем резко перевел Шалунову. Максим остался один на один против Вязового.

Семен сомкнул щитки, вероятно, ожидая подставления, но это оказался пас. Вратарь даже успел выставить левый щиток, но в баттерфляе мобильности мало. Шалунову оставалось прокинуть шайбу в угол и успеть до конца овертайма.

Два гола выросли из проигранных вбрасываний. Конкретно этот матч на «точке» остался за «Салаватом», но это не воплотилось в преимущество. «Локомотив» по-прежнему сильнейший клуб лиги по вбрасываниям (57,08% выигранных против 47,34% у «СЮ»).

Итого 34 игры, 13 побед. В пятом сезоне (ранее — 2013, 2016, 2017 и 2021-й) проиграны две встречи из двух.

