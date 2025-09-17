НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

южн.

 755мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Резкая смена погоды
Когда доделают работы на площади Труда
Ярославец на шоу Малахова
Ярославский бренд покорил Россию
Что происходит с ипотекой
Переезд чиновников
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Открыли «Ваксман-центр»
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Там новый стадион»: Кубок Первого канала по хоккею решили проводить не в Ярославле

«Там новый стадион»: Кубок Первого канала по хоккею решили проводить не в Ярославле

Причину озвучил президент Федерации хоккея России

411
Где пройдет Кубок первого канала по хоккею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде пройдет Кубок первого канала по хоккею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где пройдет Кубок первого канала по хоккею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кубок Первого канала по хоккею в 2025 году решили проводить не в Ярославле. Как сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, турнир запланирован в Новосибирске.

«Мы хотели сыграть в Ярославле, но сегодня договорились с Новосибирском. Будем там проводить турнир. Там новый стадион, болельщики хорошо ходят на хоккей. И у нас уже есть опыт организации там турнира для 20‑летних ребят. Взрослая сборная там еще ни разу не играла. Мы увидим хороший хоккей», — отметил Владислав Третьяк в разговоре с «Матч ТВ».

Кубок Первого канала — ежегодный международный турнир, организованный Федерацией хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

Ожидается, что турнир состоится во время паузы в регулярных матчах КХЛ в период с 8 по 15 декабря 2025 года.

Напомним, что 16 сентября ярославский «Локомотив» разгромил на выезде тольяттинскую «Ладу» со счетом 6:1. Главный тренер железнодорожников Боб Хартли был доволен игрой и похвалил ребят. В то время как главный тренер соперников Борис Миронов на послематчевой пресс-конференции явно был не в духе, не стесняясь выражений, раскритиковал игру своей команды.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кубок Первого канала Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
19 минут
Ну и хорошо, спокойнее у нас будет.
Гость
1 минута
Пора строить новую Арену
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление