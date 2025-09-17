«Там новый стадион»: Кубок Первого канала по хоккею решили проводить не в Ярославле

Кубок Первого канала по хоккею в 2025 году решили проводить не в Ярославле. Как сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, турнир запланирован в Новосибирске.
«Мы хотели сыграть в Ярославле, но сегодня договорились с Новосибирском. Будем там проводить турнир. Там новый стадион, болельщики хорошо ходят на хоккей. И у нас уже есть опыт организации там турнира для 20‑летних ребят. Взрослая сборная там еще ни разу не играла. Мы увидим хороший хоккей», — отметил Владислав Третьяк в разговоре с «Матч ТВ».
Кубок Первого канала — ежегодный международный турнир, организованный Федерацией хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».
Ожидается, что турнир состоится во время паузы в регулярных матчах КХЛ в период с 8 по 15 декабря 2025 года.
