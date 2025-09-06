«Рассматриваются пять-шесть городов»: в Ярославле могут провести Кубок Первого канала по хоккею

В Ярославле могут провести Кубок Первого канала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут провести Кубок Первого канала по хоккею (0+). Об этом сообщили журналисты ТАСС. По словам их собеседника, Федерация хоккея России рассматривает в качестве площадки несколько городов.

«Для проведения турнира рассматриваются пять-шесть городов. Среди них Сочи, Ярославль и Екатеринбург», — цитирует агентство своего собеседника.

Кубок Первого канала — ежегодный международный турнир, организованный Федерацией хоккея России.

Соревнование пройдет с 8 по 15 декабря. В 2023 и 2024 году его проводили в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белорусии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

Напомним, вечером 5 сентября в Ярославле прошла игра между «Локомотивом» и челябинским «Трактором» за Кубок Открытия. Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1 по буллитам.