«Другим словом не могу»: тренер «Лады» грубо высказался о поражении в матче с «Локомотивом»

«Другим словом не могу»: тренер «Лады» грубо высказался о поражении в матче с «Локомотивом»

Ярославцы обыграли тольяттинских хоккеистов со счетом 1:6

Главный тренер «Лады» не стеснялся в выражениях | Источник: Хоккейный клуб «Лада» / Vk.com

Главный тренер «Лады» не стеснялся в выражениях

Источник:

Хоккейный клуб «Лада» / Vk.com

16 сентября ярославский «Локомотив» буквально разгромил на выезде тольяттинскую «Ладу». Счет в конце матча оказался 1:6 в пользу ярославцев.

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли был явно доволен результатом.

«Хорошая игра от нашей команды все три периода. Особенно начало второго периода, когда два быстрых гола забили. Горжусь ребятами, сыграли хорошую игру!», — сказал он.

Хартли выразил надежду, что ярославцы и дальше будут демонстрировать успехи.

«Длинный сезон: будут и взлеты, и падения. Естественно мы рассчитываем на наших ребят, на их профессионализм. У нас много хороших профессионалов и лидеров, тех, в ком есть соревновательность и гордость за команду», — подчеркнул наставник.

А вот главный тренер соперников Борис Миронов на послематчевой пресс-конференции явно был не в духе и не стеснялся в выражениях.

«Слов много не подберешь по сегодняшней игре. Можно сказать одним русским словом — „обосрались“. Другим словом я не могу сегодняшнюю игру озвучить. Завтра будет собрание, серьезный разговор с командой. Потому что так играть нельзя», — сказал он.

Миронов добавил, что от забитых во втором периоде «Ладе» трех голов подряд у тольяттинского тренерского штаба «легкий шок».

Напомним, в предыдущем матче 14 сентября «Локомотив» на выезде уступил «Нефтехимику» со счетом 4:5.

Следующая игра с участием ярославцев пройдет в четверг, 18 сентября. Соперником «Локомотива» на выезде станет ЦСКА из Москвы.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
47 минут
самокритичненько
