«Это отдельная веха»: Игорь Никитин высказался о работе с «Локомотивом» в Ярославле

Сейчас бывший главный тренер команды возглавляет ЦСКА

Бывший главный тренер хоккейной команды «Локомотив» Игорь Никитин высказался о времени своей работы в Ярославле. Это произошло на пресс-конференции после игры столичных «Динамо» и ЦСКА. Последнюю команду Никитин возглавил после своего ухода из «Локомотива».

Во время беседы журналисты спросили у Игоря Никитина, считает ли он ЦСКА своим хоккейным домом. Главный тренер команды ответил обтекаемо.

«Ну, географически, я родился в Усть-Каменогорске. Сейчас мы живем здесь, уже давно. В ЦСКА я состоялся как тренер, здесь были первые победы. Это, наверное, трудно переоценить. Хотя я с благодарностью и Омск вспоминаю и Новосибирск. Ну, естественно, Ярославль. Это отдельная веха. Кто не помнит прошлого, у того нет будущего», — рассказал Игорь Никитин.

Одной из причин, по которой журналисты задали этот вопрос, стал огромный приветственный баннер, подготовленный болельщиками ЦСКА. На нем было написано: «Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!». Сам Никитин на пресс-конференции сказал, что не заметил баннер, поскольку был сосредоточен на игре.

ЦСКА 6 сентября проводил первый официальный матч под руководством Игоря Никитина после его возвращения. Игра для армейцев закончилась успешно — со счетом 6:2 в их пользу.

Игорь Никитин ушел из «Локомотива» сразу после окончания серии игр плей-офф, по итогам которой команда получила Кубок Гагарина. Это вызвало волну обсуждений. Сам Никитин уже высказывался о своем уходе из команды.

Игорь Никитин работал в «Локомотиве» главным тренером четыре хоккейных сезона с 2021 года. В первый год совместной работы Никитина «Локомотив» занял 6-е место на Западе и 12-е — в плей-офф. Во второй — 3-е место на Западе, 5-е — в плей-офф. Третий — 3-е место на Западе, 2-е в плей-офф. Четвертый — 1-е место в финале плей-офф.

Место Игоря Никитина занял Боб Хартли, приехавший в Ярославль из Канады. Ранее мы публиковали его подробную биографию.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
