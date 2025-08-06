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Спорт Кубок Гагарина отправится в тур по Ярославской области. Расписание

Кубок Гагарина отправится в тур по Ярославской области. Расписание

«Локомотив» получил его после победы в финале плей-офф

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6 комментариев
Кубок Гагарина отправится в тур по области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Кубок Гагарина отправится в тур по области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кубок Гагарина отправится в тур по области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кубок Гагарина отправится в тур по городам Ярославской области (6+). Награду привезут для болельщиков шести округов.

«Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея», — сообщил 6 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Расписание тура Кубка Гагарина в Ярославской области

  • 12 августа — Переславль-Залесский;

  • 13 августа — Ростов Великий и Гаврилов Ям;

  • 14 августа — Рыбинск и Тутаев;

  • 15 августа — Данилов.

Губернатор добавил, что в каждом из городов будет организована культурно-спортивная программа.

3 августа прошло чествование ярославского «Локомотива» после его победы в финале плей-офф. Мы показывали, как это было, в фоторепортаже.

Один из болельщиков был оштрафован за попытку притронуться к Кубку Гагарина. Как сообщили в Ярославском областном суде, 3 августа во время вечерней части торжества он пробрался в партер, не слушая работников «Арены-2000», и попытался дотронуться до трофея.

Сами хоккеисты уже приступили к подготовке к новому сезону. Согласно их предсезонному расписанию, они уже прошли медосмотр. С 6 августа у «Локомотива» начинаются учебно-тренировочные сборы в Ярославле.

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Варвара Киселёва
корреспондент
ХК Локомотив Хоккей Кубок Гагарина
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Комментарии
6
Гость
2 часа
носятся с этим кубком , задолбали уже
Гость
1 час
В связи с отсутствием новостей о сданных в срок объектах, и других положительных новостей в ЖКХ и других сферах, однозначно можно и нужно сформировать положительный фон этим горшком!
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