Кубок Гагарина отправится в тур по Ярославской области. Расписание

Кубок Гагарина отправится в тур по области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кубок Гагарина отправится в тур по городам Ярославской области (6+). Награду привезут для болельщиков шести округов.

«Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея», — сообщил 6 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Расписание тура Кубка Гагарина в Ярославской области

12 августа — Переславль-Залесский;

13 августа — Ростов Великий и Гаврилов Ям;

14 августа — Рыбинск и Тутаев;

15 августа — Данилов.

Губернатор добавил, что в каждом из городов будет организована культурно-спортивная программа.

3 августа прошло чествование ярославского «Локомотива» после его победы в финале плей-офф. Мы показывали, как это было, в фоторепортаже.

Один из болельщиков был оштрафован за попытку притронуться к Кубку Гагарина. Как сообщили в Ярославском областном суде, 3 августа во время вечерней части торжества он пробрался в партер, не слушая работников «Арены-2000», и попытался дотронуться до трофея.