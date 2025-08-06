Кубок Гагарина отправится в тур по Ярославской области. Расписание

Кубок Гагарина отправится в тур по городам Ярославской области (6+). Награду привезут для болельщиков шести округов.
«Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея», — сообщил 6 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Расписание тура Кубка Гагарина в Ярославской области
12 августа — Переславль-Залесский;
13 августа — Ростов Великий и Гаврилов Ям;
14 августа — Рыбинск и Тутаев;
15 августа — Данилов.
Губернатор добавил, что в каждом из городов будет организована культурно-спортивная программа.
3 августа прошло чествование ярославского «Локомотива» после его победы в финале плей-офф. Мы показывали, как это было, в фоторепортаже.
Один из болельщиков был оштрафован за попытку притронуться к Кубку Гагарина. Как сообщили в Ярославском областном суде, 3 августа во время вечерней части торжества он пробрался в партер, не слушая работников «Арены-2000», и попытался дотронуться до трофея.
Сами хоккеисты уже приступили к подготовке к новому сезону. Согласно их предсезонному расписанию, они уже прошли медосмотр. С 6 августа у «Локомотива» начинаются учебно-тренировочные сборы в Ярославле.