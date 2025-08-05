В Ярославле оштрафовали хоккейного фаната, который пытался потрогать Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выписали штраф хоккейному фанату, который пытался потрогать Кубок Гагарина. Как сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда, все случилось во время шоу в «Арене-2000» 3 августа.

«Имея билет на 9 трибуну, прошел в партер, на замечания работника „Арена-2000“ и попытку остановить не реагировал, пытался проникнуть в вип-зону с целью дотронуться до награды команды Локомотив — „Кубок Гагарина“, был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера», — сообщили в суде.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Трофей весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объем — около 12 литров. Автор кубка — член Союза художников, ювелир Владимир Майзель. Как сообщали 76.RU в КХЛ, в 2025 году кубок оценивается в девять миллионов семьсот тысяч рублей.

Фанату выписали административный протокол за мелкое хулиганство. Ему придется заплатить штраф в размере тысячи рублей.

«При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное положение», — отметили в суде.