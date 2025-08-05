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Город Финал плей-офф В Ярославле оштрафовали хоккейного фаната, который пытался потрогать Кубок Гагарина

В Ярославле оштрафовали хоккейного фаната, который пытался потрогать Кубок Гагарина

Попытка прикоснуться к трофею команды обернулась административным протоколом

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5 комментариев
В Ярославле оштрафовали хоккейного фаната, который пытался потрогать Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле оштрафовали хоккейного фаната, который пытался потрогать Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле оштрафовали хоккейного фаната, который пытался потрогать Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выписали штраф хоккейному фанату, который пытался потрогать Кубок Гагарина. Как сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда, все случилось во время шоу в «Арене-2000» 3 августа.

«Имея билет на 9 трибуну, прошел в партер, на замечания работника „Арена-2000“ и попытку остановить не реагировал, пытался проникнуть в вип-зону с целью дотронуться до награды команды Локомотив — „Кубок Гагарина“, был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера», — сообщили в суде.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Трофей весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объем — около 12 литров. Автор кубка — член Союза художников, ювелир Владимир Майзель. Как сообщали 76.RU в КХЛ, в 2025 году кубок оценивается в девять миллионов семьсот тысяч рублей.

Фанату выписали административный протокол за мелкое хулиганство. Ему придется заплатить штраф в размере тысячи рублей.

«При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное положение», — отметили в суде.

Напомним, в прошедшие выходные в Ярославле прошло чествование команды «Локомотив», ставшей обладателем Кубка Гагарина по итогам плей-офф 24/25. В программе не была предусмотрена автограф-сессия с трофеем. При этом по городу прошел Парад Чемпионов. Как это было смотрите в нашем онлайн-репортаже.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Хоккей Кубок Гагарина Штраф Хулиганство
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Комментарии
5
Гость
26 минут
Ну силовики взяли бы и подвели фаната к Кубку,..чего такого-то ведь на Праздник же всех приглашали !
Гость
34 минуты
Знай своё место, холоп! Интересно, насколько большое удовольствие получил от празднования? Это просто намек еще с 2010 года не усвоил, когда горожанам порекомендовали уехать из города на свой же день города.
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