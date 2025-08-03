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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж «Кто чемпионы? Мы чемпионы!»: как прошло чествование «Локомотива» в Ярославле

«Кто чемпионы? Мы чемпионы!»: как прошло чествование «Локомотива» в Ярославле

Фоторепортаж с Советской площади

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В Ярославле прошел хоккейный праздник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле прошел хоккейный праздник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошел хоккейный праздник

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 3 августа чествуют хоккейный клуб «Локомотив», который в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина. Первой площадкой праздника стала Советская площадь. Сюда спортсмены и их тренеры приехали на двухэтажных автобусах. На сцене им вручили почетные грамоты губернатора, статуэтки в виде медведей с клюшками и кубком. А болельщики искупали ребят в овациях. И конечно же кричали: «Кто чемпионы? Мы чемпионы!».

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Автобусы с хоккеистами подъехали к Советской площади около 17 часов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтобусы с хоккеистами подъехали к Советской площади около 17 часов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автобусы с хоккеистами подъехали к Советской площади около 17 часов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто чемпионы? Мы чемпионы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто чемпионы? Мы чемпионы! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто чемпионы? Мы чемпионы!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Спортсмены махали болельщикам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпортсмены махали болельщикам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спортсмены махали болельщикам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и Кубок Гагарина! | Источник: А вот и Кубок Гагарина!А вот и Кубок Гагарина! | Источник: А вот и Кубок Гагарина!

А вот и Кубок Гагарина!

Источник:

А вот и Кубок Гагарина!

Вот они&nbsp;— победители! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот они&nbsp;— победители! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот они — победители!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы, как могли, поддерживали ребят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы, как могли, поддерживали ребят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы, как могли, поддерживали ребят

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив»&nbsp;— чемпион! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив»&nbsp;— чемпион! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» — чемпион!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребята поднялись на сцену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРебята поднялись на сцену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребята поднялись на сцену

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Спортсменам вручили вот такие статуэтки в виде медведей-хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпортсменам вручили вот такие статуэтки в виде медведей-хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спортсменам вручили вот такие статуэтки в виде медведей-хоккеистов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный трофей КХЛ взметнулся над головами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный трофей КХЛ взметнулся над головами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный трофей КХЛ взметнулся над головами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эмоции, как в день финала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭмоции, как в день финала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эмоции, как в день финала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Торжественная часть закончилась ярко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТоржественная часть закончилась ярко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торжественная часть закончилась ярко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Довольный защитник Дмитрий Симашев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДовольный защитник Дмитрий Симашев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Довольный защитник Дмитрий Симашев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Авторгаф-сессия для фанатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвторгаф-сессия для фанатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Авторгаф-сессия для фанатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Далее праздник переместится в стены «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДалее праздник переместится в стены «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Далее праздник переместится в стены «Арены-2000»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Подробности празднования в нашей онлайн-трансляции.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
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Хоккей ХК Локомотив Праздник
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