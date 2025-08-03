«Кто чемпионы? Мы чемпионы!»: как прошло чествование «Локомотива» в Ярославле

В Ярославле 3 августа чествуют хоккейный клуб «Локомотив», который в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина. Первой площадкой праздника стала Советская площадь. Сюда спортсмены и их тренеры приехали на двухэтажных автобусах. На сцене им вручили почетные грамоты губернатора, статуэтки в виде медведей с клюшками и кубком. А болельщики искупали ребят в овациях. И конечно же кричали: «Кто чемпионы? Мы чемпионы!».