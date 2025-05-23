Как в Челябинске встретили «Трактор» после поражения «Локомотиву» в финале плей-офф КХЛ — видео

Ночью в пятницу, 23 мая, команда ХК «Трактор» вернулась в Челябинск после матча (6+) с «Локомотивом» в Ярославле. Челябинцы прилетели домой с «серебром» Кубка Гагарина.
Возвращение не обошлось без приключений: аэропорт Ярославля закрыли, и добираться пришлось с задержкой через Москву.
Игра между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» состоялась 21 мая на «Арене-2000». Это был пятый матч финальной серии плей-офф. Команды боролись за Кубок Гагарина.
«Локомотив» победил, забросив шайбу в овертайме. В итоге железнодорожники выиграли матч со счетом 2:1, а серию — 4:1. Для «Локомотива» трофей КХЛ стал первым в истории.
В онлайн-трансляции мы показывали самые яркие моменты игры. А игроки «Локомотива» поделились своими эмоциями после матча. В специальном сюжете собираем новости о финале КХЛ.