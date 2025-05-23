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Спорт Как в Челябинске встретили «Трактор» после поражения «Локомотиву» в финале плей-офф КХЛ — видео

Как в Челябинске встретили «Трактор» после поражения «Локомотиву» в финале плей-офф КХЛ — видео

Хоккеисты долго добирались из Ярославля

7 190
8 комментариев
Людей пришло не очень много, но встреча получилась теплой | Источник: hctraktor / t.meЛюдей пришло не очень много, но встреча получилась теплой | Источник: hctraktor / t.me

Людей пришло не очень много, но встреча получилась теплой

Источник:

hctraktor / t.me

Ночью в пятницу, 23 мая, команда ХК «Трактор» вернулась в Челябинск после матча (6+) с «Локомотивом» в Ярославле. Челябинцы прилетели домой с «серебром» Кубка Гагарина.

Возвращение не обошлось без приключений: аэропорт Ярославля закрыли, и добираться пришлось с задержкой через Москву.

Команду встретили в аэропорту

Источник:

hctraktor / t.me

У некоторых хоккеистов просили автографы

Источник:

sdaaaap / t.me

Игра между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» состоялась 21 мая на «Арене-2000». Это был пятый матч финальной серии плей-офф. Команды боролись за Кубок Гагарина.

«Локомотив» победил, забросив шайбу в овертайме. В итоге железнодорожники выиграли матч со счетом 2:1, а серию — 4:1. Для «Локомотива» трофей КХЛ стал первым в истории.

В онлайн-трансляции мы показывали самые яркие моменты игры. А игроки «Локомотива» поделились своими эмоциями после матча. В специальном сюжете собираем новости о финале КХЛ.

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Комментарии
8
Гость
16 часов
Достойно проиграли
Гость
15 часов
Суровые челябинские парни
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