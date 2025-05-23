Как в Челябинске встретили «Трактор» после поражения «Локомотиву» в финале плей-офф КХЛ — видео

Людей пришло не очень много, но встреча получилась теплой Источник: hctraktor / t.me











Ночью в пятницу, 23 мая, команда ХК «Трактор» вернулась в Челябинск после матча (6+) с «Локомотивом» в Ярославле. Челябинцы прилетели домой с «серебром» Кубка Гагарина.

Возвращение не обошлось без приключений: аэропорт Ярославля закрыли, и добираться пришлось с задержкой через Москву.

Команду встретили в аэропорту Источник: hctraktor / t.me

У некоторых хоккеистов просили автографы Источник: sdaaaap / t.me

Игра между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» состоялась 21 мая на «Арене-2000». Это был пятый матч финальной серии плей-офф. Команды боролись за Кубок Гагарина.

«Локомотив» победил, забросив шайбу в овертайме. В итоге железнодорожники выиграли матч со счетом 2:1, а серию — 4:1. Для «Локомотива» трофей КХЛ стал первым в истории.