Не стали больше ждать: хоккеисты «Трактора» покинули Ярославль

Хоккеисты «Трактора» не могли улететь из Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеисты челябинской команды «Трактор» 22 мая уехали из Ярославля. Ранее они не могли улететь из столицы Золотого кольца из-за временных ограничений в аэропорту.

В клубе «Трактор» корреспонденту 76.RU подтвердили, что хоккеисты уехали из Ярославля в Москву на автобусе. Уже оттуда они планируют полететь в Челябинск.

О временных ограничениях на полеты в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» предупреждали в Росавиации в 4:10 21 мая. Из-за них авиарейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург был отменен.

Игра (6+) между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» состоялась 21 мая на «Арене-2000». Это был пятый матч финальной серии плей-офф. Команды боролись за Кубок Гагарина.

«Локомотив» победил, забросив шайбу в овертайме. В итоге, железнодорожники выиграли матч со счетом 2:1, а серию — 4:1. Для «Локомотива» трофей КХЛ стал первым в истории.