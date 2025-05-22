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Не стали больше ждать: хоккеисты «Трактора» покинули Ярославль

Команда не могла улететь из-за ограничений в аэропорту

14 993
11 комментариев
Хоккеисты «Трактора» не могли улететь из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккеисты «Трактора» не могли улететь из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты «Трактора» не могли улететь из Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты челябинской команды «Трактор» 22 мая уехали из Ярославля. Ранее они не могли улететь из столицы Золотого кольца из-за временных ограничений в аэропорту.

В клубе «Трактор» корреспонденту 76.RU подтвердили, что хоккеисты уехали из Ярославля в Москву на автобусе. Уже оттуда они планируют полететь в Челябинск.

О временных ограничениях на полеты в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» предупреждали в Росавиации в 4:10 21 мая. Из-за них авиарейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург был отменен.

Игра (6+) между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» состоялась 21 мая на «Арене-2000». Это был пятый матч финальной серии плей-офф. Команды боролись за Кубок Гагарина.

«Локомотив» победил, забросив шайбу в овертайме. В итоге, железнодорожники выиграли матч со счетом 2:1, а серию — 4:1. Для «Локомотива» трофей КХЛ стал первым в истории.

В онлайн-трансляции мы показывали самые яркие моменты игры. А игроки «Локомотива» поделились своими эмоциями после матча.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ХК Трактор ХК Локомотив Ограничения полетов
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Комментарии
11
Гость
22 мая, 21:21
Доброго пути.
Ярпортал
22 мая, 21:37
Из гостиницы выгнали что ли?
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