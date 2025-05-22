«Сидят в гостинице»: хоккеисты «Трактора» застряли в Ярославле после игры с «Локомотивом»

«Трактор» не смог улететь из Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеисты челябинского «Трактора» не смогли улететь из Ярославля после игры (6+) с «Локомотивом» финальной серии плей-офф. 22 мая команда все еще находится в столице «Золотого кольца».

«Трактор» не может вылететь из-за ограничений на полеты, действующих в ярославском аэропорту в Туношне.

«Да, на текущий момент информацию подтверждаю. Они находятся в гостинице, к нам и не приезжали», — сообщили корреспонденту 76.RU в аэропорту «Золотое кольцо».

Пока неизвестно, когда именно произойдет отправление.

О временных ограничениях на полеты в ярославском аэропорту сообщил представитель Росавиации в 4:10 21 мая. По состоянию на 14:56 22 мая, они продолжают действовать. Авиарейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург был отменен.