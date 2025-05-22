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Спорт Финал плей-офф «Сидят в гостинице»: хоккеисты «Трактора» застряли в Ярославле после игры с «Локомотивом»

«Сидят в гостинице»: хоккеисты «Трактора» застряли в Ярославле после игры с «Локомотивом»

Что случилось

6 162
14 комментариев
«Трактор» не смог улететь из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Трактор» не смог улететь из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Трактор» не смог улететь из Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты челябинского «Трактора» не смогли улететь из Ярославля после игры (6+) с «Локомотивом» финальной серии плей-офф. 22 мая команда все еще находится в столице «Золотого кольца».

«Трактор» не может вылететь из-за ограничений на полеты, действующих в ярославском аэропорту в Туношне.

«Да, на текущий момент информацию подтверждаю. Они находятся в гостинице, к нам и не приезжали», — сообщили корреспонденту 76.RU в аэропорту «Золотое кольцо».

Пока неизвестно, когда именно произойдет отправление.

О временных ограничениях на полеты в ярославском аэропорту сообщил представитель Росавиации в 4:10 21 мая. По состоянию на 14:56 22 мая, они продолжают действовать. Авиарейс Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург был отменен.

Вечером 21 мая «Трактор» играл с «Локомотивом» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники обыграли черно-белых с общим счетом в серии 4:1 и взяли Кубок Гагарина.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ограничения на полеты ХК Локомотив ХК Трактор Аэропорт Туношна КХЛ
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Комментарии
14
Гость
22 мая, 15:17
Организуйте экскурсии по городу, пусть ребята отдохнут.
Гость
22 мая, 15:42
В Ярославле есть, что посмотреть. А то всё сборы, тренировки и жизнь по расписанию. Пусть погуляют. Были не раз в Ярославле. Ездим на матчи нашей команды. Очень хороший, гостеприимный город. (болельщик Динамо)
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