Хоккеисты «Локомотива» — о финале и взятом Кубке Гагарина: «Таким командам нельзя давать шанса»

Хоккеисты «Локомотива» поделились эмоциями после финального матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославль продолжает чествовать команду «Локомотив», которая вечером 21 мая взяла Кубок Гагарина. Для железнодорожников трофей КХЛ стал первым в истории. Редакция 76.RU узнала мнение игроков о прошедшем финале. Публикуем эмоциональные комментарии железнодорожников.

Нападающий Максим Березкин, который входит в лучшую тройку «Локомотива», сразу после вручения не мог сдержать эмоций.

Нападающий Максим Березкин поделился эмоциями после матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я счастлив, честно, очень. Это супер, супер-классно. Спасибо всему Ярославлю. Всем, кто переживал за нас. Очень много сил было потрачено, очень много эмоций. Такое опустошение сейчас. Главное, что мы взяли все. Мы все кубки забрали в сезоне! Я счастлив. Пока не знаю, как буду отдыхать, хочет насладиться победой. Было волнительно, когда „Трактор“ сравнял счет. Но нам в перерыве все объяснили. [Главный тренер Игорь Никтин] сказал: „Цель одна — забрать кубок“, — рассказал в беседе с 76.RU Максим Березкин.

На вопрос — как дальше будет строить свою карьеру, Максим ответил коротко: «Я пока наслажусь победой».

«Нельзя давать шанса»

Артур Каюмов поделился эмоциями после финальной серии с «Трактором» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Нападающий Артур Каюмов отметил поддержку болельщиков в этом матче.

«Трудно, наверное, было. Я пока не до конца понимаю, что происходит. Я очень боялся. <…> Таким командам нельзя давать шанса. Очень хотелось дома взять кубок. Тут такая поддержка. Сегодня очень классно было, я слышал наших болельщиков. С ребятами мы не раз обсуждали, такой у нас тернистый путь в этом году. Через огонь, воду и медные трубы, можно сказать, прошли», — рассказал Артур Каюмов.

Нападающий признался, что первое собрание сезона 24/25 началось с обсуждения итогов предыдущего сезона. При этом в новый сезон команда работала в спокойном ритме.

В сезоне-23/24 ярославский «Локомотив» проиграл в финале «Металлургу» со счетом в серии 0:4. Подробнее о кубковой истории команды читайте в этом материале.

Слово вратаря

Вратарь Даниил Исаев, героически защищавший ворота, в разговоре с журналистами после вручения Кубка Гагарина признался, что очень устал. Правда, 25-летний ярославец пока не решил, как именно будет восстанавливать силы.

«Невероятные эмоции, у меня нет пока осознания, что мы выиграли, я думаю, что надо подождать пару часиков. Чувствую себя невероятно уставшим, потому что все это время находились в такой мобилизации — не выдохнуть, в напряжении. Постоянно все мысли только о хоккее. Не было никакого давления, спокойно выходили, играли и делали свою работу.

Исаев рассказал, с какой командой ему было труднее играть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вратарь ярославской команды признался, что финальная серия была не самой сложной в этом сезоне.

«Если смотреть по счету, то с „Авангардм“ [было сложнее]», — сказал Исаев.

На вопрос о том, как он дальше будет строить карьеру Даниил ответил коротко: «Время покажет».