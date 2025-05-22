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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Срывали голос и рыдали: как Ярославль следил за последней игрой финала плей-офф. Эмоциональные кадры

Срывали голос и рыдали: как Ярославль следил за последней игрой финала плей-офф. Эмоциональные кадры

«Локомотив» впервые в своей истории взял Кубок Гагарина

5 141
2 комментария
21 мая ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU21 мая ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

21 мая ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

21 мая ярославский «Локомотив» впервые в своей истории взял Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф (6+) челябинский «Трактор». Решающий матч завершился со счетом 2:1, счет в серии 4:1.

«Я очень счастлив, честно. Это супер, супер классно. Спасибо всему Ярославлю. Всем, кто переживал за нас. Очень много сил было потрачено, очень много эмоций. Мы все кубки забрали в сезоне. Я счастлив. Пока не знаю, как буду отдыхать, хочется насладиться победой. Было волнительно, когда „Трактор“ сравнял счет. Игорь Никтиин сказал нам: „Цель одна — забрать кубок“», — рассказал в беседе с 76.RU после вручения наград Максим Березкин.

За матчем на «Арене-2000», в городских фан-зонах и дома у телеэкранов следили тысячи ярославцев. Кроме того, за команду болели фанаты со всей России и даже из Беларуси.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина — видео

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шайбу от «Локомотива» в основное время забросил Мартин Гернат, у «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер. Победный гол ярославцам в овертайм принес Максим Шалунов.

В этом фоторепортаже показываем, как болельщики следили за решающим матчем.

Кажется, что в этот вечер болельщики на «Арене-2000» без перерыва кричали в знак поддержки команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что в этот вечер болельщики на «Арене-2000» без перерыва кричали в знак поддержки команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что в этот вечер болельщики на «Арене-2000» без перерыва кричали в знак поддержки команды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая атака сопровождалась радостными криками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждая атака сопровождалась радостными криками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая атака сопровождалась радостными криками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В городе долго ждали победу. Ярославскому «Локомотиву» оставалась один матч для победы в серии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ городе долго ждали победу. Ярославскому «Локомотиву» оставалась один матч для победы в серии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В городе долго ждали победу. Ярославскому «Локомотиву» оставалась один матч для победы в серии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики пришли в мерче любимой команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики пришли в мерче любимой команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики пришли в мерче любимой команды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди не сдерживали эмоции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди не сдерживали эмоции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди не сдерживали эмоции

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Третий период выдался напряженным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТретий период выдался напряженным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Третий период выдался напряженным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Трактор» в Ярославле был тихим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Трактор» в Ярославле был тихим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Трактор» в Ярославле был тихим

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот ярославцы пошумели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот ярославцы пошумели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот ярославцы пошумели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После победной шайбы над «Ареной-2000» раздался радостный крик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле победной шайбы над «Ареной-2000» раздался радостный крик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После победной шайбы над «Ареной-2000» раздался радостный крик

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь и без слов понятно, момент был эмоциональным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь и без слов понятно, момент был эмоциональным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь и без слов понятно, момент был эмоциональным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Те самые слезы радости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТе самые слезы радости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Те самые слезы радости

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Город дождался победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГород дождался победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Город дождался победы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вперед, Локо! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВперед, Локо! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вперед, Локо!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В фан-зоне в Челябинске тоже было нервно. Фанаты черно-белых не могли сдержать слез после поражения любимой команды.

В Челябинске грустят и девушки, и молодые люди | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Челябинске грустят и девушки, и молодые люди | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Челябинске грустят и девушки, и молодые люди

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Челябинцы следили за игрой в фан-зоне в парке Гагарина | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЧелябинцы следили за игрой в фан-зоне в парке Гагарина | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Челябинцы следили за игрой в фан-зоне в парке Гагарина

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Горожане расстроились после проигрыша команды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUГорожане расстроились после проигрыша команды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Горожане расстроились после проигрыша команды

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

У фанатов были иные ожидания на игру | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUУ фанатов были иные ожидания на игру | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

У фанатов были иные ожидания на игру

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Отметим, что после победы ярославцы решили шумно отпраздновать победу. Фанаты ходят с флагами по городским улицам, а также разъезжают по городу, сигналя прохожим. Еще больше кадров из города — в нашей онлайн-трансляции.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Трактор Финал плей-офф КХЛ Хоккей
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Комментарии
2
Гость
22 мая, 08:49
Запишите Кирилла на нормальные курсы фотографов.
Гость
22 мая, 05:38
как это поможет не питаться опасным сыром, например?
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