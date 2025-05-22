Срывали голос и рыдали: как Ярославль следил за последней игрой финала плей-офф. Эмоциональные кадры

21 мая ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











21 мая ярославский «Локомотив» впервые в своей истории взял Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф (6+) челябинский «Трактор». Решающий матч завершился со счетом 2:1, счет в серии 4:1.

«Я очень счастлив, честно. Это супер, супер классно. Спасибо всему Ярославлю. Всем, кто переживал за нас. Очень много сил было потрачено, очень много эмоций. Мы все кубки забрали в сезоне. Я счастлив. Пока не знаю, как буду отдыхать, хочется насладиться победой. Было волнительно, когда „Трактор“ сравнял счет. Игорь Никтиин сказал нам: „Цель одна — забрать кубок“», — рассказал в беседе с 76.RU после вручения наград Максим Березкин.

За матчем на «Арене-2000», в городских фан-зонах и дома у телеэкранов следили тысячи ярославцев. Кроме того, за команду болели фанаты со всей России и даже из Беларуси.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина — видео Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шайбу от «Локомотива» в основное время забросил Мартин Гернат, у «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер. Победный гол ярославцам в овертайм принес Максим Шалунов.

В этом фоторепортаже показываем, как болельщики следили за решающим матчем.

Кажется, что в этот вечер болельщики на «Арене-2000» без перерыва кричали в знак поддержки команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждая атака сопровождалась радостными криками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В городе долго ждали победу. Ярославскому «Локомотиву» оставалась один матч для победы в серии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики пришли в мерче любимой команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди не сдерживали эмоции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Третий период выдался напряженным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Трактор» в Ярославле был тихим Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот ярославцы пошумели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После победной шайбы над «Ареной-2000» раздался радостный крик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь и без слов понятно, момент был эмоциональным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Те самые слезы радости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Город дождался победы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вперед, Локо! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В фан-зоне в Челябинске тоже было нервно. Фанаты черно-белых не могли сдержать слез после поражения любимой команды.

В Челябинске грустят и девушки, и молодые люди Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Челябинцы следили за игрой в фан-зоне в парке Гагарина Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Горожане расстроились после проигрыша команды Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











У фанатов были иные ожидания на игру Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









