Срывали голос и рыдали: как Ярославль следил за последней игрой финала плей-офф. Эмоциональные кадры

21 мая ярославский «Локомотив» впервые в своей истории взял Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф (6+) челябинский «Трактор». Решающий матч завершился со счетом 2:1, счет в серии 4:1.
«Я очень счастлив, честно. Это супер, супер классно. Спасибо всему Ярославлю. Всем, кто переживал за нас. Очень много сил было потрачено, очень много эмоций. Мы все кубки забрали в сезоне. Я счастлив. Пока не знаю, как буду отдыхать, хочется насладиться победой. Было волнительно, когда „Трактор“ сравнял счет. Игорь Никтиин сказал нам: „Цель одна — забрать кубок“», — рассказал в беседе с 76.RU после вручения наград Максим Березкин.
За матчем на «Арене-2000», в городских фан-зонах и дома у телеэкранов следили тысячи ярославцев. Кроме того, за команду болели фанаты со всей России и даже из Беларуси.
Шайбу от «Локомотива» в основное время забросил Мартин Гернат, у «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер. Победный гол ярославцам в овертайм принес Максим Шалунов.
В этом фоторепортаже показываем, как болельщики следили за решающим матчем.
В фан-зоне в Челябинске тоже было нервно. Фанаты черно-белых не могли сдержать слез после поражения любимой команды.
Отметим, что после победы ярославцы решили шумно отпраздновать победу. Фанаты ходят с флагами по городским улицам, а также разъезжают по городу, сигналя прохожим. Еще больше кадров из города — в нашей онлайн-трансляции.