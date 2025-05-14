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Спорт Финал плей-офф Подробности Толкнули и уронили на лед: что известно о состоянии хоккеистов «Локомотива» после матча с «Трактором»

Толкнули и уронили на лед: что известно о состоянии хоккеистов «Локомотива» после матча с «Трактором»

Двое игроков ушли на скамейки из-за увечий

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6 комментариев
Хоккеист оказался на льду после того, как его толкнули | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккеист оказался на льду после того, как его толкнули | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеист оказался на льду после того, как его толкнули

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игра (6+) между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором», которая прошла на льду «Арены-2000» вечером 13 мая, не обошлась без инцидентов. Во время борьбы за шайбу хоккеист «Трактора» толкнул нападающего «Локомотива» Артура Каюмова. Тот рухнул на лед, его уводили под руки.

Нападающий Георгий Иванов заступился за товарища и налетел на игрока «Трактора». Игроки обеих команд сцепились, стали толкаться, а Григория в итоге отправили на скамейку на 2 минуты.

Артур Каюмов получил удар в районе головы и шеи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также на льду после столкновения с игроком «Трактора» оказался нападающий Александр Радулов. Его окружили сотрудники клуба, подошел врач. Но хоккеист в итоге просто посидел на скамье.

В пресс-службе «Локомотива» 14 мая журналисту 76.RU рассказали, что оба хоккеиста в порядке. При этом не известно, будут ли они участвовать в следующей игре (6+), которая пройдет в Ярославле 15 мая. Решение о составе команды будут принимать тренеры.

Мы вели онлайн-трансляцию во время игры. Там вы можете увидеть самые яркие моменты матча.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Хоккеисты Локомотив Трактор Финал плей-офф
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Комментарии
6
Гость
1 час
Интересно, а если Алина Шибаеву назвать Алёной, она обидится? Разницы между Георгием и Григорием она не видит же.
Гость
1 час
Так она безграмотная 😂
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