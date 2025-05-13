Болельщики уже собираются: в Ярославле скоро начнется первый матч финала плей-офф. Онлайн

Главный тренер «Трактора» Бернуа Гру родом из Канады. С челябинской командой он начал работать в 2024 году, то есть с начала хоккейного сезона. Ранее тренировал «Сиракьюс Кранч», клуб, который выступал в Американской хоккейной лиге. В последний раз «Трактор» выходил в финал 12 лет назад.

Команду к решающему этапу выводил Валерий Белоусов в 2013 году.