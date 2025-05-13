Болельщики уже собираются: в Ярославле скоро начнется первый матч финала плей-офф. Онлайн

13 мая в 19:00 ярославский «Локомотив» встретится в финале Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Первые два матча серии пройдут на домашнем льду железнодорожников.
Нас ждет настоящее медвежье побоище! Ведь талисман «Трактора» — это белый медведь, а «Локомотива» — бурый.
Журналисты 76.RU уже работают в «Арене». В этой трансляции будем собирать всё самое яркое с первого матча финала плей-офф.
Сегодня на трибунах ожидаются и звездные хоккейные болельщики. Из Москвы на матч «Локомотива» выехал звезда сериала «Универ» (18+) Стас Ярушин.
У «Арены-2000» собираются первые болельщики. Напомним, матч начнется в 19:00.
Челябинский «Трактор» занял первое место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде команда встретилась с соперником из Владивостока — «Адмиралом» и победила со счетом 4:2, во втором — с минским «Динамо». Итог — 4:1. В полуфинале «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом в серии 4:1.
Главный тренер «Трактора» Бернуа Гру родом из Канады. С челябинской командой он начал работать в 2024 году, то есть с начала хоккейного сезона. Ранее тренировал «Сиракьюс Кранч», клуб, который выступал в Американской хоккейной лиге. В последний раз «Трактор» выходил в финал 12 лет назад.
Команду к решающему этапу выводил Валерий Белоусов в 2013 году.
Ранее мы уже разбирали «Трактор» и выделили сильные стороны команды. Основная мощь челябинцев в их вратаре. Голкипер Зак Фукале славится отличной игрой и стабильными показателями.
Перед стартом серии его и вратаря «Локомотива» Даниила Исаева часто сравнивали эксперты. О голкипере железнодорожников нелестно высказался главный тренер «Трактора».
«У них очень хорошая защита, но того же я не могу сказать об их вратаре. Именно это едва ли не стало ключевым фактором в серии с „Авангардом“», — сказал Бернуа Гру.
Путь «Локомотива» к финалу лежал через серию с нижегородским «Торпедо», омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Без травм к кубковой весне ярославцы не подошли.
Перед стартом плей-офф из распоряжения команды выбыл нападающий Степан Никулин. А два легионера — Рихард Паник и Байрон Фрэз — восстанавливались от неудачных столкновений уже походу игр на выбывание.
Возможно, сегодня кто-то из них появится на льду.