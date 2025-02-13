В Ярославле открыли волейбольный центр за 3,3 млрд рублей: разглядываем его изнутри

11 февраля состоялось открытие нового волейбольного центра во Фрунзенском районе Ярославля. Объект должны были сдать весной 2024 года, но тогда работы задержались.
Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу, который должен был пройти в Ярославле в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией, однако проект в Ярославле решили всё-таки реализовать. В спортивном комплексе смогут заниматься не только волейболисты, но и художественные гимнастки, самбисты, теннисисты и другие спортсмены.
Внутри центра есть бассейны, тренировочные зоны и инвентарь. Однако стройка всё еще продолжается: рабочие достраивают основную волейбольную арену вместимостью пять тысяч человек.
— Планируем создать нашу, ярославскую, на первом этапе женскую команду по пляжному волейболу. Уверен, ярославцы ее полюбят и станут постоянными зрителями и участниками волейбольного действия, — сказал губернатор Ярославкой области Михаил Евравев.
В спортивном центре будут проходить крупные соревнования по разным видам спорта. Для детей до семи лет в комплексе есть специальный бассейн и игровая комната. На день открытых дверей волейбольная команда «Ярославич» сыграла товарищеский матч (6+) с болельщиками.
Как ранее сообщали в правительстве Ярославской области, здание основной арены волейбольного центра строится при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева (с 2002-го ежегодно входит в список богатейших бизнесменов России в Forbes).
Семье Гуцериевых принадлежат активы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний «Русснефть», «Нефтиса», «Фортеинвест», угольный холдинг «Русский уголь», компания «Славкалий», а также ретейлер «М.Видео — Эльдорадо».
Возведением волейбольного центра занимается компания группа компаний «ЕКС».
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