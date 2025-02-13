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Спорт В Ярославле открыли волейбольный центр за 3,3 млрд рублей: разглядываем его изнутри

В Ярославле открыли волейбольный центр за 3,3 млрд рублей: разглядываем его изнутри

Что включает в себя новый спортивный центр

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6 комментариев
Новый волейбольный комплекс открыл свои двери | Источник: правительство Ярославской областиНовый волейбольный комплекс открыл свои двери | Источник: правительство Ярославской области

Новый волейбольный комплекс открыл свои двери

Источник:

11 февраля состоялось открытие нового волейбольного центра во Фрунзенском районе Ярославля. Объект должны были сдать весной 2024 года, но тогда работы задержались.

Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу, который должен был пройти в Ярославле в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией, однако проект в Ярославле решили всё-таки реализовать. В спортивном комплексе смогут заниматься не только волейболисты, но и художественные гимнастки, самбисты, теннисисты и другие спортсмены.

В здании смогут тренироваться юные волейболисты | Источник: правительство Ярославской области В здании смогут тренироваться юные волейболисты | Источник: правительство Ярославской области

В здании смогут тренироваться юные волейболисты

Источник:

Внутри центра есть бассейны, тренировочные зоны и инвентарь. Однако стройка всё еще продолжается: рабочие достраивают основную волейбольную арену вместимостью пять тысяч человек.

— Планируем создать нашу, ярославскую, на первом этапе женскую команду по пляжному волейболу. Уверен, ярославцы ее полюбят и станут постоянными зрителями и участниками волейбольного действия,  — сказал губернатор Ярославкой области Михаил Евравев.

В здании оборудовали пляжную арену с настоящим песком | Источник: правительство Ярославской области В здании оборудовали пляжную арену с настоящим песком | Источник: правительство Ярославской области

В здании оборудовали пляжную арену с настоящим песком

Источник:

В спортивном центре будут проходить крупные соревнования по разным видам спорта. Для детей до семи лет в комплексе есть специальный бассейн и игровая комната. На день открытых дверей волейбольная команда «Ярославич» сыграла товарищеский матч (6+) с болельщиками.

В волейбольном комплексе оборудовали бассейн | Источник: правительство Ярославской области В волейбольном комплексе оборудовали бассейн | Источник: правительство Ярославской области
Здание основной арены строилось при поддержке благотворительного фонда | Источник: правительство Ярославской области Здание основной арены строилось при поддержке благотворительного фонда | Источник: правительство Ярославской области
На новый спортивный центр потратили 3,3 миллиарда рублей | Источник: правительство Ярославской области На новый спортивный центр потратили 3,3 миллиарда рублей | Источник: правительство Ярославской области

Как ранее сообщали в правительстве Ярославской области, здание основной арены волейбольного центра строится при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева (с 2002-го ежегодно входит в список богатейших бизнесменов России в Forbes).

Семье Гуцериевых принадлежат активы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний «Русснефть», «Нефтиса», «Фортеинвест», угольный холдинг «Русский уголь», компания «Славкалий», а также ретейлер «М.Видео — Эльдорадо».

Возведением волейбольного центра занимается компания группа компаний «ЕКС».

Ранее стало известно, как обстоят дела со строительством школы на Московском проспекте у дома № 121 в Ярославле.

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Комментарии
6
Гость
30 минут
Чего-чего, а уж волейболистов нашей стране сейчас ох как не хватает!!! Так, глядишь, и заживём, и экономика поднимется из руин. И масло сливочное подешевеет сразу.
Гость
8 минут
Это просто замечательно!
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