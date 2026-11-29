Тюменский астролог Эльза Кушина дала прогноз на декабрь Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RU

Декабрь обещает быть месяцем разгона: ретроградных планет-«тормозов» почти нет, а значит, то, что буксовало еще с лета, наконец начнет сдвигаться. Можно смело планировать и начинать новые дела. Также в этом месяце энергия Венеры в Скорпионе сделает для всех эмоциональный фон в разы ярче и острее: влюбленные будут чаще выяснять отношения, многие знаки захотят экспериментов с внешностью. Каких сюрпризов ожидать вам — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной специально для 72.RU.

Овен

Декабрь подтолкнет Овнов к переоценке целей и поиску новых профессиональных перспектив. В работе могут появиться интересные задачи, требующие терпения и последовательности. В личной жизни откровенный разговор поможет прояснить отношения и снять накопившееся напряжение. Одинокие Овны могут познакомиться с человеком, который вдохновит их на перемены. В конце месяца полезно замедлиться, восстановить силы и определить приоритеты на 2027 год.

Телец

Для Тельцов декабрь станет месяцем укрепления стабильности и пересмотра жизненных ориентиров. В профессиональной сфере вероятны новые обязанности (ждите новость о повышении или предложение по работе). А в любви представители этого знака зодиака почувствуют потребность в эмоциональной близости. Но тут важно «не задавить» партнера своими требованиями, а лишь аккуратно направить. Развернуть отношения в нужное русло помогут совместные поездки и планы.

Близнецы

Первый месяц зимы принесет Близнецам много общения, новых идей и поводов пересмотреть привычный образ жизни. Переговоры, обучение и обмен информацией могут открыть интересные профессиональные перспективы. Отличный период для смены сферы деятельности, если мысли об этом уже неоднократно приходили вам в голову.

В отношениях важно избегать двусмысленности и прямо говорить о своих ожиданиях. Одиноким Близнецам стоит чаще бывать среди людей: перспективное знакомство может начаться с непринужденной беседы и случайной встречи. В конце месяца полезно завершить старые дела и освободить пространство для новых начинаний.

Рак

Для Раков декабрь станет временем эмоциональной перезагрузки и укрепления семейных связей. На работе лучше сосредоточиться на уже начатых проектах и не брать на себя слишком много обязательств. Под конец нового года представители знака физически ощутят, насколько устали. Чтобы не допустить дальнейших проблем со здоровьем, в этот период нужно находить время для отдыха.

В личной жизни на первый план выйдут доверие, забота и потребность в душевной близости. Будут возникать неоднозначные ситуации на почве ревности. Не дайте излишней подозрительности разрушить ваши отношения. Партнерам поможет спокойное обсуждение общих целей и бытовых вопросов.

Лев

Декабрь может пробудить у Львов желание заявить о себе и расширить профессиональные горизонты. Смелые идеи получат больше шансов на реализацию, если подкрепить их конкретным планом действий. Представители огненного знака могут смело рассчитывать на прибавку к зарплате и повышение. Сейчас Львы как никогда заметны на работе.

В любви месяц располагает к романтике, ярким эмоциям и совместным впечатлениям. Одинокие Львы могут оказаться в центре внимания и встретить человека со схожими интересами. В конце декабря важно найти баланс между активной социальной жизнью и полноценным отдыхом.

Дева

Для Дев декабрь станет периодом наведения порядка в делах, финансах и личных планах. В работе внимательность к деталям поможет исправить недочеты и укрепить профессиональную репутацию. Не стоит откладывать обсуждение оплаты, распределения обязанностей и других практических вопросов.

В отношениях лучше отказаться от чрезмерной критичности и чаще выражать чувства словами и поступками. Одиноким Девам стоит присмотреться к людям, с которыми объединяют повседневные интересы и общие ценности. Конец месяца подходит для планирования нового года, организации пространства и восстановления сил.

Весы

Декабрь поможет Весам пересмотреть отношения с окружающими и найти более гармоничный баланс между личными желаниями и чужими ожиданиями. Представители знака перестанут пытаться всем угодить и начнут больше прислушиваться к себе. На этом фоне есть вероятность испортить отношения с людьми из близкого окружения, чьи интересы Весы часто превозносили.

В профессиональной сфере перспективными окажутся сотрудничество, переговоры и совместные проекты. В любви появится возможность укрепить отношения через честный диалог и совместное планирование будущего. Одинокие Весы могут заинтересоваться человеком, с которым возникнет интеллектуальное и эмоциональное взаимопонимание. В последние дни месяца полезно отпустить старые сомнения и определить, какие отношения и цели действительно важны.

Скорпион

Для Скорпионов декабрь станет временем глубоких размышлений, завершения старых историй и подготовки к обновлению. На работе стоит действовать стратегически и не раскрывать все планы раньше времени. Неудовлетворенность заработком или профессиональная нереализованность выйдут на первый план. Но пытаться что-то исправить именно сейчас — путь в никуда. Дождитесь хотя бы середины января, чтобы действительно повлиять на ситуацию.

В личной жизни усилится потребность в искренности, поэтому поверхностные отношения могут потребовать пересмотра. Парам полезно обсудить накопившиеся вопросы без давления и стремления контролировать друг друга. Есть вероятность узнать неприглядную тайну своего партнера или кого-то из близких. Но не стоит делать выводы раньше времени.

Стрелец

Декабрь может стать для Стрельцов месяцем расширения горизонтов, новых знакомств и поиска вдохновения. В профессиональной сфере полезно проявлять инициативу, предлагать идеи и рассматривать непривычные направления развития. Смело беритесь за новые проекты, меняйте работу, если хотите, но точно не время сидеть сложа руки.

В любви возрастет стремление к свободе, приключениям и общим впечатлениям. Одинокие Стрельцы могут познакомиться с интересным человеком во время поездки, обучения или общественного мероприятия. В конце месяца стоит подвести итоги года и выбрать несколько главных целей на будущее.

Козерог

Для Козерогов декабрь станет важным периодом профессиональной собранности и укрепления личных позиций. Последовательность и практический подход помогут завершить значимые дела и подготовить основу для будущих достижений. Перед рожденными под этим знаком открывается много перспектив: есть шанс продвинуться по службе или найти дополнительный источник дохода.

В отношениях важно не позволять рабочим обязанностям вытеснять внимание к любимым людям. Под конец года усталость может сказаться на общении с близкими. Не бросайтесь словами, будьте терпимее, чтобы не ранить любимых в такой непростой период. Одинокие Козероги могут обратить внимание на человека, который разделяет их жизненные ценности и серьезное отношение к будущему.

Водолей

Декабрь принесет Водолеям стремление к независимости, обновлению окружения и поиску нестандартных решений. В работе оригинальные идеи могут оказаться полезными, особенно если объединить усилия с единомышленниками. Именно окружение сыграет важную роль в достижении успеха на работе.

В любви важно сочетать свободу и личное пространство с эмоциональной вовлеченностью. Новые знакомства через друзей, сообщества или общие интересы могут перерасти в нечто большее. В конце месяца полезно пересмотреть планы на 2027 год и оставить место для неожиданных возможностей.

Рыбы

Для Рыб декабрь станет месяцем интуитивных озарений, творческого поиска и эмоционального восстановления. В профессиональной сфере стоит доверять своим способностям, но важные договоренности обязательно подкреплять конкретными условиями. Не давайте ложных обещаний сами и следите, чтобы другие люди были с вами до конца честны. В этом месяце Рыбы блистают на работе, чем не только сами наполняются, но и вдохновляют коллег.

В отношениях возрастет потребность в нежности, понимании и душевной близости. Не бойтесь сказать партнеру о своих желаниях. Одинокие Рыбы могут почувствовать симпатию к человеку, с которым возникнет тонкое эмоциональное взаимопонимание. Завершение месяца благоприятно для отдыха, творчества и формирования спокойных, реалистичных намерений на новый год.