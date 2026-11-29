Куда поехать отдохнуть в декабре Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Ярославле в декабре ожидается наплыв туристов. Причем с домашними животными! По данным сервиса «Авито Путешествия», город вошел в топ-10 направлений, где можно посуточно арендовать квартиру с питомцами.

Как посчитали специалисты, в среднем аренда такого жилья в регионе обходится в 4 800 рублей за сутки.

«Такое жилье обычно бронируют на три ночи для компании из четырех человек», — дополнили аналитики.

Кроме Ярославля, туристы бронируют жилье для остановки с животными в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Кировске.

«За год спрос вырос на 82% в Выборге и Переславле-Залесском и на 47% в Екатеринбурге», — поделились специалисты.

Причем чаще всего выбирают однокомнатные квартиры. На них приходится 37% всех бронирований. Со слов экспертов, аренда квартиры в среднем стоит 4 300 рублей в сутки, студии — 3 500 рублей, а однокомнатной квартиры — 3 700 рублей.