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Образование Стало известно, как продвигается строительство новой школы с бассейном в Ярославле. Фоторепортаж

Стало известно, как продвигается строительство новой школы с бассейном в Ярославле. Фоторепортаж

Здание должны сдать к сентябрю 2025 года

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1 комментарий
Когда откроют новую школу на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда откроют новую школу на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда откроют новую школу на Московском проспекте

Источник:

Стало известно, как обстоят дела со строительством школы на Московском проспекте у дома № 121 в Ярославле, которую должны открыть к 1 сентября 2025 года.

Новое учебное заведение рассчитано на 1100 обучающихся. Здание состоит из двух корпусов, соединенных теплыми переходами. Главный общеобразовательный корпус разделят на блоки для учеников старших и младших классов.

Школа расчитанна на 1100 учеников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкола расчитанна на 1100 учеников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здание учебного заведения разделено на два корпуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание учебного заведения разделено на два корпуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В первом корпусе будет располагаться образовательный блок, во втором&nbsp;— спортивно оздоровительный центр с бассейном | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ первом корпусе будет располагаться образовательный блок, во втором&nbsp;— спортивно оздоровительный центр с бассейном | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр, где дети будут заниматься спортом. Там предусмотрены спортзалы и 25-метровый бассейн. На пришкольной территории обустроят беговые дорожки, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки.

Как сообщили 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля, школа готова на 84%.

— Завершено устройство монолитных конструкций здания школы. Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, в том числе внеплощадочных (водопровод, канализация, теплоснабжение, силовой кабель). Смонтирован водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая. Завершен монтаж пассажирских лифтов и устройство кровли, — уточнили в департаменте градостроительства.

Строительство школы обойдется Ярославлю в 1,1 миллиарда рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтроительство школы обойдется Ярославлю в 1,1 миллиарда рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Строительство школы обойдется Ярославлю в 1,1 миллиарда рублей

Источник:

Строительством школы занимается ярославский подрядчик ООО «Ведич». Стоимость работ оценивается в 1 миллиард 129 миллионов 156 тысяч рублей. По контракту объект должны были сдать до декабря 2024 года, однако сроки сдвинулись. По словам властей, школа откроет свои двери к 1 сентября 2025 года.

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются: Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов (по данным сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями и директором нескольких других строительных компаний, а Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал»).

По данным на конец 2023 года компания заработала 1,3 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 268,6 миллиона.

— Производятся работы по монтажу алюминиевых витражей и утеплению наружных стен, отделка помещений, устройство полов из керамической плитки, монтаж воздуховодов и вент-оборудования, установка оконных блоков, внутренних дверных блоков металлических и противопожарных, монтаж системы отопления и установка приборов отопления. Завершается монтаж инженерного оборудования бассейна. Выполнена облицовка стен плиткой в помещениях пищеблока и санузлов, — пояснили власти.

В пришкольной территории начали установку спортивного инвентаря для уроков физкультуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ пришкольной территории начали установку спортивного инвентаря для уроков физкультуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В пришкольной территории начали установку спортивного инвентаря для уроков физкультуры

Источник:

На спортивной площадке постелено резиновое покрытие. В дальнейшем планируется асфальтирование беговых дорожек и благоустройство футбольного поля. Но выполнение этих работ зависит от погодных условий.

На спортплощадке во дворе школы постелили резиновое покрытие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа спортплощадке во дворе школы постелили резиновое покрытие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Футбольное поле огорожено от спортивной площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФутбольное поле огорожено от спортивной площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Установили тренажеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУстановили тренажеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Так выглядит школьный двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит школьный двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также сейчас проводятся работы по укладке плитки на территории школы, монтажу уличного освещения и установке ограждения.

В одном из корпусов школы еще даже не вставлены окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ одном из корпусов школы еще даже не вставлены окна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
По данным департамента градостроительства мэрии, на объекте работают 40 рабочих и три единицы строительной техники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо данным департамента градостроительства мэрии, на объекте работают 40 рабочих и три единицы строительной техники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, что в Ярославле также строят новую школу на Большой Федоровской. Четырехэтажное здание с панорамными окнами обещают открыть к сентябрю 2025 года. Подробнее о проекте — в этом материале.

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Школа Стройка Новая школа Мэрия Строительство
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Комментарии
1
Гость
1 час
Круто. Молодцы.
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