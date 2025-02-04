Стало известно, как продвигается строительство новой школы с бассейном в Ярославле. Фоторепортаж

Когда откроют новую школу на Московском проспекте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стало известно, как обстоят дела со строительством школы на Московском проспекте у дома № 121 в Ярославле, которую должны открыть к 1 сентября 2025 года.

Новое учебное заведение рассчитано на 1100 обучающихся. Здание состоит из двух корпусов, соединенных теплыми переходами. Главный общеобразовательный корпус разделят на блоки для учеников старших и младших классов.

Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр, где дети будут заниматься спортом. Там предусмотрены спортзалы и 25-метровый бассейн. На пришкольной территории обустроят беговые дорожки, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки.

Как сообщили 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля, школа готова на 84%.

— Завершено устройство монолитных конструкций здания школы. Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, в том числе внеплощадочных (водопровод, канализация, теплоснабжение, силовой кабель). Смонтирован водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая. Завершен монтаж пассажирских лифтов и устройство кровли, — уточнили в департаменте градостроительства.

Строительство школы обойдется Ярославлю в 1,1 миллиарда рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Строительством школы занимается ярославский подрядчик ООО «Ведич». Стоимость работ оценивается в 1 миллиард 129 миллионов 156 тысяч рублей. По контракту объект должны были сдать до декабря 2024 года, однако сроки сдвинулись. По словам властей, школа откроет свои двери к 1 сентября 2025 года.

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются: Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов (по данным сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями и директором нескольких других строительных компаний, а Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал»). По данным на конец 2023 года компания заработала 1,3 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 268,6 миллиона.

— Производятся работы по монтажу алюминиевых витражей и утеплению наружных стен, отделка помещений, устройство полов из керамической плитки, монтаж воздуховодов и вент-оборудования, установка оконных блоков, внутренних дверных блоков металлических и противопожарных, монтаж системы отопления и установка приборов отопления. Завершается монтаж инженерного оборудования бассейна. Выполнена облицовка стен плиткой в помещениях пищеблока и санузлов, — пояснили власти.

В пришкольной территории начали установку спортивного инвентаря для уроков физкультуры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На спортивной площадке постелено резиновое покрытие. В дальнейшем планируется асфальтирование беговых дорожек и благоустройство футбольного поля. Но выполнение этих работ зависит от погодных условий.

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Также сейчас проводятся работы по укладке плитки на территории школы, монтажу уличного освещения и установке ограждения.