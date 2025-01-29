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Спорт Могут отказаться от сноса? В мэрии обсудят судьбу ярославского легкоатлетического манежа

Могут отказаться от сноса? В мэрии обсудят судьбу ярославского легкоатлетического манежа

Что будет со спортивным объектом в Ленинском районе

190
2 комментария

В мэрии рассказали о судьбе легкоатлетического манежа на Пятерке

Источник:

В мэрии Ярославля могут отказаться от сноса легкоатлетического манежа в Ленинском районе. Об этом 76.RU рассказали в управлении по физической культуре и спорту.

— Планируется сохранить виды спорта, которые сейчас там культивируются и добавить новых, — пояснили нашему порталу в администрации.

На данный момент рассматривается два варианта развития событий на улице Чкалова, 20а: реконструкция старого объекта или строительство нового.

 — Техническое задание было отправлено в правительство Ярославской области, в рамках проектирования и технических решений будет определено, какой вариант будет более оптимальным, — пояснили в управлении нашему порталу.

Манеж является воздухоопорным сооружением со сроком службы 10 лет. Конструкция на улице Чкалова, 20а стоит с 2008 года. По данным мэрии, срок эксплуатации ярославского манежа превышен на 60%.

О возможном сносе спортивного объекта из-за ненадлежащего состояния конструкций стало известно 10 января 2025 года после обращения неравнодушных ярославцев к губернатору.

Два года назад покрытие пришло в негодность, тогда в городской администрации сообщали о необходимости ремонта. Однако несмотря на протечки в манеже продолжают проводить тренировки и соревнования. В 2024 году мэрии Ярославля направила в адрес ГБУ ЯО «Проектный институт» заявку о выполнении работ по архитектурно-строительному проектированию объекта. Проектом предусматривается снос существующего здания манежа и строительство нового.

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Манеж Спортивный комплекс Мэрия Легкоатлетический манеж
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Комментарии
2
Гость
15 минут
Вообще странное решение по сносу. Можно же сделать обвязку стен снаружи несущими конструкциями, колонны например, и на них поставить крышу.
Гость
9 минут
Все ясно, снесут манеж и воткнут многоэтажку!
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