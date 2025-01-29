Могут отказаться от сноса? В мэрии обсудят судьбу ярославского легкоатлетического манежа

В мэрии рассказали о судьбе легкоатлетического манежа на Пятерке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии Ярославля могут отказаться от сноса легкоатлетического манежа в Ленинском районе. Об этом 76.RU рассказали в управлении по физической культуре и спорту.

— Планируется сохранить виды спорта, которые сейчас там культивируются и добавить новых, — пояснили нашему порталу в администрации.

На данный момент рассматривается два варианта развития событий на улице Чкалова, 20а: реконструкция старого объекта или строительство нового.

— Техническое задание было отправлено в правительство Ярославской области, в рамках проектирования и технических решений будет определено, какой вариант будет более оптимальным, — пояснили в управлении нашему порталу.

Манеж является воздухоопорным сооружением со сроком службы 10 лет. Конструкция на улице Чкалова, 20а стоит с 2008 года. По данным мэрии, срок эксплуатации ярославского манежа превышен на 60%.

О возможном сносе спортивного объекта из-за ненадлежащего состояния конструкций стало известно 10 января 2025 года после обращения неравнодушных ярославцев к губернатору.