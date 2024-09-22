«Остро нуждается в реконструкции»: за ремонт бассейна «Лазурный» возьмется ярославская фирма

Власти нашли подрядчика для реконструкции бассейна «Лазурный» в Ярославле. Об этом 20 сентября сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Телеграмм-канале.

— «Лазурный» — один из ключевых и капиталоемких объектов, который остро нуждается в реконструкции. Здание 1979 года постройки не отвечает действующим требованиям. Это единственный в Ярославле 50-метровый бассейн, где тренируются более тысячи спортсменов, занимаются жители разных возрастов, — говорится в посте.

— Она хорошо известна в регионе и зарекомендовала себя как надежный партнер на стратегически важных объектах, — добавил губернатор.

АО ГК «ЕКС» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель — Алексей Власов. Выручка за 2023 год составила 111,6 миллиарда рублей (из них 3,4 миллиарда — чистая прибыль).

Фирма работает по всей России, по данным на 2022 год, она выиграла больше 700 аукционов на общую сумму 215,8 млрд рублей. Со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» получает крупнейшие заказы в Ярославской области: это и ремонт дорожных объектов, например, проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки — 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Отметим, что с проектами нередко возникали сложности: то не хватало денег, то обнаруживались серьезные дефекты, то стройки останавливали. На данный момент в Ярославской области «ЕКС» ремонтирует мост в Рыбинске.

Больше подробностей о подрядчике-«короле госзаказа» читайте в материале.

«Лазурный» не единственный спортивный объект, который они будут делать. Согласно информации с сайта «ЕКС», до этого они занимались реконструкцией спортивной арены «Дружба» в Москве, построили спортивный комплекс «Дворец водных видов спорта» в Краснодаре.