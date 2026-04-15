«Косберг сработал!» Кто и как создавал двигатель, отправивший Гагарина в космос

Семен Косберг создал двигатель третьей ступени корабля «Восток-1» Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Сегодня, спустя 65 лет после первого полета человека в космос, имя первого космонавта известно всей Земле — Юрий Гагарин. Чуть менее известен главный конструктор космических ракет СССР — Сергей Королев. Но мало кто знает имена других инженеров, без которых отправка человека на земную орбиту была бы невозможна.

Среди этих инженеров был и один из основателей воронежского Конструкторского бюро химавтоматики, создатель двигателя для третьей ступени ракеты-носителя «Восток» Семен Косберг. Ко Дню космонавтики Voronezh1.ru рассказывает, каким был жизненный путь инженера и какой вклад он сделал в освоение человеком космоса.

От молота и наковальни до ракетных двигателей

Семен (Шолом) Косберг родился 14 октября 1903 года в городе Слуцке Минской губернии. Отец будущего инженера был кузнецом, а семья была большой — девять детей. Семен был четвертым ребенком.

В 14 лет Косберг поступил в коммерческое училище, где бесплатно отучился два года. После начал работать с отцом в кузнице, параллельно посещая вечерние общеобразовательные курсы. В начале 1920-х будущего инженера призвали в Красную армию, где он отслужил два года. После демобилизации Косберг устроился слесарем на фабрику им. Халтурина в Ленинграде. Не забрасывал образование: в 1927-м поступил в Ленинградский политехнический институт, где учился до 1929 года. Затем был переведен в Московский авиационный институт, который окончил в декабре 1930-го.

В 1931 году Косберг начал работать в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ), где прошел путь от инженера-конструктора до начальника научно-исследовательского отдела. Там, среди прочего, он занимался созданием систем непосредственного впрыска топлива в головки цилиндров авиадвигателей — подобная система потом будет использоваться и в двигателях космических кораблей.

В 1940 году Косберга назначили заместителем главного конструктора в конструкторском бюро (КБ) завода № 33 (сегодня «МПО имени И. Румянцева». — Прим. ред.) и, там же, начальником бюро по разработке систем непосредственного впрыска. Спустя год из-за войны КБ Косберга выделили в отдельное предприятие и эвакуировали в Бердск Новосибирской области. Там разрабатывались двигатели для советских истребителей Ла-5 и Ла-7, которые помогли СССР получить преимущество над немецкой авиацией.

Агрегат непосредственного впрыска топлива в цилиндры авиационных моторов, разработанный под руководством Косберга. Использовался на боевых самолетах Ла-5, Ла7, Ту-2, Ту-2Д Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

В 1946 году предприятие Косберга перенесли в Воронеж. Так и появилось ОКБ-154 — будущее КБХА, Конструкторское бюро химавтоматики.

Кратер имени Семена Косберга

После войны Косберг продолжал заниматься разработкой жидкостных ракетных двигателей. Шло время, изобретения продолжали использовать в основном в военной сфере. Перелом наступил в конце 1950-х, когда двухступенчатая ракета-носитель, разработанная Сергеем Королевым, запустила на орбиту три первых искусственных спутника Земли. Дело было в том, что дальнейшее исследование космоса было невозможно с имеющимся двигателем — без создания третьей ступени, которая помогла бы набрать аппарату вторую космическую скорость, преодолеть притяжение Земли и покинуть орбиту планеты.

Для создания такой третьей ступени Королев выбрал Семена Косберга. Первая их встреча состоялась 10 февраля 1958 года. Вот как об этом вспоминал заместитель Косберга Иван Абрамов.

«Они встретились как старые знакомые, Королеву было хорошо известно о созданных Косбергом авиационных реактивных двигателях. Сергей Павлович предложил Семену Ариевичу заняться разработкой двигателей для ракет. Началось совместное творчество двух великих ученых. Уже через девять месяцев коллектив Косберга совместно с ОКБ Королева создали новый жидкостно-ракетный двигатель».

Конечно, простой работа не была — ведь поставленные сроки были в разы короче, чем обычно давали на задачи подобного масштаба. Конструктор КБХА Эдуард Манулиц, участвовавший в создании третьей ступени, утверждал: за полгода была выполнена работа, на которую требовалось около четырех лет.

«Мы все в воронежском КБ попали на горящую сковородку. У нас, молодых, был только год после института на то, чтобы осмотреться в Воронеже и поучаствовать в других конструкторских разработках в стандартном режиме. А потом стали работать сутки напролет. По две-три смены, иногда неделю не выходили за проходную. Спали где придется. Брали что-то в буфете на ночь перекусить — и снова за работу», — рассказывал Манулиц изданию «Горком».

Двигатель третьей ступени РД-0105, который использовали для запуска «Луны-2» и «Луны-3» Источник: КБХА / kbkha.ru Уже в 1959 году готовый трехступенчатый двигатель помог отправить космические аппараты к спутнику Земли. «Луна-2» впервые в мире достигла лунной поверхности и доставила на нее вымпел с изображением герба СССР. «Луна-3» облетела спутник и сфотографировала его обратную сторону, которую до этого человечество никогда не видело. За вклад в изучение Луны именем Косберга уже после его смерти на обратной стороне спутника назовут кратер. Рядом находятся кратеры имени Юрия Гагарина, Константина Циолковского и Жюля Верна.

Карта участка обратной стороны Луны, на которой находится кратер Косберга Источник: Справочник по планетарной номенклатуре / planetarynames.wr.usgs.gov

Пропуск № 2

Что случилось дальше — знают все: 12 апреля 1961 года в 09:07 утра корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур, облетел Землю и спустя 106 минут приземлился в районе деревни Смеловка Саратовской области.

Решающую роль в выводе первого космонавта на орбиту сыграл двигатель РД-0109, разработанный в воронежском КБХА под руководством Семена Косберга. Он использовался на третьей ступени «Востока», запускался самым последним.

Макет того самого РД-0109 в Воронежском областном краеведческом музее Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

По легенде, когда третий блок запустился, Гагарин выдал в радиоэфир радостное «Косберг сработал!» Вот как об этом рассказывал Эдуард Манулиц.

«Когда подошла очередь сработать нашей — решающей — третьей ступени, воцарилось молчание. Ведь всей своей работой, создав третью ступень двигателя, мы как бы „завязывали бантик“ на космическом проекте. И отрабатывали в земных условиях то, что предназначено для выхода в иное пространство. В общем — напряженное молчание, невысокий Косберг пригнулся к земле еще ниже. Но третья ступень включилась, двигатель ракеты запустился. И вот тут Гагарин и крикнул в эфир „Косберг сработал!““

Старшая внучка Косберга Галина позже вспоминала, что на радостях инженер в этот момент сломал крепкую палку, которую держал в руках, — ему временно пришлось ходить с ней из-за травмы ноги.

«За несколько дней до 12 апреля дедушка рухнул с чердака рыбачьего домика и повредил ногу. Поэтому на Байконур явился с палочкой — хромал сильно. Когда Гагарин крикнул о срабатывании третьей ступени, дедушка вскочил, зачем-то сломал ту совсем не тонкую палочку и пустился в пляс. А рядом сидел мрачный Мишин, отвечавший за тормозную систему, и седел на глазах: его система была последней, и ждать ему пришлось дольше всех», — рассказывала Галина.

Полетное задание Юрия Гагарина с подписью в том числе Косберга Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

По еще одной легенде, после успешного запуска «Востока» Косберг, чтобы разрядить обстановку, сообщил стоявшему рядом инженеру Алексею Исаеву, что у того слишком уж мешковатые штаны. И предложил свои услуги в качестве портного — он умел и любил шить, по собственным выкройкам шил одежду даже своей жене Иде.

За первый полет человека в космос Косберг получил звание Героя Социалистического Труда. Вклад инженера оказался столь велик, что его пропуск на главный космодром страны, Байконур, был под номером 2 — выше, под номером 1, был только у Сергея Королева.

Грамота Героя Социалистического Труда Семена Косберга в Воронежском областном краеведческом музее Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

«Он был очень простым человеком»

В следующие несколько лет ОКБ-154 под руководством Семена Косберга создаст еще не один двигатель третьей ступени для космических аппаратов. Они обеспечат запуски межпланетных станций к Марсу и Венере, а также вывод на земную орбиту кораблей серий «Союз» и «Восход». С борта корабля «Восход-2» в 1965 году Алексей Леонов совершит первый выход человека в открытый космос.

Макет двигателя РД-0110, который использовался в составе третьей ступени ракетоносителя «Союз» Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Возможно, Косберг мог сделать еще более великий вклад в развитие советской космической программы, если бы его жизнь трагически не оборвалась 3 января 1965 года. За несколько дней до этого 61-летний инженер попал в аварию, когда ехал на служебном автомобиле на аэродром для вылета на совещание в Москву. Врачи были бессильны спасти ему жизнь.

Дело своего первого руководителя в КБХА продолжают до сих пор — созданные в Воронеже двигатели продолжают доставлять людей и грузы в космос. А те, кому доводилось работать с Косбергом, даже спустя десятилетия вспоминали его с теплом.

«Семена Ариевича при жизни никогда не „звездило“. Он был очень простым человеком и для всех нас — абсолютно доступным, без тени начальственного апломба. Он подходил к рядовому конструктору и помогал в чертежах. Подходил к молодому сварщику, брал в руки аппарат и подсказывал, как варить правильно. Вместе с феноменальной эрудицией Косберг обладал феноменальной открытостью. Именно эти его человеческие качества сделали весь наш производственный процесс уникальным — и в стране, и в мире. Мы работали в Воронеже на полном пределе, но не за деньги. Нами двигало совсем другое — неиссякаемое вдохновение. Мы понимали, что создаем историю, волновались и были счастливы», — говорил Эдуард Манулиц.