«Была утеряна безвозвратно»: как нашли уникальную зоологическую коллекцию — полвека ее считали пропавшей

В Новосибирской области случайно нашли уникальную зоологическую коллекцию знаменитого ученого Источник: NGS.RU

В Новосибирской области на курорте «Карачи» случайно обнаружили уникальную зоологическую коллекцию, которую в Сибири в начале прошлого века собрал известный ученый Михаил Рузский. Профессор Томского университета более 100 лет назад отдыхал в Карачах и здесь же занимался научными исследованиями местной фауны. В его коллекции были собраны практически все виды живых существ, от муравьев до сусликов, — коренных представителей дикой природы региона. Экспонаты хранились в музее, который в середине ХХ века пришел в запустение. К 1980-м ученые из Томска считали коллекцию безвозвратно утраченной. Но весной 2025 года часть коллекции совершенно случайно обнаружили в санатории «Карачи». Подробности — в материале наших коллег из NGS.RU.

Сибирский титан зоологии, опередивший время

Михаил Рузский был зоологом-универсалом и посвятил всю жизнь изучению разных видов насекомых Источник: Руслан Багиров

Имя Михаила Дмитриевича Рузского (1864–1948) — одно из ключевых в истории российской науки. Профессор Томского университета был зоологом-универсалом. Его научные интересы касались широкого спектра направлений: гидробиологии, ихтиологии, паразитологии, орнитологии, энтомологии — его увлекало многое.

Именно он заложил основы систематического изучения животного мира Сибири, став основателем первой в регионе научной зоологической школы. За фундаментальный двухтомник под названием «Муравьи России» Михаил Рузский получил докторскую степень и золотую медаль Академии наук.

Особое место в поле интересов Михаила Рузского занимали муравьи Источник: Руслан Багиров

У ученого был особый подход: он не просто описывал виды, а изучал их экологию, географическое распространение и сложную социальную организацию, что было революционным для его времени.

В 1920-е годы, будучи профессором Томского университета, Михаил Рузский был частым гостем в санатории в Карачах, где тогда отдыхал цвет российской науки. Времени ученый зря не терял: между оздоровительными процедурами вместе с супругой и студентами он проводил масштабные исследования местной флоры и фауны. Там он собрал колоссальную коллекцию насекомых, птиц, млекопитающих, рептилий и рыб, которая должна была стать эталонной для изучения фауны региона.

«С 1926 по 1932 год он занимался изучением Барабинской степи, по итогу этого изучения он опубликовал монографию „Зоодинамика Барабинской степи“, — рассказал доцент кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета, заведующий мемориальным кабинетом имени профессора Михаила Рузского Руслан Багиров. — Этим трудом мы пользуемся до сих пор, потому что это полноценный, многоплановый зоологический труд, который охватывает все взаимосвязи животного мира на одной территории. Он до сих пор актуален».

Утеряна безвозвратно

Свою уникальную коллекцию флоры и фауны Барабинской степи Михаил Рузский собирал в районе озера Карачи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Коллекция была масштабной. Чтобы разместить ее и представить миру, здесь же, в Карачах, был создан музей. В 1930-х годах ему присвоили имя Михаила Рузского.

«Там было отдельно стоящее здание, которое было полностью отведено для музея. В нем не было ничего про Рузского, там было всё про животный и растительный мир Барабинской степи. Где-то с 1960-х до конца 1970-х годов этот музей перестали обслуживать, и он постепенно пришел в запустение. К середине 1980-х годов комиссией нашего университета было постановлено, что коллекция утеряна, а музей официально больше не существует», — рассказал Руслан Багиров.

Настоящее чудо

Михаил Рузский на фоне музея своего имени в Карачах, ориентировочно в 1930-е годы Источник: Руслан Багиров

Исполнительный директор санатория «Озеро Карачи» Виталий Сайц рассказал, что уникальную коллекцию обнаружили совершенно случайно. В 2014 году, когда у курорта появился новый собственник, в одном из подвалов нашли коробки с энтомологическими рамками, в которых находились сотни экземпляров насекомых, склянки с заспиртованными рыбами, рептилиями и млекопитающими.

«Решили сохранить эту коллекцию, там 1920-е и 1930-е годы указаны, все экспонаты подписаны. В коробках есть бутыльки, в них лягушки, рыбки, кроты и суслики. Что эта коллекция значит для мира науки, мы не знали, конечно. Знаем, что профессор Рузский на территории курорта работал — ну тут много профессоров работало, которые изучали флору, фауну и секреты озера Карачи», — рассказал Виталий Сайц.

+2

В мае 2025 года, к 145-летию курорта «Озеро Карачи», руководство решило снять фильм об истории санатория. Съемочная группа, работавшая над фильмом, предложила сделать акцент на том, что «Карачи» — это не только про отдых и лечение, но и про уникальный животный мир. Зная, что здесь отдыхал знаменитый энтомолог, режиссер фильма обратилась в Томский университет, чтобы попросить для съемок реквизит из мемориального кабинета Михаила Рузского. Она же и рассказала, что в санатории нашли коробки, в которых хранились рамки с насекомыми под стеклом, датированные 1920–1930-ми годами и подписанные Михаилом Рузским.

«Для нас это было настоящее чудо. У нас в Томском университете есть в архивах фотография с самим Михаилом Дмитриевичем, где он на фоне вывески. Больше об этом музее мы ничего не знаем, пара экспонатов если каких-то осталась, то на этом всё и закончилось. Таким образом мы выяснили, что от коллекции, оказывается, что-то осталось», — вспоминает Руслан Багиров.

Подлежит вечному хранению

Исполнительный директор санатория «Озеро Карачи» Виталий Сайц рассказал, что уникальную коллекцию обнаружили совершенно случайно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Рамки с насекомыми отреставрировали специалисты Института систематики и экологии животных Новосибирска, но часть экспонатов под влиянием времени и не самых бережных условий хранения просто истлела.

Сейчас в санатории создают зоологический музей, в котором будет представлен животный и растительный мир Барабинской степи, делают специальные стеллажи для экспонатов. Здесь же, в подвалах, нашли и шкафы прошлого века, в которых, по-видимому, эти экспонаты хранились раньше. Их тоже отреставрировали — они займут свое место на выставке.

«Есть у нас рекордсмен один: 55 раз приезжал к нам в санаторий. Он помнит с 1960-х годов историю санатория, также захватил 1990-е и 2000-е годы, [когда] тут была полная разруха. Уже с тех пор о музее никто не помнил, — рассказал Виталий Сайц. — Сейчас у нас идет работа по изготовлению стендов для экспонатов, мы приобретаем чучела птиц и животных, которые на территории Новосибирской области бегают: медведи, лисы, волки — всё это будет выставлено напоказ гостям нашего санатория, ну и для всех желающих. В следующем году к весне мы эту тему закончим».

+1

Пока коллекция ученого Михаила Рузского будет храниться в Карачах. Руслан Багиров говорит, что у представителей науки есть большой интерес к подробному изучению собранных экземпляров.

«Это очень важный материал. Научных коллекций старше ста лет не очень много, и они открывают большие возможности для сравнительного анализа. Поэтому каждый экземпляр, который сохранился с того времени, считается уникальным, ценным и, по нашему глубочайшему убеждению, подлежит вечному хранению, для того чтобы можно было постоянно проводить какие-то сравнения с ним», — объяснил значимость находки Руслан Багиров.