В небе над Ярославлем пролетел метеорит: куда упали обломки. Видео

Над Ярославлем 27 октября пролетел метеорит. Сообщается, что он взорвался в небе над Москвой и засыпал осколками Новгородскую и Тверскую область.

Согласно исследованиям ученых РАН, в небе над Ярославской областью заметили метеор диаметром около 1 метра. Он вошел в атмосферу Земли, развив скорость в 35 километров в секунду.

Метеорит также было видно над Москвой, Вологдой и Череповцом. На высоте 42 километра он начал разрушаться.

Несколько секунд спустя космическое тело взорвалось на высоте 32 километра над землей. Его осколки разлетелись приблизительно над Боровичами, Вышним Волочком, Максатихой и Пестово.

Боровичи и Пестово — города Новгородской области. Вышний Волочок и Максатиха находятся в Тверской области.

Фрагменты метеорита могут достигать размеров баскетбольного мяча — самые мелкие из них могли упасть возле трассы М-11 между Москвой и Петербургом.

До земли осколки космического тела могли долететь со скоростью 2 — 7 километров в секунду. Как утверждают ученые, найти фрагменты метеорита вряд ли удастся.

«Место выпадения фрагментов выглядит исключительно неблагоприятно с точки зрения перспектив обнаружения остатков тела, содержит значительное число болот, озер и труднодоступных лесных массивов», — говорится в научном сообщении лаборатории.

Но ученые не исключают, что часть осколков всё же могла приземлиться недалеко от населенных пунктов. Обнаружить их можно, так как метеор состоял из металла.