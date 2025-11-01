НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Наука В небе над Ярославлем пролетел метеорит: куда упали обломки. Видео

В небе над Ярославлем пролетел метеорит: куда упали обломки. Видео

Публикуем ответ РАН

538
Ученые РАН установили, куда упали обломки метеорита, пролетавшего над Ярославлем | Источник: ТехноПУЛЬС / Telegram Ученые РАН установили, куда упали обломки метеорита, пролетавшего над Ярославлем | Источник: ТехноПУЛЬС / Telegram

Ученые РАН установили, куда упали обломки метеорита, пролетавшего над Ярославлем

Источник:

ТехноПУЛЬС / Telegram

Над Ярославлем 27 октября пролетел метеорит. Сообщается, что он взорвался в небе над Москвой и засыпал осколками Новгородскую и Тверскую область.

Согласно исследованиям ученых РАН, в небе над Ярославской областью заметили метеор диаметром около 1 метра. Он вошел в атмосферу Земли, развив скорость в 35 километров в секунду.

Метеорит также было видно над Москвой, Вологдой и Череповцом. На высоте 42 километра он начал разрушаться.

Момент взрыва москвичи засняли на видео

Источник:

ТехноПУЛЬС / Telegram

Несколько секунд спустя космическое тело взорвалось на высоте 32 километра над землей. Его осколки разлетелись приблизительно над Боровичами, Вышним Волочком, Максатихой и Пестово.

Боровичи и Пестово — города Новгородской области.

Вышний Волочок и Максатиха находятся в Тверской области.

Фрагменты метеорита могут достигать размеров баскетбольного мяча — самые мелкие из них могли упасть возле трассы М-11 между Москвой и Петербургом.

Осколки метеорита не задели Ярославскую область

Источник:

ТехноПУЛЬС / Telegram

До земли осколки космического тела могли долететь со скоростью 2 — 7 километров в секунду. Как утверждают ученые, найти фрагменты метеорита вряд ли удастся.

«Место выпадения фрагментов выглядит исключительно неблагоприятно с точки зрения перспектив обнаружения остатков тела, содержит значительное число болот, озер и труднодоступных лесных массивов», — говорится в научном сообщении лаборатории.

Метеор осветил небо 27 октября

Источник:

ТехноПУЛЬС / Telegram

Но ученые не исключают, что часть осколков всё же могла приземлиться недалеко от населенных пунктов. Обнаружить их можно, так как метеор состоял из металла.

Ранее в Ярославле наблюдали северное сияние. В фоторепортаже собрали красочные кадры.

Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Метеорит РАН Видео Подтверждение
Комментарии
3
Гость
1 час
А где тот объект что летит рядом с солнцем который и постоянно меняет траекторию?
Гость
9 минут
мы нашли ) .это уже второй за мою жизнь .
Читать все комментарии
