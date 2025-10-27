В небе над Ярославской областью заметили необычный горящий объект. Что это было

Необычный горящий объект заметили в небе над Ярославлем Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com, Роман Варакулин / Vk.com

Ранним утром 27 октября жители Ярославской области заметили падающий горящий объект в небе. Явление было видно в разных уголках региона. Люди делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на которых успели запечатлеть момент падения объекта.

«Брагино, район Павловской рощи. В 6:33 утра», — рассказал читатель 76.RU.

Яркий объект стремительно падал вниз Источник: Berimor99

Некоторые предположили, что стали свидетелями падения метеорита.

«Потрясающее зрелище в небе наблюдали утром ярославцы. В других регионах тоже было видно падение метеорита», — говорится в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

Небо озарили яркие вспышки Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В ярославском Культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой рассказали, что небесное явление этим утром видели не только ярославцы, но и жители Московской области. Специалист уточнила, что пока нельзя точно утверждать, что именно это было.

«Судя по видео, он летел не очень быстро. Также может себя вести космический мусор во время сгорания в атмосфере. Точно сказать, что это был метеороид, пока нельзя. Нужно подождать, пока будет больше данных, когда посчитают более точную скорость движения», — объяснила 76.RU начальник методико-просветительского отдела культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой Олеся Роменская.

Это видео было снято на трассе «Золотое кольцо» Источник: Роман Варакулин / Vk.com

То есть, ярославцы могли увидеть в небе либо небольшой метеороид, по оценкам, размерами от 10 до 30 сантиметров в диаметре, либо это было сгорание небольшого космического мусора.

Метеороид — это камень в космосе, а метеорит — его обломок, достигший поверхности земли.

«Возможно, это было тело искусственного происхождения. То есть что-то сошло с орбиты», — уточнила Олеся Роменская.