НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 772мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ярославский бренд покорил Россию
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Прервется телевещание. Когда
Скончалась пострадавшая в пожаре
Новый ТЦ
Афиша концертов
Город Фоторепортаж Видно не вооруженным глазом: жители Ярославской области засняли красочное явление в небе

Видно не вооруженным глазом: жители Ярославской области засняли красочное явление в небе

Показываем яркие фотографии северного сияния

236
Показываем фото северного сияния в Ярославской области | Источник: Кристина Завидова / vk.comПоказываем фото северного сияния в Ярославской области | Источник: Кристина Завидова / vk.com

Показываем фото северного сияния в Ярославской области

Источник:

Кристина Завидова / vk.com

Поздним вечером 29 сентября жители Ярославской области наблюдали северное сияние. Благодаря чистому небу Аврору было видно даже в городе. Самая красочная и яркая фаза началась примерно в 22:40.

Северное сияние — явление, возникающие при столкновении солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. В результате в верхних слоях атмосферы образуются разноцветные огни. Сияние так же называют Авророй, в честь богини из римской мифологии.

В фоторепортаже собрали красочные кадры жителей региона, которые успели заснять сияние.

Сначала были видны зеленые столбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСначала были видны зеленые столбы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сначала были видны зеленые столбы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через несколько минут верхняя часть неба начала краснеть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез несколько минут верхняя часть неба начала краснеть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через несколько минут верхняя часть неба начала краснеть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Тутаеве наблюдать сияние было ярче | Источник: Кристина Завидова / vk.comВ Тутаеве наблюдать сияние было ярче | Источник: Кристина Завидова / vk.com

В Тутаеве наблюдать сияние было ярче

Источник:

Кристина Завидова / vk.com

Вместе с сиянием было видно звездное небо | Источник: Кристина Завидова / vk.comВместе с сиянием было видно звездное небо | Источник: Кристина Завидова / vk.com

Вместе с сиянием было видно звездное небо

Источник:

Кристина Завидова / vk.com

В Ростове Великом красные огни были заметнее | Источник: Нина / TelegramВ Ростове Великом красные огни были заметнее | Источник: Нина / Telegram

В Ростове Великом красные огни были заметнее

Источник:

Нина / Telegram

Небо было ясное, что сыграло на руку для наблюдателей | Источник: Нина / TelegramНебо было ясное, что сыграло на руку для наблюдателей | Источник: Нина / Telegram

Небо было ясное, что сыграло на руку для наблюдателей

Источник:

Нина / Telegram

Так сияло в районе поселка Константиновский | Источник: SERGEY SUTKOVOYТак сияло в районе поселка Константиновский | Источник: SERGEY SUTKOVOY

Так сияло в районе поселка Константиновский

Источник:

SERGEY SUTKOVOY

Как красиво! | Источник: SERGEY SUTKOVOYКак красиво! | Источник: SERGEY SUTKOVOY

Как красиво!

Источник:

SERGEY SUTKOVOY

За городом, конечно, зрелище более завораживающее | Источник: SERGEY SUTKOVOYЗа городом, конечно, зрелище более завораживающее | Источник: SERGEY SUTKOVOY

За городом, конечно, зрелище более завораживающее

Источник:

SERGEY SUTKOVOY

Ярославцы выходили поздним вечером из домов, чтобы заснять явление | Источник: HANDYMAN / TelegramЯрославцы выходили поздним вечером из домов, чтобы заснять явление | Источник: HANDYMAN / Telegram

Ярославцы выходили поздним вечером из домов, чтобы заснять явление

Источник:

HANDYMAN / Telegram

Невооруженным глазом были видны столбы | Источник: Ирина / TelegramНевооруженным глазом были видны столбы | Источник: Ирина / Telegram

Невооруженным глазом были видны столбы

Источник:

Ирина / Telegram

В Рыбинске творилась какая-то сказка | Источник: John / TelegramВ Рыбинске творилась какая-то сказка | Источник: John / Telegram

В Рыбинске творилась какая-то сказка

Источник:

John / Telegram

Все вокруг позеленело | Источник: John / TelegramВсе вокруг позеленело | Источник: John / Telegram

Все вокруг позеленело

Источник:

John / Telegram

Несмотря на засветку города, сияние можно было снять на телефон | Источник: Ольга / TelegramНесмотря на засветку города, сияние можно было снять на телефон | Источник: Ольга / Telegram

Несмотря на засветку города, сияние можно было снять на телефон

Источник:

Ольга / Telegram

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что 30 сентября на Земля началась одна из сильнейших магнитных бурь за последние три месяца.

Ранее мы также публиковали атмосферные кадры полного лунного затмения, которое прошло над Россией 7 сентября.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Северное сияние Аврора Полярное сияние
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 минут
Кровавое небо , это знак
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление