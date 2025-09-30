Видно не вооруженным глазом: жители Ярославской области засняли красочное явление в небе

Поздним вечером 29 сентября жители Ярославской области наблюдали северное сияние. Благодаря чистому небу Аврору было видно даже в городе. Самая красочная и яркая фаза началась примерно в 22:40.
Северное сияние — явление, возникающие при столкновении солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. В результате в верхних слоях атмосферы образуются разноцветные огни. Сияние так же называют Авророй, в честь богини из римской мифологии.
В фоторепортаже собрали красочные кадры жителей региона, которые успели заснять сияние.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что 30 сентября на Земля началась одна из сильнейших магнитных бурь за последние три месяца.
Ранее мы также публиковали атмосферные кадры полного лунного затмения, которое прошло над Россией 7 сентября.