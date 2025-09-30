Видно не вооруженным глазом: жители Ярославской области засняли красочное явление в небе

Показываем фото северного сияния в Ярославской области Источник: Кристина Завидова / vk.com

Поздним вечером 29 сентября жители Ярославской области наблюдали северное сияние. Благодаря чистому небу Аврору было видно даже в городе. Самая красочная и яркая фаза началась примерно в 22:40.

Северное сияние — явление, возникающие при столкновении солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. В результате в верхних слоях атмосферы образуются разноцветные огни. Сияние так же называют Авророй, в честь богини из римской мифологии.

В фоторепортаже собрали красочные кадры жителей региона, которые успели заснять сияние.

Сначала были видны зеленые столбы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через несколько минут верхняя часть неба начала краснеть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Тутаеве наблюдать сияние было ярче Источник: Кристина Завидова / vk.com

Вместе с сиянием было видно звездное небо Источник: Кристина Завидова / vk.com

В Ростове Великом красные огни были заметнее Источник: Нина / Telegram

Небо было ясное, что сыграло на руку для наблюдателей Источник: Нина / Telegram

Так сияло в районе поселка Константиновский Источник: SERGEY SUTKOVOY

Как красиво! Источник: SERGEY SUTKOVOY

За городом, конечно, зрелище более завораживающее Источник: SERGEY SUTKOVOY

Ярославцы выходили поздним вечером из домов, чтобы заснять явление Источник: HANDYMAN / Telegram

Невооруженным глазом были видны столбы Источник: Ирина / Telegram

В Рыбинске творилась какая-то сказка Источник: John / Telegram

Все вокруг позеленело Источник: John / Telegram

Несмотря на засветку города, сияние можно было снять на телефон Источник: Ольга / Telegram

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что 30 сентября на Земля началась одна из сильнейших магнитных бурь за последние три месяца.