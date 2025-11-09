День иконы «Скоропослушница» — с чем связан этот праздник и что отмечают

«Скоропослушница» не самый важный праздник в православии, но для верующих это не повод не ходить в церковь Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В православии много чудотворных образов, и один из главных — икона Божией Матери, известная как «Скоропослушница». Она находится в монастыре Дохиар, что стоит на горе Афон, а время ее написания относят к Х веку. Рассказываем, как появилась эта икона, когда праздник Скоропослушницы в 2025 году и как его принято отмечать.

Когда «Скоропослушница» в 2025 году

Хотя «Скоропослушница» появилась еще в Х веке, она несколько столетий никак себя не проявляла. Пока в 1664 году не прошел мимо нее инок Нил. Отвечавший за питание, он направлялся в трапезную, держа в руке зажженную лучину. И в тот самый момент, когда проходил мимо иконы, отчетливо услышал голос Богородицы, который четко и убедительно его попросил: «На будущее время не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа».

Монах счел это шуткой, предупреждению не внял и продолжал себе ходить мимо образа да «коптить» его. Пока не ослеп. Перед тем как лишиться зрения, он снова услышал голос, который уже ничего не просил и ни о чём не предупреждал: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?»

Осознав ошибку, инок Нил начал горячо молиться перед иконой и спустя несколько дней вновь услышал голос. На этот раз он сообщал о том, что Нил прощен, и вскоре зрение к нему вернется. Но не только об этом говорила Богоматерь. Она также завещала, что будет помогать всем, кто обратится к ней с нуждой: «Я не оставлю никого неуслышанным: всем, с благоговением ко Мне прибегающим, буду предстательством, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства перед Ним. Отныне сия икона Моя именуется „Скоропослушница“, потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и скоро буду внимать их прошениям».

Произошло это 22 ноября (9 ноября по старому стилю). С тех пор «Скоропослушницу» так в этот день и чествуют.

Традиции на «Скоропослушницу»

22 ноября верующие стараются прийти в храм, чтобы помолиться перед иконой Божией Матери и попросить у нее милости для себя и близких. Прихожане просят об исцелении, семейном счастье, рождении детей и помощи в новых начинаниях. Дома же 22 ноября принято ставить свечку перед образом Божией Матери и обращаться к ней с молитвой. Необязательно по строгой форме, можно и своими словами, главное, чтобы всё было сказано от души и с чистым сердцем.

Особенно почитаема икона «Скоропослушница» у военных, моряков, спасателей, ведь считается, что она может уберечь от буйства стихий и других несчастий.

Что можно и нельзя делать на «Скоропослушницу»

В этот день верующие ходят в церковь, молятся о здравии для себя и близких. Также на «Скоропослушницу» стараются помириться с теми, с кем в ссоре, и помогают тем, кто в этом нуждается, — дают милостыню и несут вещи для малоимущих. Правда, перед тем как отдать одежду бедным, ее нужно как следует постирать — считается, что если она будет в ненадлежащем виде, вместе с ней можно отдать и свою удачу.

Запреты в этот день самые общие. Как и во все прочие церковные праздники, к ним относятся:

тяжелая работа по дому, уборка;

стрижка ногтей и волос;

ссоры, злословие и оскорбления;

отказ нуждающимся в помощи.

Также под запретом вышивание и шитье в целом.

Приметы на «Скоропослушницу»

С 22 ноября связано относительно немного примет, но они есть. Так, в День почитания иконы «Скоропослушница» издревле считается, что:

сны вещие, их надо запомнить и потом растолковать;

туман — к оттепели, снегопад — к холодному маю, а дождь — к хорошему урожаю;

ясная погода в этот день сохранится еще на 3 недели.

Праздник, посвященный чествованию иконы Божией Матери «Скоропослушница», не относится к двунадесятым, но это не умаляет его важности. Значение образа для православных очень велико, ведь он напоминает всем о том, что отчаиваться никогда не надо. «Скоропослушница» — чудотворный образ и славится тем, что помощи долго ждать не приходится. Этому есть много свидетельств, поэтому эта икона — одна из самых известных и почитаемых среди православных христиан.