Родила от родного брата? Ярославец заподозрил гражданскую жену в измене и пришел на телешоу

Владимир Круглов из Ярославской области заподозрил сожительницу в измене Источник: Программа «ДНК» на телеканале НТВ (выпуск от 18.06.2026)

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по информации, озвученной в эфире федерального телеканала.

«Сообщается о 6-летней девочке в Ярославской области, за которой не осуществляется должный уход со стороны родителей», — пояснили в ведомстве.

Поводом для разбирательств стал вышедший 18 июня 2026 года выпуск шоу «ДНК» (16+) на НТВ.

От кого ребенок?

Главным героем стал Владимир Круглов из Ярославской области. Он воспитывает с сожительницей Татьяной дочку. Девочке почти 6 лет. В какой-то момент Владимир засомневался, его ли это ребенок. У него появились подозрения, что Татьяна могла забеременеть от собственного брата.

— Если подозрения не подтвердятся, сделаю Татьяне предложение, если подтвердятся — уйду из семьи, — заявил в самом начале программы Владимир.

Владимир Круглов считал, что дочь не похожа на него Источник: Программа «ДНК» на телеканале НТВ (выпуск от 18.06.2026)

Оказалось, что еще до знакомства с мужчиной Татьяна родила семерых детей. Но их у матери забрали. Как сказал Владимир, условия жилья не позволяли содержать столько детей. Сейчас старший сын женщины уже взрослый, живет отдельно, четверо — в детском доме, а про судьбу двоих Татьяна и вовсе не знает.

От Владимира Татьяна забеременела в 2019 году. Но почти сразу у мужчины появились сомнения по поводу отцовства.

— Я как-то приехал, подхожу к дому, Татьяна выбежала вся красная, потрепанная. Я зашел — на кровати лежит Павел, ее родной брат. Сказал, что ему плохо стало и поэтому он прилег. Но у Татьяны уже был ребенок от него, — рассказал Владимир.

Когда родилась дочь, Владимир оттаял и перестал думать, что она может быть не от него. Но Татьяна не стала записывать его отцовство в документы. А когда девочка подросла, то, по мнению Владимира, стала похожа на брата Татьяны.

Брат женщины Павел Телегин также пришел на программу.

— Это не моя дочь, — сразу заявил он.

И добавил свое мнение про отношение Татьяны к Владимиру:

— Она его любит, ценит. И у них совместный ребенок.

Брат Татьяны Павел отрицал, что отец девочки он Источник: Программа «ДНК» на телеканале НТВ (выпуск от 18.06.2026)

А вот тетя Владимира Надежда Жемкова об избраннице племянника оказалась другого мнения.

— Мне соседка Татьяны сказала, что она гулящая, что у нее дети от разных мужчин и все они в интернате. Меня это ошеломило. Когда я с ней познакомилась, мне она не понравилась — странненькая, грязненькая. В доме тоже грязно, по стенам тараканы ползают, — рассказала женщина.

Она тоже считает, что дочка Татьяны не похожа на Владимира.

Сестра Татьяны Алла вступилась за родню. Она не сомневается, что ребенок от Владимира. При этом женщина обвинила сожителя сестры в том, что тот периодически избивал Татьяну.

— Она с матерью своей сидит весь день, разговаривает. А ты с работы приходишь на нервах, злой. «Наклади покушать». А она: «У тебя рук что ли нет». Ну, давал пощечину, — признался Владимир.

Живут в разрухе

В программе показали дом, где живут Татьяна с Владимиром и дочкой. Стены там покрыты трещинами, с них свисают клочки старых обоев, комнаты завалены хламом, повсюду грязь, паутина и насекомые. Детские вещи семье дарят знакомые. Владимир признался, что постоянной работы у него нет, денег не хватает.

— Сейчас я колю дрова, гружу их. В месяц 15-20 тысяч выходит. Татьяна получает детские пособия — 19 тысяч, — дал мужчина расчет семейных финансов.

Так выглядит дом Татьяны и Владимира Источник: Программа «ДНК» на телеканале НТВ (выпуск от 18.06.2026)

В доме грязно, много хлама Источник: Программа «ДНК» на телеканале НТВ (выпуск от 18.06.2026)

После всех обсуждений настал час «икс». В программе озвучили результаты ДНК-теста на отцовство. Исследование показало, что Владимир — настоящий отец девочки.

— Я хочу перед всеми извиниться. Я готов на все, чтобы и Татьяна, и дочь были счастливы, — растрогался от услышанного Владимир.

Казалось бы, что семья теперь может жить долго и счастливо, но правоохранителей насторожило, что ребенок, о котором шла речь в шоу, живет в ужасных условиях.