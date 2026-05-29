«Я почти готов»: Дима Билан признался, что влюблен и подумывает жениться

Оказалось, что артист не только влюблен, но и задумывается о смене холостятского статуса

В эфире шоу «Натальная карта» (18+) Дима Билан впервые за долгие годы открыто рассказал о личной жизни. Разговор зашел о чувствах, и тут певец выложил карты на стол. Ведущая Олеся Иванченко аккуратно поинтересовалась, есть ли в его жизни любовь.

«Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Всё в порядке», — поделился артист, огорошив публику.

Победителю «Евровидения» давно приписывают статус самого завидного холостяка отечественной сцены. Но сам артист признаётся: с возрастом к выбору спутницы он стал подходить куда серьезнее. Если раньше чувства вспыхивали стремительно, то теперь важна совместимость с его насыщенной жизнью и публичностью. Музыкант разоткровенничался, что после тридцати всё воспринимается иначе.

«До 30 лет все взаимоотношения яркие, а дальше уже идет какая-то осознанность. Ты ныряешь туда не бездумно, а с каким-то умыслом. Уже не можешь выбрать просто по душе, надо понимать, встраивается ли человек в твою систему координат, знаком ли он занятостью и популярностью. Я со временем закрываюсь», — объяснил исполнитель хита Believe.

Ведущая заметила, что образ свободного мужчины — часть артистической магии. Мол, поклонницы охотнее фантазируют, когда кумир официально ничем не связан.

«Для артиста важно, чтобы его хотели. Когда он свободен, у поклонниц складывается ощущение, что у каждой есть шанс. И у тебя энергия свободного мужчины. Особенно когда ты на сцене!» — высказала свою догадку ведущая шоу.

«Правда? Как хорошо я маскируюсь! Я на сцене очень давно, это ощущение обманчивое», — парировал Билан с легкой иронией.

Откровениями о личной жизни Билан поделился в студии шоу «Натальная карта» (18+)

Олеся предположила, что долгие годы артист избегал штампа в паспорте из-за внутренней тяги к независимости.

«Твоя душа стремится к свободе. Ты не терпишь этих ограничений», — заметила она.

Но, похоже, времена меняются. Сам певец говорит о новом этапе жизни почти философски: «Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю».

При этом завоевывать сердца, по словам артиста, ему никогда не было сложно. Разбирая натальную карту, он без стеснения поведал о своей скорости сближения: «Секс на первом свидании — так ведь быстрее войдешь в отношения. Бывает, из-за градуса это. Под рюмашкой алкоголя это совсем быстро происходит. Отказов в моей жизни не было никогда».

К слову, певец еще в феврале намекнул на перемены в личной жизни и рассказал об отношении к браку.

На Big Love Show — 2026 от Love Radio артист порассуждал о чувствах и верности. В разговоре с журналистами Пятого канала он подчеркнул, что считает себя человеком, способным на долгую привязанность.

«Можно сказать, я однолюб, я редко влюбляюсь, но очень надолго. Такое мое психическое устройство. Да вообще-то всегда (влюблен. — Прим. ред.), постоянно», — сказал исполнитель.

Тогда же 44-летний музыкант поделился своими мыслями о браке и официальном союзе.

«Думаю, что просто больше уверенности появляется друг за друга, за то, что этот тандем, союз гарантированно будет справедливым. В этом, мне кажется, как раз заключается смысл печати в паспорте. Хотя жанр тоже достаточно… Не сотни лет он существует, вот венчание еще есть — такая небесная вещь тоже важна», — заключил Билан.

Стоит отметить, что о чувствах Билан говорит не впервые. Его личная жизнь не раз становилась поводом для обсуждений, а некоторые романы артист и вовсе не скрывал.

После романа с Еленой Кулецкой, которые обсуждала вся страна, певец предпочитал не выносить отношения на публику

Самая известная история связана с моделью Еленой Кулецкой. Их отношения начались в 2006 году и долго были на виду. Перед «Евровидением-2008» певец пообещал: если победит, поведет возлюбленную под венец. Конкурс он выиграл, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2011 году пара поставила точку в этом романе.

Особое место в его воспоминаниях занимает первая школьная любовь из Минеральных Вод. Именно к этой девушке, как рассказывал артист, были обращены его самые сильные юношеские чувства. Ради нее он когда-то решился на переезд в Москву. Недавняя встреча с ней вновь всколыхнула в нем эмоции, в чем он признавался публично.

Была в жизни Билана и девушка по имени Ляля — отношения начались еще до большой славы и серьезных гонораров. Эта связь, по словам артиста, надолго оставила след: даже спустя годы они время от времени поддерживали общение.