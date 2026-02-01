Куда сходить на свидание в Ярославле — обзор необычных идей

Куда сходить на свидание в Ярославле — обзор Источник: Дарья Пона / 74.RU

Хочется романтики, но не знаете, чем удивить вторую половинку? В этом материале мы собрали для вас несколько необычных идей для свидания в Ярославле. В подборке, как исторические уголки города, так и мероприятия в помещении.

Романтичные места на улицах города

В историческом центре Ярославля есть множество уютных улиц и старинных достопримечательностей, создающих атмосферу романтики. Мы попросили ярославского экскурсовода Анну Сурикову рассказать историю некоторых из них.

Дом Петражицкого

Дом Петражицкого находится на пересечении улиц Пушкина и Ушинского. Рядом с зданием расположен театр им. Федора Волкова и Власьевский сад.

Здание было построено в 1778 году в соответствии с регулярным планом Ярославля. Григорий Петражицкий приобрел права на дом в 1894 году. Он реконструировал здание под себя: пристроил третий этаж, добавил архитектурные элементы разных стилей (в том числе барокко). В здании Петражицкий содержал известную на весь Ярославль «Фотографию», а также типографию и переплётную мастерскую. В 1919 году дом у фотографа изъяли в связи с муниципализацией городской недвижимости, семье оставили всего четыре комнаты.

У памятника архитектуры можно сделать красивые кадры, вспомнить историю и поразглядывать лепные украшения.

Дом Донцовых-Лопатиных

Дом Донцовых-Лопатиных находится на Большой Октябрьской улице, 44/60. Старинный купеческий особняк бы построен в первой трети XIX века. Возвел здание известный в городе купец Яков Лопатин, занимавшийся текстильным производством.

Изначально особняк был меньше и без ярких декоративных элементов. Позже купеческая семья решила приобрести соседний дом Донцовых, с которым объединила свое строение. Тогда и были добавлены все архитектурные элементы: угловой балкон с кованой решеткой, декорации из лепнины и прочие детали.

В декабре 2025 года стало известно, что историческое здание хотят включить в план приватизации на 2026 год. На данный момент в «Доме Донцовых-Лопатиных» расположен городской центр развития и образования.

По словам экскурсовода, в стенах особняка происходила настоящая драма, не хуже сериальной истории наших дней. Дело в том, что купец Лопатин влюбился в актрису театра. На женитьбу нужно было разрешение отца, однако он оказался против брака своего сына с актрисой. Тогда младший Лопатин подделал документы и всё равно обвенчался с любимой. Обман был раскрыт, и вместо медового месяца Лопатин просидел в тюремном заключении. На что только не шли ярославские купцы ради любви!

— Несмотря на это история имеет счастливый конец! Семья Лопатиных простила сына и приняла его брак с актрисой, — рассказала Анна Сурикова.

Дом Пастуховых

Следующая локация, где по легендам развернулась любовная драма — Доходный дом Пастуховых. Здание расположено на улице Комсомольской, рядом с Богоявленской площадью. Внутри дома сохранилась ажурная лестница, которая напрямую связана с трагической историей любви гувернантки к хозяину особняка Николаю Пастухову.

Николай Пастухов — ярославский промышленник-меценат XIX — начала XX века, происходивший из старинного купеческого рода Пастуховых. Известен своей обширной деятельностью как для Ярославля, так и для других областей. Например, в начале XX века промышленник пожертвовал значительную сумму на открытие в Ярославле механико-технического училища.

По словам экскурсовода, легенда гласит, что гувернантка, понимая невозможность любовного союза между ней и известным меценатом, сбросилась с той самой ажурной лестницы. По слухам, ее дух все еще бродит в стенах здания, но это всего лишь одна из ярославских баек.

Кондитерская фабрика «Бельфор»

Раньше конфетно-букетный период не обходился без их продукции Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Роскошное здание из красного кирпича в квартале улиц Нахимсона, Первомайской и Андропова ярославцы ласково называют «кондитерка». По словам экскурсовода, именно здесь изготавливали сладости в красивых коробках, шкатулках, сумочках, которые было принято дарить своим возлюбленным.

Купец Василий Кузнецов открыл производство паровой фабрики в 1902 году. Название «Бельфор» появилось в 1909, в честь небольшого французского городка Belfort. Кузнецову удалось прославить изделия фабрики не только в соседних губерниях, но и за рубежом. Производство продолжалось до 2010 года, в последние два десятилетия под названием «Ярославлькондитер».

Идеи необычного свидания в помещении

После прогулки по ярославским улицам можно рассмотреть варианты необычного времяпрепровождения вдвоем в помещении.

Гончарный мастер-класс

В Ярославле есть несколько мастерских, где можно устроить свидание за гончарным кругом, прямо как в мелодраме 90-х годов «Привидение» (18+).

Фильм «Привидение» (18+) режиссера Джерри Цукера получил две премии «Оскар» и стал самым кассовым 1990-м году, собрав в мировом прокате около 500 млн долларов. Сюжет развивается между двумя возлюбленными банкиром Сэмом Уитом и его девушкой Молли Дженсен, занимавшейся гончарным искусством. После схватки с грабителем Сэм погибает и становится привидением, защищающим Молли. В фильме есть эпизод за гончарным кругом, в которой пара лепит горшок из глины в четыре руки. Эта сцена очень запомнилась зрителю и стала одной из самых узнаваемых и эмоциональных.

В среднем цены на свидание в мастерской колеблются от 2500 до 8800 рублей. Ранее мы делали обзор студий в Ярославле.

Стрельба из лука и арбалета

Для пар, питающих любовь к необычным видам спорта в Ярославле можно найти предложения с мастер-классами по стрельбе из лука и арбалета.

Часовое занятие с инструктором для двоих человек обойдется в сумму около 2000–2600 рублей. Также в стрелковом клубе «Стрелец» можно приобрести подарочный сертификат на свидание со своей второй половинкой за 2690 рублей.

Танцевальный мастер-класс

Учиться чему-то новому вместе всегда интересней. Еще одной идеей для свидания может стать танцевальный мастер-класс для пар. Например, можно закружить свою вторую половинку в аргентинском танго. Часовое занятие в студии «Сванго» с преподавателем обойдется около 2000 рублей.

Также в Ярославле есть возможность научиться вместе танцевать сальсу. В «Школе кубинских танцев iSalsa» абонемент с 8 занятиями стоит 5400 на двоих человек.

Кроме того, некоторые школы готовы поставить вам хореографию свадебного танца. Например, в студии «Smart» такая услуга стоит 5000 рублей.