Утром 28 августа в Ярославле из-за атаки БПЛА закрыли два детских сада в спальном районе. Об этом сообщил губернатор.
«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения», — прокомментировал Михаил Евраев.
Детский сад № 98 находится на ул. Академика Колмогорова, 5А, № 28 — на Суздальской ул., 17А.
Напомним, в регионе действует беспилотная опасность. Сирены разбудили жителей в пять утра. Губернатор Михаил Евраев призвал ярославцев сохранять спокойствие, укрыться в зданиях и ждать отбой сигнала.
Что еще нужно знать:
введены ограничения по трассе М-8 от перекрестка Московского проспекта и ЮЗОД до развязки в районе Шопши;
межмуниципальные автобусы, которые следуют по трассе, в том числе в Ростов Великий и Переславль-Залесский, отменены;
городские автобусы следуют по измененным или укороченным маршрутам.
Все, что известно к этому часу, публикуем в нашем онлайн-репортаже.
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