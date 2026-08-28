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Город Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле из-за атаки БПЛА закрыли два детских сада

В Ярославле из-за атаки БПЛА закрыли два детских сада

Меры требуются для ликвидации последствий атаки

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Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки | Источник: Александр Куренной / 76.RUГубернатор рассказал о последствиях ночной атаки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утром 28 августа в Ярославле из-за атаки БПЛА закрыли два детских сада в спальном районе. Об этом сообщил губернатор.

«В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения», — прокомментировал Михаил Евраев.

Детский сад № 98 находится на ул. Академика Колмогорова, 5А, № 28 — на Суздальской ул., 17А.

Напомним, в регионе действует беспилотная опасность. Сирены разбудили жителей в пять утра. Губернатор Михаил Евраев призвал ярославцев сохранять спокойствие, укрыться в зданиях и ждать отбой сигнала.

Что еще нужно знать:

  • введены ограничения по трассе М-8 от перекрестка Московского проспекта и ЮЗОД до развязки в районе Шопши;

  • межмуниципальные автобусы, которые следуют по трассе, в том числе в Ростов Великий и Переславль-Залесский, отменены;

  • городские автобусы следуют по измененным или укороченным маршрутам.

Все, что известно к этому часу, публикуем в нашем онлайн-репортаже.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Атака БПЛА Детский сад Михаил Евраев
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А как со школами у нас...???
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