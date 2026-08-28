На Украине возник спор из-за выборов президента, а НАТО продумывает войну с Россией: главное об СВО за неделю

НАТО грозит ударить по России Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мирные переговоры России и Украины по сей день остаются на паузе. Кроме того, Киев обостряет ситуацию, нанося удары по гражданским объектам и публично заявляя о намерении разрушить российскую экономику. При этом Украина может не пережить предстоящую зиму из-за проблем с бюджетом, поставками вооружения и газом. Также там спорят из-за проведения выборов президента. А НАТО продумывает войну с Россией.

Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО. Сегодня расскажем о том, что произошло за последние семь дней.

Взаимные атаки по России и Украине

Удары по регионам России и гражданской инфраструктуре со стороны ВСУ продолжаются каждый день. На этой неделе из-за атаки пострадало сразу несколько автобусов.

В Севастополе обломки сбитого беспилотника попали в рейсовый автобус. В результате этого он загорелся. Там погибли два человека. Ожоги и травмы получили десять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Спустя несколько дней аналогичная ситуация произошла в Луганской Народной Республике (ЛНР). Удар пришелся прямо по рейсовому автобусу, в котором находились 15 пассажиров. Девять человек погибли, нескольких ранило, отметил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Источник: прокуратура ЛНР в MAX Источник: прокуратура ЛНР в MAX

В Липецкой области от падения беспилотника загорелся частный жилой дом. Погибли мужчина и подросток, две женщины с ранениями госпитализированы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Московской области в Павловском Посаде дрон попал в магазин продуктовой сети «Магнит». Вместе с этим взрывной волной повредило расположенную рядом поликлинику. Там выбило 46 стекол, также пострадало несколько кабинетов.

Сильнее всего в поликлинике пострадали два кабинета Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Последствия удара дрона Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Из-за налетов на Краснодарский край погибли три человека, двое из которых дети. Еще два жителя пострадали. Также в результате атаки в порту Ейского района начался пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

На этом атаки на регион не прекратились, и спустя несколько дней дроны с новой силой ударили по Краснодарскому краю. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. Два человека погибли, еще двоих ранило.

Во время еще одной атаки на Краснодарский край обломки дронов упали на жилые и строящиеся многоэтажки, склады и детский центр. Тогда там погибли двое детей, еще семеро пострадали.

Видео с последствиями атаки в Краснодаре Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

Власти частично уже сообщили о разрушениях Источник: Евгений Наумов / Telegram

Беспилотник попал в жилой дом Источник: Евгений Наумов / Telegram

Вместе с этим участились удары по складам маркетплейсов. Из-за атак на этой неделе пострадали несколько складов Ozon. Налеты на логистические центры были в Самаре, Оренбурге, Махачкале, Адыгейске, Невинномысске, Уфе и Краснодаре.

Полностью сгорел склад Wildberries после атаки на Котовск в Тамбовской области. Там пострадали два человека, сообщил глава региона Евгений Первышов.

«Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работы всех служб, включая муниципалитет», — отметил он в своем Telegram-канале.

В Ростовской области на этой неделе повреждения во время налетов получил Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Неспокойно было и в Ярославле. Там произошло попадание обломков беспилотников на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и на объекты торговли. Один человек погиб, еще 27 получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

В Европе считают, что такие удары якобы могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговорного процесса с Украиной. Такое заявление на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Киеве сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Однако в России утверждают обратное. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, объектам маркетплейсов и гражданской инфраструктуре направлены на дестабилизацию общества, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, цель таких действий — «посеять страх».

«Нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре», — подчеркнул министр.

В ответ на все атаки на этой неделе российские военные ударили по объектам на Украине. Целями атаки стали предприятия ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке. Один из них используется для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

Вместе с этим из строя выведена инфраструктура в портах Одессы, Черноморска и Рени, используемая для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Также повреждены энергетические объекты, обеспечивающие работу портов в Одесской области.

Об ответной реакции РФ на удары по российской экономической и торговой инфраструктуре предупредил и представитель Кремля Дмитрий Песков. В комментарии агентству Bloomberg он заявил, что она будет жесткой.

«Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны, этот ответ будет жестким», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в какой-либо «военной эскалации» на Украине Россия не нуждается, потому что и так продвигается вперед. Президент России Владимир Путин, говоря об эскалации, заявил, что Москва нарастила интенсивность ударов по предприятиям Украины в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) сам открыл этот „ящик Пандоры“. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан», — отметил Путин.

Турция пытается остановить Украину

Турции следует ограничить проход через свои проливы для судов, связанных с Украиной и торговлей с ней. Это предложил сделать бывший военный атташе страны, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа после сообщений об атаке на турецкое коммерческое судно в Черном море.

«Чтобы остановить Украину, необходимо прямо или косвенно закрыть турецкие проливы для Украины и судов, торгующих с Украиной», — написал Сефа в соцсетях. По мнению отставного военного, участившиеся инциденты с турецкими судами требуют от Анкары более жесткой реакции.

Речь идет об атаке на судно Ural, принадлежащее турецкой компании Kalyoncu Denizcilik. В результате произошедшего один моряк погиб, еще восемь человек получили ранения.

И это далеко не первый удар по турецким судам. На этой неделе украинский беспилотник атаковал турецкий балкер в Черном море. Судно Star II под флагом Либерии принадлежит компании Lider Denizcilik. Это случилось после того, как балкер вышел из порта Туапсе и последовал в направлении Турции, передает портал Deniz haber.

НАТО грозит напасть на Россию

Альянс в очередной раз угрожает нанести удар по России. Недавно экс-министр обороны США Леон Панетт призвал НАТО определить «красные линии» из-за предполагаемых попыток России испытать обороноспособность альянса.

При этом в Кремле утверждают, что западные страны наращивают военные бюджеты и говорят о подготовке к войне, тогда как у Москвы нет намерений совершать агрессивные действия в отношении стран альянса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вовсе утверждает, что заявления западных политиков о якобы готовящемся нападении России на НАТО не имеет ничего общего с реальностью.

«Таких страшилок много публикуется, это не имеет ничего общего с реальностью. Россия ведет СВО, предпочла бы достигать своих целей мирными средствами, но приходится военными средствами», — сказал Песков журналистам во время брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сталкивается с агрессивной политикой по отношению к себе и со стороны ЕС. А рассуждения об обратном, как подчеркнул он, являются искажением реальности и «газетными утками».

Украина переживает проблемы с бюджетом, газом и вооружениями

Проблемы на Украине нарастают одна за другой. Страна уже столкнулась с дефицитом бюджета, газа и вооружения. На встрече с журналистами это признал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Дефицит бюджета Минобороны составляет 27 миллиардов долларов», — приводит слова Зеленского портал «Новости.live».

Около 8–10 миллиардов долларов необходимы Украине уже к началу 2027 года, еще почти 20 миллиардов долларов — на зарплаты военным, выплаты семьям погибших, которые Киев обеспечить не в состоянии. Из-за этого тела погибших боевиков ВСУ регулярно отказываются опознавать и эвакуировать с поля боя.

Вместе с этим запасы газа в стране оказались ниже минимального уровня. К концу августа Украина накопила в подземных хранилищах около 9,6 млрд кубометров газа. Этот объем составляет 72% от минимального запаса, который необходим стране, чтобы пережить будущую зиму, сообщает ТАСС.

Чтобы подготовиться к отопительному сезону, Украине нужно иметь не менее 13,2 млрд кубометров газа. Страна практически отказалась от закупок газа в Европе из-за высоких цен и сейчас пополняет хранилища преимущественно за счет собственной добычи. Но текущих объемов может оказаться недостаточно.

При сохранении нынешних темпов закачки до 1 ноября в украинские хранилища могут поступить еще около 2,2–2,5 млрд кубометров газа. В таком случае общий объем запасов составит не более 12,1 млрд кубометров.

Этот показатель окажется примерно на 1,1 млрд кубометров ниже минимального объема, необходимого для прохождения зимнего периода. При этом ранее Украина планировала довести запасы к зиме до 14,6 млрд кубометров.

Главной проблемой Киева остается и то, что европейцы уже отдали Украине всё возможное вооружение. Надежда оставалась только на США. Если и Штаты отменят все поставки, тогда Киев останется с минимумом вооружения. На это указал военный публицист Владислав Шурыгин в диалоге с ИС «Вести».

По его словам, у Запада нет оружия такого же уровня, как американское. Поэтому сторонники Киева пытаются убедить Вашингтон сменить риторику по украинскому конфликту и передать еще вооружений. При этом Штаты и сами прилично исчерпали запасы на фоне войны с Ираном.

Киев может лишиться помощи Запада

Киев постоянно призывает страны Европы к финансовой и военной помощи. Однако в будущем Запад может отказаться поддерживать Украину.

Отпечаток на это наложил недавний конфликт Зеленского и бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Экс-министр ранее заявил, что выборы на Украине можно провести даже в период конфликта, а все заявления о невозможности организовать выборный процесс — мифические, сообщает британская газета Times.

«Впервые с начала военного конфликта (Зеленский. — Прим. ред.) столкнулся с открытыми призывами со стороны видного политика провести выборы… Для Запада политически раздробленное украинское общество грозит дестабилизировать военные усилия и помешать союзникам продолжать выполнять их долгосрочные военные и финансовые обязательства», — пишет издание.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Пока активно усиливает военную поддержку Украины Франция. Лидер страны Эммануэль Макрон после разговора с Зеленским на этой неделе заявил, что передаст Киеву новые ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны.

«Я объявил <…> Зеленскому об усилении нашей поддержки, включая поставку перехватчиков и продолжение нашего сотрудничества в соответствии с договоренностями», — сказано в сообщении, которое он опубликовал в соцсети X.

При этом Макрон не уточнил, какие именно ракеты-перехватчики Париж намерен передать Киеву. Возможные объемы будущих поставок он также не назвал.

Поддерживать просьбы Зеленского не отказывается и Норвегия. Власти страны намерены выделить Киеву около 9 миллиардов долларов уже в 2027 году, на гражданские и военные цели.

«Правительство предложит парламенту продолжить оказание Украине помощи в размере 85 миллиардов норвежских крон (9,2 миллиарда долларов. — Прим. ред.) в 2027 году», — говорится в сообщении на сайте правительства королевства.

Кроме того, в сентябре премьер Британии Энди Бернем собирается обсудить с президентом Дональдом Трампом поставки ракет Patriot для Украины. О планах убедить главу Белого дома поделиться с Киевом арсеналом он рассказал в интервью Bloomberg. Сделать это он собирается во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Бернема, обратиться в Белый дом планируют и другие европейские лидеры. Во время съезда они намерены провести встречу «коалиции желающих», которая будет нацелена на то, чтобы обеспечить поставки оружия Украине из США и других стран.

В России британцев призвали осознать опасные последствия такой политики. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что конфликт может перейти на принципиально иной уровень.

«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному», — сказала она на брифинге.

А вот покупать средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро Киев пока не может. Еврокомиссия запрещает Украине это делать, сообщил представитель ЕК Уйвари.

Почему Россия начала спецоперацию

Одной из причин проведения спецоперации президент России Владимир Путин выделил борьбу с неонацизмом, русофобией и попыткой искоренить всё русское на Украине. Об этом он заявил в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно. И с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции — борьба с неонацизмом, для нас — с русофобией и попыткой искоренить всё русское, нашу культуру, нашу историю», — сказал президент.

Также он подчеркнул, что такую идеологию на Украине сегодня видит не только Москва. На это обращают внимание даже те страны, которые далеки от симпатии к России.

Кроме того, начав СВО, Москва на две недели опередила вторжение ВСУ на территорию РФ, планировавшееся на 8 марта того же года. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.

«Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию — 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели. Символически — нам хотели преподнести войну в „подарок“ на женский праздник», — отметил он в интервью ТАСС.

Перспектива мирных переговоров

По сей день мирные переговоры России и Украины остаются на паузе. В настоящее время новых инициатив не выдвигается. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вопрос мирных переговоров — сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», — сказал он журналистам.

Те предложения, которые поступают от Киева, в Кремле считают «экзотическими». По словам президента России Владимира Путина, они абсолютно неприемлемы для Москвы. При этом Россия остается открытой к диалогу о мире, но исключительно на основе реально сложившейся обстановки.

Также президент назвал авантюрой попытку Украины нанести России поражение за 40 дней с помощью ракет и беспилотников. В ответ, по его словам, РФ усилила удары по объектам военно‑промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве, реагируя на действия ВСУ в отношении российской гражданской промышленности и логистических объектов.

В середине 2026 года Владимир Зеленский объявил кампанию, рассчитанную на 40 дней. Ее цель — оказать масштабное давление на Россию с помощью ударов ракетами и беспилотниками по гражданским объектам и логистическим узлам. В Киеве рассчитывали, что такой натиск заставит Москву пойти на мир на украинских условиях. Российская сторона этот план охарактеризовала иначе.

На Западе считают, что Зеленский продолжает боевые действия против России, чтобы сохранить свою власть. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Уже два с половиной года Зеленский использует войну, чтобы уйти от выборов: это главная причина, по которой он хочет любой ценой продолжать эту войну, вопреки мнению двух третей украинцев», — написал он в социальной сети X.