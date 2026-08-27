По следам «Доктора Живаго»: как выглядят локации в Ярославле, где снимались Янковский и Меньшиков

Некоторые локации сильно изменились со времени съемок «Доктора Живаго», тогда как в других местах практически невозможно найти отличия

В 2005 году режиссер Александр Прошкин завершил работу над масштабной экранизацией романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Это история о личной драме молодого врача-интеллигента на фоне социальных и исторических потрясений начала прошлого века: Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны.

Сюжет сериала строится вокруг истории любви Юрия Живаго и Лары. Главную роль исполнил Олег Меньшиков, его музу Лару сыграла Чулпан Хаматова. Циничного адвоката Виктора Комаровского исполнил Олег Янковский, друга Тоню — Варвара Андреева, а жестокого красного комиссара Павла Антипова показал на экране Сергей Горобченко.

Больше двадцати лет назад Ярославль на время превратился в Москву начала XX века. Улицы, площади, старинные здания и храмы стали частью экранного пространства, в котором разворачивалась история героев Пастернака. Съемочная география сериала оказалась довольно обширной. Помимо Ярославля, натурные сцены снимали в Тутаеве, Плёсе, Костроме, Москве и Подмосковье. Часть масштабных сцен и интерьеров создавали в павильонах «Мосфильма».

76.RU предлагает взглянуть на Ярославль из сериала спустя два десятилетия — сравнить кадры «Доктора Живаго» с тем, как эти знакомые локации выглядят сегодня.

В 2006 году сериал получил две премии ТЭФИ. Олег Янковский был награжден за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме или сериале, а Чулпан Хаматова — за лучшую женскую роль. Кроме того, на ТЭФИ были отмечены работа оператора Геннадия Карюка, сценарий Юрия Арабова и другие.

Годом позже «Доктор Живаго» стал лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел» как лучший телевизионный сериал, а Олег Янковский получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении. Премии также удостоились художник-постановщик Виктор Юшин и композитор Эдуард Артемьев.