По следам «Доктора Живаго»: как выглядят локации в Ярославле, где снимались Янковский и Меньшиков

В 2005 году режиссер Александр Прошкин завершил работу над масштабной экранизацией романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Это история о личной драме молодого врача-интеллигента на фоне социальных и исторических потрясений начала прошлого века: Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны.
Сюжет сериала строится вокруг истории любви Юрия Живаго и Лары. Главную роль исполнил Олег Меньшиков, его музу Лару сыграла Чулпан Хаматова. Циничного адвоката Виктора Комаровского исполнил Олег Янковский, друга Тоню — Варвара Андреева, а жестокого красного комиссара Павла Антипова показал на экране Сергей Горобченко.
Больше двадцати лет назад Ярославль на время превратился в Москву начала XX века. Улицы, площади, старинные здания и храмы стали частью экранного пространства, в котором разворачивалась история героев Пастернака. Съемочная география сериала оказалась довольно обширной. Помимо Ярославля, натурные сцены снимали в Тутаеве, Плёсе, Костроме, Москве и Подмосковье. Часть масштабных сцен и интерьеров создавали в павильонах «Мосфильма».
76.RU предлагает взглянуть на Ярославль из сериала спустя два десятилетия — сравнить кадры «Доктора Живаго» с тем, как эти знакомые локации выглядят сегодня.
В 2006 году сериал получил две премии ТЭФИ. Олег Янковский был награжден за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме или сериале, а Чулпан Хаматова — за лучшую женскую роль. Кроме того, на ТЭФИ были отмечены работа оператора Геннадия Карюка, сценарий Юрия Арабова и другие.
Годом позже «Доктор Живаго» стал лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел» как лучший телевизионный сериал, а Олег Янковский получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении. Премии также удостоились художник-постановщик Виктор Юшин и композитор Эдуард Артемьев.
В первой серии «Доктора Живаго» усадьба И. А. Вахрамеева появляется в роли больницы
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
В начале второй серии можно увидеть корпуса Ярославской большой мануфактуры. Со времени съемок сериала здания заметно обветшали
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Вход в ресторан «Бристоль» из сериала сейчас ведет в одноименную гостиницу
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
В кадре вновь появляется корпус № 4 на улице Калмыковых — часть казарменного комплекса Ярославской Большой мануфактуры
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
В сериале показан перекресток перед церковью Ильи Пророка зимой
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Четвертая серия начинается с вида на здания Ярославской Большой мануфактуры с берега реки Которосли
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Свадьбу Лары и Павла в сериале снимали в церкви Ильи Пророка на Советской площади
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Сейчас по будним дням церковь Ильи Пророка работает как музей, но только с мая по сентябрь. Стоимость входного билета — 250 рублей
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Главный герой в сериале идет по улице Нахимсона. Сегодня ее благоустраивают для пешеходов, а пространство постепенно дополняют новые арт-объекты на тему кино
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
В этом эпизоде можно заметить дома № 16 и 18 на улице Нахимсона. Арки в этих зданиях со временем превратились в панорамные окна
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
В этой сцене на заднем плане можно заметить угол особняка на площади Челюскинцев, 12/4 и небольшой фрагмент Демидовского сада
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Далее в сериале вновь появляется вход во внутренний двор усадьбы И. А. Вахрамеева — на этот раз уже в светлое время суток. Эту локацию также использовали во время съемок сериала «Котовский» 2009 года
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
В этом эпизоде в кадре можно увидеть церковь Николы в Рубленом городе. Сегодня вид с этого ракурса заметно изменился: над окружающими домами возвышается Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы
Источники:
телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU
Отдельно хочется отметить еще несколько локаций сериала за пределами Ярославля.