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По следам «Доктора Живаго»
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По следам «Доктора Живаго»: как выглядят локации в Ярославле, где снимались Янковский и Меньшиков

Популярный сериал выпустили 20 лет назад

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Некоторые локации сильно изменились со времени съемок «Доктора Живаго», тогда как в других местах практически невозможно найти отличия | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые локации сильно изменились со времени съемок «Доктора Живаго», тогда как в других местах практически невозможно найти отличия | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые локации сильно изменились со времени съемок «Доктора Живаго», тогда как в других местах практически невозможно найти отличия

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В 2005 году режиссер Александр Прошкин завершил работу над масштабной экранизацией романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Это история о личной драме молодого врача-интеллигента на фоне социальных и исторических потрясений начала прошлого века: Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны.

Сюжет сериала строится вокруг истории любви Юрия Живаго и Лары. Главную роль исполнил Олег Меньшиков, его музу Лару сыграла Чулпан Хаматова. Циничного адвоката Виктора Комаровского исполнил Олег Янковский, друга Тоню — Варвара Андреева, а жестокого красного комиссара Павла Антипова показал на экране Сергей Горобченко.

Больше двадцати лет назад Ярославль на время превратился в Москву начала XX века. Улицы, площади, старинные здания и храмы стали частью экранного пространства, в котором разворачивалась история героев Пастернака. Съемочная география сериала оказалась довольно обширной. Помимо Ярославля, натурные сцены снимали в Тутаеве, Плёсе, Костроме, Москве и Подмосковье. Часть масштабных сцен и интерьеров создавали в павильонах «Мосфильма».

76.RU предлагает взглянуть на Ярославль из сериала спустя два десятилетия — сравнить кадры «Доктора Живаго» с тем, как эти знакомые локации выглядят сегодня.

В 2006 году сериал получил две премии ТЭФИ. Олег Янковский был награжден за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме или сериале, а Чулпан Хаматова — за лучшую женскую роль. Кроме того, на ТЭФИ были отмечены работа оператора Геннадия Карюка, сценарий Юрия Арабова и другие.

Годом позже «Доктор Живаго» стал лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел» как лучший телевизионный сериал, а Олег Янковский получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении. Премии также удостоились художник-постановщик Виктор Юшин и композитор Эдуард Артемьев.

В первой серии «Доктора Живаго» усадьба И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева появляется в роли больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ первой серии «Доктора Живаго» усадьба И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева появляется в роли больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В первой серии «Доктора Живаго» усадьба И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева появляется в роли больницы | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В первой серии «Доктора Живаго» усадьба И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева появляется в роли больницы | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В первой серии «Доктора Живаго» усадьба И. А. Вахрамеева появляется в роли больницы

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

В начале второй серии можно увидеть корпуса Ярославской большой мануфактуры. Со времени съемок сериала здания заметно обветшали | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ начале второй серии можно увидеть корпуса Ярославской большой мануфактуры. Со времени съемок сериала здания заметно обветшали | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В начале второй серии можно увидеть корпуса Ярославской большой мануфактуры. Со времени съемок сериала здания заметно обветшали | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В начале второй серии можно увидеть корпуса Ярославской большой мануфактуры. Со времени съемок сериала здания заметно обветшали | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В начале второй серии можно увидеть корпуса Ярославской большой мануфактуры. Со времени съемок сериала здания заметно обветшали

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Вход в ресторан «Бристоль» из сериала сейчас ведет в одноименную гостиницу | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход в ресторан «Бристоль» из сериала сейчас ведет в одноименную гостиницу | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вход в ресторан «Бристоль» из сериала сейчас ведет в одноименную гостиницу | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Вход в ресторан «Бристоль» из сериала сейчас ведет в одноименную гостиницу | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Вход в ресторан «Бристоль» из сериала сейчас ведет в одноименную гостиницу

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

В кадре вновь появляется корпус № 4 на улице Калмыковых&nbsp;— часть казарменного комплекса Ярославской Большой мануфактуры | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ кадре вновь появляется корпус № 4 на улице Калмыковых&nbsp;— часть казарменного комплекса Ярославской Большой мануфактуры | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В кадре вновь появляется корпус № 4 на улице Калмыковых&nbsp;— часть казарменного комплекса Ярославской Большой мануфактуры | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В кадре вновь появляется корпус № 4 на улице Калмыковых&nbsp;— часть казарменного комплекса Ярославской Большой мануфактуры | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В кадре вновь появляется корпус № 4 на улице Калмыковых — часть казарменного комплекса Ярославской Большой мануфактуры

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

В сериале показан перекресток перед церковью Ильи Пророка зимой | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ сериале показан перекресток перед церковью Ильи Пророка зимой | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В сериале показан перекресток перед церковью Ильи Пророка зимой | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В сериале показан перекресток перед церковью Ильи Пророка зимой | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В сериале показан перекресток перед церковью Ильи Пророка зимой

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Четвертая серия начинается с вида на здания Ярославской Большой мануфактуры с берега реки Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧетвертая серия начинается с вида на здания Ярославской Большой мануфактуры с берега реки Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Четвертая серия начинается с вида на здания Ярославской Большой мануфактуры с берега реки Которосли | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Четвертая серия начинается с вида на здания Ярославской Большой мануфактуры с берега реки Которосли | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Четвертая серия начинается с вида на здания Ярославской Большой мануфактуры с берега реки Которосли

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Свадьбу Лары и Павла в сериале снимали в церкви Ильи Пророка на Советской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUСвадьбу Лары и Павла в сериале снимали в церкви Ильи Пророка на Советской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Свадьбу Лары и Павла в сериале снимали в церкви Ильи Пророка на Советской площади | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Свадьбу Лары и Павла в сериале снимали в церкви Ильи Пророка на Советской площади | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Свадьбу Лары и Павла в сериале снимали в церкви Ильи Пророка на Советской площади

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Сейчас по будним дням церковь Ильи Пророка работает как музей, но только с мая по сентябрь. Стоимость входного билета&nbsp;— 250 рублей | Источник: Александр Куренной / 76.RUСейчас по будним дням церковь Ильи Пророка работает как музей, но только с мая по сентябрь. Стоимость входного билета&nbsp;— 250 рублей | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Сейчас по будним дням церковь Ильи Пророка работает как музей, но только с мая по сентябрь. Стоимость входного билета&nbsp;— 250 рублей | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Сейчас по будним дням церковь Ильи Пророка работает как музей, но только с мая по сентябрь. Стоимость входного билета&nbsp;— 250 рублей | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Сейчас по будним дням церковь Ильи Пророка работает как музей, но только с мая по сентябрь. Стоимость входного билета — 250 рублей

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Главный герой в сериале идет по улице Нахимсона. Сегодня ее благоустраивают для пешеходов, а пространство постепенно дополняют новые арт-объекты на тему кино | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлавный герой в сериале идет по улице Нахимсона. Сегодня ее благоустраивают для пешеходов, а пространство постепенно дополняют новые арт-объекты на тему кино | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Главный герой в сериале идет по улице Нахимсона. Сегодня ее благоустраивают для пешеходов, а пространство постепенно дополняют новые арт-объекты на тему кино | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Главный герой в сериале идет по улице Нахимсона. Сегодня ее благоустраивают для пешеходов, а пространство постепенно дополняют новые арт-объекты на тему кино | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Главный герой в сериале идет по улице Нахимсона. Сегодня ее благоустраивают для пешеходов, а пространство постепенно дополняют новые арт-объекты на тему кино

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

В этом эпизоде можно заметить дома № 16 и 18 на улице Нахимсона. Арки в этих зданиях со временем превратились в панорамные окна | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этом эпизоде можно заметить дома № 16 и 18 на улице Нахимсона. Арки в этих зданиях со временем превратились в панорамные окна | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В этом эпизоде можно заметить дома № 16 и 18 на улице Нахимсона. Арки в этих зданиях со временем превратились в панорамные окна | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В этом эпизоде можно заметить дома № 16 и 18 на улице Нахимсона. Арки в этих зданиях со временем превратились в панорамные окна | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В этом эпизоде можно заметить дома № 16 и 18 на улице Нахимсона. Арки в этих зданиях со временем превратились в панорамные окна

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

В этой сцене на заднем плане можно заметить угол особняка на площади Челюскинцев, 12/4 и небольшой фрагмент Демидовского сада | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этой сцене на заднем плане можно заметить угол особняка на площади Челюскинцев, 12/4 и небольшой фрагмент Демидовского сада | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В этой сцене на заднем плане можно заметить угол особняка на площади Челюскинцев, 12/4 и небольшой фрагмент Демидовского сада | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В этой сцене на заднем плане можно заметить угол особняка на площади Челюскинцев, 12/4 и небольшой фрагмент Демидовского сада | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В этой сцене на заднем плане можно заметить угол особняка на площади Челюскинцев, 12/4 и небольшой фрагмент Демидовского сада

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Далее в сериале вновь появляется вход во внутренний двор усадьбы И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева&nbsp;— на этот раз уже в светлое время суток. Эту локацию также использовали во время съемок сериала «Котовский» 2009 года | Источник: Александр Куренной / 76.RUДалее в сериале вновь появляется вход во внутренний двор усадьбы И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева&nbsp;— на этот раз уже в светлое время суток. Эту локацию также использовали во время съемок сериала «Котовский» 2009 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Далее в сериале вновь появляется вход во внутренний двор усадьбы И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева&nbsp;— на этот раз уже в светлое время суток. Эту локацию также использовали во время съемок сериала «Котовский» 2009 года | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Далее в сериале вновь появляется вход во внутренний двор усадьбы И.&nbsp;А.&nbsp;Вахрамеева&nbsp;— на этот раз уже в светлое время суток. Эту локацию также использовали во время съемок сериала «Котовский» 2009 года | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Далее в сериале вновь появляется вход во внутренний двор усадьбы И. А. Вахрамеева — на этот раз уже в светлое время суток. Эту локацию также использовали во время съемок сериала «Котовский» 2009 года

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

В этом эпизоде в кадре можно увидеть церковь Николы в Рубленом городе. Сегодня вид с этого ракурса заметно изменился: над окружающими домами возвышается Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этом эпизоде в кадре можно увидеть церковь Николы в Рубленом городе. Сегодня вид с этого ракурса заметно изменился: над окружающими домами возвышается Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В этом эпизоде в кадре можно увидеть церковь Николы в Рубленом городе. Сегодня вид с этого ракурса заметно изменился: над окружающими домами возвышается Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В этом эпизоде в кадре можно увидеть церковь Николы в Рубленом городе. Сегодня вид с этого ракурса заметно изменился: над окружающими домами возвышается Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В этом эпизоде в кадре можно увидеть церковь Николы в Рубленом городе. Сегодня вид с этого ракурса заметно изменился: над окружающими домами возвышается Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

Источники:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип», Александр Куренной / 76.RU

Отдельно хочется отметить еще несколько локаций сериала за пределами Ярославля.

В кадре можно увидеть старообрядческий храм во имя Преображения Господня за Волгой в Костроме | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В кадре можно увидеть старообрядческий храм во имя Преображения Господня за Волгой в Костроме | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В кадре можно увидеть старообрядческий храм во имя Преображения Господня за Волгой в Костроме

Источник:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Вид на церковь Троицы Живоначальной в Плёсе | Источник: Телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Вид на церковь Троицы Живоначальной в Плёсе | Источник: Телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Вид на церковь Троицы Живоначальной в Плёсе

Источник:

Телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В кадре усадьба купца Сорокина в Тутаевском районе | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»В кадре усадьба купца Сорокина в Тутаевском районе | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

В кадре усадьба купца Сорокина в Тутаевском районе

Источник:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Съемки также проходили в декорациях киностудии «Мосфильм» | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»Съемки также проходили в декорациях киностудии «Мосфильм» | Источник: телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Съемки также проходили в декорациях киностудии «Мосфильм»

Источник:

телесериал «Доктор Живаго» (18+), режиссер Александр Прошкин, 2005 год / кинокомпания «Централ Партнершип»

Ранее мы также показывали реальные локации из фильма «Афоня».

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Александр Куренной
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Телесериал Доктор Живаго Локации Ярославль
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Комментарии
3
Гость
27 августа, 21:47
Интересная подборка! Прям радостно на душе от таких фотографий
Гость
27 августа, 20:18
Прекрасный фильм. Меньшиков в нём очень хорош. Кто видел Перекопские корпуса и фабрику, ни с каким другим местом не перепутает. Все актеры на высоте. Редко бывает фильм с замечательными актерами, прекрасно исполнившими роли. Из этого - же числа великолепных фильмов разве-что "Собачье сердце" вспоминается. Сейчас сплошную лабуду гонят, по американским стандартам. Непослушники, красные шапочки и пр. бред, чтобы массы развлекались, не включая мозги.
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Гость
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