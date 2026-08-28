Миллионеры, затворники и должники: что стало с детьми-актерами из ваших любимых сериалов

Интересно, узнали бы сами дети себя во взрослом возрасте? Источник: кадр из сериала «Воронины» (6+), созд. Филипп Розенталь, Лью Шнайдер, СТС, 2009–2019 годы; maria_iliukhina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Полина Авдошина / Городские медиа

Куда исчезают те, чьими улыбками и проделками мы восхищались каждый вечер у экранов? Ранняя слава в культовых ситкомах казалась для детей-актеров билетом в безбедное будущее, но реальная жизнь за пределами съемочной площадки подготовила для них совсем другие сценарии. Пока одни сбегали от навязчивых фанатов в Европу к мужьям-миллионерам и строили бизнес, другие сталкивались с инвалидностью, судебными приставами и забвением. Рассказываем, как сложились судьбы повзрослевших звезд российских сериалов и почему многие из них наотрез отказываются возвращаться в кино.

Мария Ильюхина

В конце 2022 года 19-летняя Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в ситкоме «Воронины» (6+), шокировала поклонников новостью о своей беременности. Ее избранником стал студент и футболист Алексей Шаров. Пара расписалась в конце 2022 года без пышного торжества. В марте 2023 года Мария родила дочь.

В 2024 году вокруг ее имени разгорелся громкий медийный скандал. Телеканал СТС запустил в производство продолжение сериала под названием «Костя — Вера» (18+). К удивлению Марии, ее даже не пригласили на пробы, а роль повзрослевшей Маши Ворониной отдали другой актрисе.

Мария всё еще вспоминает свой сериальный опыт Источник: maria_iliukhina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мария назвала это решение продюсеров «предательством» и неуважением к актрисе, которая отдала проекту 10 лет своей жизни. Продюсеры объяснили замену тем, что новый сериал требует других актерских задач, а Маша осталась в памяти зрителей маленьким ребенком.

Мария и без сериалов чувствует себя неплохо Источник: Городские медиа

Девушка окончила журфак Московского гуманитарного университета, и сегодня она успешный блогер с большой аудиторией. Снимает контент о семье, моде и красоте. Кроме того, девушка пробует себя в качестве певицы и записывает треки под псевдонимом MARY.

Ирина Андреева

Ирина Андреева, сыгравшая младшую дочь Шаталина Ксюшу в сериале «Моя прекрасная няня» (6+), не раз подчеркивала, что работа в кино в детстве была интересным опытом, но становиться профессиональной актрисой она никогда не хотела. Сумасшедший график съемок и ранняя слава ее скорее утомили.

Параллельно со съемками финальных сезонов сериала Ирина училась в европейской школе. Сразу после окончания проекта она переехала в Великобританию, где успешно окончила среднюю школу, поступила в Королевский колледж Лондона на специальность «Международная политика» и получила высшее образование. Недавно стало известно, что она готовится к свадьбе с миллионером.

— Дата свадьбы уже назначена. Свадебное торжество состоится через год. Сейчас они уже активно выбирают место для церемонии, — рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит» старшая сестра Андреевой.

У Ирины Андреевой и без кино всё прекрасно сложилось Источник: Городские медиа

Избранником Ирины оказался коренной британец. Он на несколько лет старше девушки, носит любимую на руках и устраивает ей роскошную жизнь. Пара то и дело летает на дорогих вертолетах, отдыхает на люксовых курортах и ходит на яхтах. Работать Андреевой в таком плотном графике просто некогда.

Павел Сердюк

Павел Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина в «Моей прекрасной няне» (6+), после успеха проекта продолжил сниматься.

Таким Павел Сердюк впервые появился на экране Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), созд. Питер Марк Джейкобсон, Фрэн Дрешер, «Амедиа», 2004–2009 годы

Его следующей крупной ролью стал Степан Белуха в сериале «Ранетки» (12+). На съемочной площадке у Павла завязался роман с солисткой группы Анной Рудневой. В 2012 году они сыграли свадьбу, в том же году у пары родилась дочь, а уже в 2015-м артисты развелись. Павел признавался, что они были слишком молоды и не справились с бытовыми трудностями, но ради дочери они сохранили нормальные отношения.

В 2013 году Павел окончил режиссерский факультет ГИТИСа, однако связывать жизнь с режиссурой в кино не стал. Сегодня он живет в Подмосковье, открыл собственную автомастерскую, где вместе с друзьями занимается ремонтом и кастомизацией машин.

Сегодня Павла на телевидении вы не увидите Источник: acmodasi.pro

Павла сейчас практически невозможно узнать. Из-за сильного стресса еще в 22 года он начал стремительно лысеть. Не жалея остатков волос, он начал бриться налысо, а взамен шевелюры стал носить густую бороду.

Данила Козловский — Денис Селиверстов из «Простых истин»

Данила Козловский, сыгравший упитанного хулигана-шестиклассника Дениса Селиверстова в «Простых истинах» (12+), построил самую головокружительную карьеру среди всех актеров этого сериала «Простых истин» и стал одним из главных секс-символов и топ-артистов современного российского кинематографа.

Помните Козловского таким? Источник: кадр из сериала «Простые истины» (12+), реж. Юрий Беленький, Александр Замятин, Евгений Старков, Вадим Шмелёв, РТР, 2003–2004 годы

Роль в молодежном сериале в 1999 году стала для 14-летнего Козловского дебютом на экране. В пухлом подростке Денисе тогда никто не разглядел будущего главного героя кассовых блокбастеров, однако именно этот проект заставил Данилу поверить в себя и выбрать актерскую профессию.

Настоящая слава обрушилась на него в 2008 году после выхода фильма «Мы из будущего» (16+). За этим последовала череда оглушительных кассовых хитов, закрепивших за ним статус главного актера страны 2010-х годов.

Позже Данила успешно освоил профессии режиссера, продюсера и сценариста, сняв фильмы «Тренер» (12+) и «Чернобыль» (18+). Также у него был опыт работы в Голливуде.

С возрастом с Данилы слетели детские черты, но он всё еще похож на юного себя Источник: Артем Геодакян / ТАСС

У Данилы есть дочь, которая родилась в 2020 году от отношений с моделью и режиссером Ольгой Зуевой. Девочка живет с матерью в США, но Козловский регулярно ее навещает. Весной 2026 года Данила женился на актрисе Оксане Акиньшиной, с которой встречался несколько лет, а 6 мая у супругов родился первый общий ребенок. Для увеличившейся семьи актер купил элитный загородный дом в подмосковном поселке Agalarov Estate.

Илья Бутковский

Илья Бутковский, сыгравший Сёму Букина в ситкоме «Счастливы вместе» (16+), попал в сериал в 2008 году, когда ему было всего 5 лет, и снимался в нем до 2012 года.

Илья Бутковский буквально всё детство провел на съемочной площадке одного сериала Источник: кадр из сериала «Счастливы вместе» (16+), реж. Георгий Дронов, Александр Ануров, Шабан Муслимов, «Леан-М», 2006–2013 годы

Слава, обрушившаяся на ребенка в детстве, не вскружила ему голову. Он окончил обычную московскую школу, в подростковом возрасте пробовал себя в дубляже и озвучивании, вел детские передачи на кабельных каналах, но быстро понял, что работа в кадре его больше не привлекает.

Парень поступил на факультет режиссуры кино и телевидения в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина в Москве, решив остаться в медиасфере, но уже по другую сторону камеры.

Илья остался в шоу-бизнесе, но ушел в его теневую сторону Источник: Илья Бутковский / Vk.com

Сегодня Илья работает режиссером монтажа, собирает коммерческие ролики, музыкальные клипы и сотрудничает с различными продакшн-студиями. К светской жизни он абсолютно равнодушен, не посещает звездные тусовки, редко дает интервью и ведет закрытые аккаунты в соцсетях, общаясь только с близким кругом друзей.

Ярослав Гарнаев

Роль Жени Пирогова в ситкоме «Кто в доме хозяин?» (12+) Ярослав получил в 12 лет.

После этого сериала Ярослава узнавали едва ли не больше, чем Людмилу Артемьеву и Андрея Носкова Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко, Эдуард Радзюкевич, СТС, 2006–2008 годы

Проект принес ему огромную узнаваемость, но после завершения съемок в 2008 году юный актер подошел к делу профессионально и поступил на актерский факультет в ГИТИС, который окончил в 2014 году.

После выпуска он продолжил активно сниматься. В его фильмографии появились роли в таких проектах, как «Сердце врага» (16+), «След» (16+), «Барс» (16+) и других. Помимо кино, Ярослав поет, пишет песни и выступает в качестве вокалиста. В юности он принимал участие в отборочных турах на «Детское Евровидение» и был участником группы «Ивнинг».

Повзрослев, Ярослав не расстался с творчеством Источник: yaroslav_garnaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня Гарнаев — востребованный ведущий масштабных мероприятий, концертов, премий и корпоративов. Он активно делится кадрами со съемок, репетиций и бэкстейджами со своих выступлений в соцсетях. Свою личную жизнь актер предпочитает не выносить на всеобщее обозрение, фокусируя внимание поклонников на творческих достижениях.

Луиза-Габриэла Бровина

Луиза-Габриэла Бровина запомнилась миллионам как маленькая Надя Авдеева из «Закрытой школы» (18+).

У семьи Луизы-Габриэлы испанские корни, и некоторое время в детстве она жила на Кубе Источник: кадр из сериала «Закрытая школа» (18+), реж. Олег Асадулин, Константин Статский, Антон Новосельцев, «Амедиа», 2011–2012 годы

В июле 2023 года 20-летняя Луиза-Габриэла вышла замуж за музыканта и блогера Никиту Макарова (выступающего под псевдонимом Sintilinti). Мама актрисы была категорически против этих отношений и проигнорировала свадьбу дочери. Из-за этого Габи приняла решение не приглашать ее на торжество, чтобы избежать негатива. Отец Луизы умер от тяжелой болезни за некоторое время до ее замужества, поэтому к венцу девушку он вести не мог. Со стороны невесты на регистрации присутствовали только двоюродные братья.

Несмотря на юный возраст супругов и бойкот со стороны матери, пара счастлива вместе, часто делится трогательным совместными кадрами. Рождение детей молодожены пока не планируют, предпочитая наслаждаться карьерой и молодостью.

Карьера Габи началась в возрасте пяти лет с модельных съемок, после чего ее сразу заметили кинопродюсеры Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

В последние годы Бровина нашла себя в блогинге. Она развивает свои аккаунты, снимает ролики о бьюти-индустрии, моде, делает распаковки, делится деталями семейной жизни, а также была участницей популярного блогерского дома Sweet House. Кино она тоже не бросила. В ее фильмографии — около 40 проектов. Благодаря узнаваемому «бейби-фейсу» девушку до сих пор часто приглашают на роли старшеклассниц или студенток.

Михаил Казаков — Илья Полежайкин из «Папиных дочек»

В июле 2020 года жизнь Михаила, сыгравшего добродушного Илью Полежайкина в «Папиных дочках» (12+), кардинально изменилась.

Между прочим, Пуговка с тех пор тоже заметно изменилась Источник: кадр из сериала «Папины дочки» (12+), реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Сергей Алдонин, СТС, 2007–2013 годы

В родной Твери он искал подходящую локацию для фотосъемки, оступился на пожарной лестнице и упал с высоты 12 метров. Актер чудом выжил, но получил 22 компрессионных перелома ног. Стопы были буквально раздроблены. Хирурги собирали его ноги по частям, установив 20 болтов и две пластины общим весом два килограмма. Михаил провел в инвалидном кресле долгие месяцы, но благодаря тренировкам смог снова встать на ноги.

Михаил долгое время провел в инвалидной коляске Источник: kazakovfly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне тяжелой реабилитации начала рушиться семья артиста. В 2023 году после 12 лет брака он развелся с женой. Бывшая супруга и падчерица публично обвинили Казакова в домашнем насилии. По их словам, из-за зависимости от обезболивающих препаратов на фоне травмы у Михаила начались вспышки неконтролируемой агрессии и психоза, он поднимал руку на близких и устраивал дома дебоши. Сам Михаил всё категорически отрицает, заявляя, что бывшая супруга оговорила его, чтобы отсудить имущество и забрать сына.

В начале 2026 года Казаков попал в реестр злостных неплательщиков. Общая сумма его задолженности превысила 2 млн рублей. Из них порядка 1,4 млн рублей составляют неоплаченные банковские кредиты, а остальная часть — долги по алиментам на содержание детей. Сам Михаил заявляет, что новости о его долгах «сочиняют» журналисты, а комментировать частную жизнь он не планирует.

Реальная жизнь Казакова за пределами съемочной площадки сложилась драматично Источник: kazakovfly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)