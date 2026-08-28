Миллионеры, затворники и должники: что стало с детьми-актерами из ваших любимых сериалов

Куда исчезают те, чьими улыбками и проделками мы восхищались каждый вечер у экранов? Ранняя слава в культовых ситкомах казалась для детей-актеров билетом в безбедное будущее, но реальная жизнь за пределами съемочной площадки подготовила для них совсем другие сценарии. Пока одни сбегали от навязчивых фанатов в Европу к мужьям-миллионерам и строили бизнес, другие сталкивались с инвалидностью, судебными приставами и забвением. Рассказываем, как сложились судьбы повзрослевших звезд российских сериалов и почему многие из них наотрез отказываются возвращаться в кино.
Мария Ильюхина
В конце 2022 года 19-летняя Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в ситкоме «Воронины» (6+), шокировала поклонников новостью о своей беременности. Ее избранником стал студент и футболист Алексей Шаров. Пара расписалась в конце 2022 года без пышного торжества. В марте 2023 года Мария родила дочь.
В 2024 году вокруг ее имени разгорелся громкий медийный скандал. Телеканал СТС запустил в производство продолжение сериала под названием «Костя — Вера» (18+). К удивлению Марии, ее даже не пригласили на пробы, а роль повзрослевшей Маши Ворониной отдали другой актрисе.
Мария назвала это решение продюсеров «предательством» и неуважением к актрисе, которая отдала проекту 10 лет своей жизни. Продюсеры объяснили замену тем, что новый сериал требует других актерских задач, а Маша осталась в памяти зрителей маленьким ребенком.
Девушка окончила журфак Московского гуманитарного университета, и сегодня она успешный блогер с большой аудиторией. Снимает контент о семье, моде и красоте. Кроме того, девушка пробует себя в качестве певицы и записывает треки под псевдонимом MARY.
Ирина Андреева
Ирина Андреева, сыгравшая младшую дочь Шаталина Ксюшу в сериале «Моя прекрасная няня» (6+), не раз подчеркивала, что работа в кино в детстве была интересным опытом, но становиться профессиональной актрисой она никогда не хотела. Сумасшедший график съемок и ранняя слава ее скорее утомили.
Параллельно со съемками финальных сезонов сериала Ирина училась в европейской школе. Сразу после окончания проекта она переехала в Великобританию, где успешно окончила среднюю школу, поступила в Королевский колледж Лондона на специальность «Международная политика» и получила высшее образование. Недавно стало известно, что она готовится к свадьбе с миллионером.
— Дата свадьбы уже назначена. Свадебное торжество состоится через год. Сейчас они уже активно выбирают место для церемонии, — рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит» старшая сестра Андреевой.
Избранником Ирины оказался коренной британец. Он на несколько лет старше девушки, носит любимую на руках и устраивает ей роскошную жизнь. Пара то и дело летает на дорогих вертолетах, отдыхает на люксовых курортах и ходит на яхтах. Работать Андреевой в таком плотном графике просто некогда.
Павел Сердюк
Павел Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина в «Моей прекрасной няне» (6+), после успеха проекта продолжил сниматься.
Его следующей крупной ролью стал Степан Белуха в сериале «Ранетки» (12+). На съемочной площадке у Павла завязался роман с солисткой группы Анной Рудневой. В 2012 году они сыграли свадьбу, в том же году у пары родилась дочь, а уже в 2015-м артисты развелись. Павел признавался, что они были слишком молоды и не справились с бытовыми трудностями, но ради дочери они сохранили нормальные отношения.
В 2013 году Павел окончил режиссерский факультет ГИТИСа, однако связывать жизнь с режиссурой в кино не стал. Сегодня он живет в Подмосковье, открыл собственную автомастерскую, где вместе с друзьями занимается ремонтом и кастомизацией машин.
Павла сейчас практически невозможно узнать. Из-за сильного стресса еще в 22 года он начал стремительно лысеть. Не жалея остатков волос, он начал бриться налысо, а взамен шевелюры стал носить густую бороду.
Данила Козловский — Денис Селиверстов из «Простых истин»
Данила Козловский, сыгравший упитанного хулигана-шестиклассника Дениса Селиверстова в «Простых истинах» (12+), построил самую головокружительную карьеру среди всех актеров этого сериала «Простых истин» и стал одним из главных секс-символов и топ-артистов современного российского кинематографа.
Роль в молодежном сериале в 1999 году стала для 14-летнего Козловского дебютом на экране. В пухлом подростке Денисе тогда никто не разглядел будущего главного героя кассовых блокбастеров, однако именно этот проект заставил Данилу поверить в себя и выбрать актерскую профессию.
Настоящая слава обрушилась на него в 2008 году после выхода фильма «Мы из будущего» (16+). За этим последовала череда оглушительных кассовых хитов, закрепивших за ним статус главного актера страны 2010-х годов.
Позже Данила успешно освоил профессии режиссера, продюсера и сценариста, сняв фильмы «Тренер» (12+) и «Чернобыль» (18+). Также у него был опыт работы в Голливуде.
У Данилы есть дочь, которая родилась в 2020 году от отношений с моделью и режиссером Ольгой Зуевой. Девочка живет с матерью в США, но Козловский регулярно ее навещает. Весной 2026 года Данила женился на актрисе Оксане Акиньшиной, с которой встречался несколько лет, а 6 мая у супругов родился первый общий ребенок. Для увеличившейся семьи актер купил элитный загородный дом в подмосковном поселке Agalarov Estate.
Илья Бутковский
Илья Бутковский, сыгравший Сёму Букина в ситкоме «Счастливы вместе» (16+), попал в сериал в 2008 году, когда ему было всего 5 лет, и снимался в нем до 2012 года.
Слава, обрушившаяся на ребенка в детстве, не вскружила ему голову. Он окончил обычную московскую школу, в подростковом возрасте пробовал себя в дубляже и озвучивании, вел детские передачи на кабельных каналах, но быстро понял, что работа в кадре его больше не привлекает.
Парень поступил на факультет режиссуры кино и телевидения в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина в Москве, решив остаться в медиасфере, но уже по другую сторону камеры.
Сегодня Илья работает режиссером монтажа, собирает коммерческие ролики, музыкальные клипы и сотрудничает с различными продакшн-студиями. К светской жизни он абсолютно равнодушен, не посещает звездные тусовки, редко дает интервью и ведет закрытые аккаунты в соцсетях, общаясь только с близким кругом друзей.
Ярослав Гарнаев
Роль Жени Пирогова в ситкоме «Кто в доме хозяин?» (12+) Ярослав получил в 12 лет.
Проект принес ему огромную узнаваемость, но после завершения съемок в 2008 году юный актер подошел к делу профессионально и поступил на актерский факультет в ГИТИС, который окончил в 2014 году.
После выпуска он продолжил активно сниматься. В его фильмографии появились роли в таких проектах, как «Сердце врага» (16+), «След» (16+), «Барс» (16+) и других. Помимо кино, Ярослав поет, пишет песни и выступает в качестве вокалиста. В юности он принимал участие в отборочных турах на «Детское Евровидение» и был участником группы «Ивнинг».
Сегодня Гарнаев — востребованный ведущий масштабных мероприятий, концертов, премий и корпоративов. Он активно делится кадрами со съемок, репетиций и бэкстейджами со своих выступлений в соцсетях. Свою личную жизнь актер предпочитает не выносить на всеобщее обозрение, фокусируя внимание поклонников на творческих достижениях.
Луиза-Габриэла Бровина
Луиза-Габриэла Бровина запомнилась миллионам как маленькая Надя Авдеева из «Закрытой школы» (18+).
В июле 2023 года 20-летняя Луиза-Габриэла вышла замуж за музыканта и блогера Никиту Макарова (выступающего под псевдонимом Sintilinti). Мама актрисы была категорически против этих отношений и проигнорировала свадьбу дочери. Из-за этого Габи приняла решение не приглашать ее на торжество, чтобы избежать негатива. Отец Луизы умер от тяжелой болезни за некоторое время до ее замужества, поэтому к венцу девушку он вести не мог. Со стороны невесты на регистрации присутствовали только двоюродные братья.
Несмотря на юный возраст супругов и бойкот со стороны матери, пара счастлива вместе, часто делится трогательным совместными кадрами. Рождение детей молодожены пока не планируют, предпочитая наслаждаться карьерой и молодостью.
В последние годы Бровина нашла себя в блогинге. Она развивает свои аккаунты, снимает ролики о бьюти-индустрии, моде, делает распаковки, делится деталями семейной жизни, а также была участницей популярного блогерского дома Sweet House. Кино она тоже не бросила. В ее фильмографии — около 40 проектов. Благодаря узнаваемому «бейби-фейсу» девушку до сих пор часто приглашают на роли старшеклассниц или студенток.
Михаил Казаков — Илья Полежайкин из «Папиных дочек»
В июле 2020 года жизнь Михаила, сыгравшего добродушного Илью Полежайкина в «Папиных дочках» (12+), кардинально изменилась.
В родной Твери он искал подходящую локацию для фотосъемки, оступился на пожарной лестнице и упал с высоты 12 метров. Актер чудом выжил, но получил 22 компрессионных перелома ног. Стопы были буквально раздроблены. Хирурги собирали его ноги по частям, установив 20 болтов и две пластины общим весом два килограмма. Михаил провел в инвалидном кресле долгие месяцы, но благодаря тренировкам смог снова встать на ноги.
На фоне тяжелой реабилитации начала рушиться семья артиста. В 2023 году после 12 лет брака он развелся с женой. Бывшая супруга и падчерица публично обвинили Казакова в домашнем насилии. По их словам, из-за зависимости от обезболивающих препаратов на фоне травмы у Михаила начались вспышки неконтролируемой агрессии и психоза, он поднимал руку на близких и устраивал дома дебоши. Сам Михаил всё категорически отрицает, заявляя, что бывшая супруга оговорила его, чтобы отсудить имущество и забрать сына.
В начале 2026 года Казаков попал в реестр злостных неплательщиков. Общая сумма его задолженности превысила 2 млн рублей. Из них порядка 1,4 млн рублей составляют неоплаченные банковские кредиты, а остальная часть — долги по алиментам на содержание детей. Сам Михаил заявляет, что новости о его долгах «сочиняют» журналисты, а комментировать частную жизнь он не планирует.
Сниматься Казаков практически перестал и перебивается ведением корпоративов и редкими бизнес-проектами в Твери. В 2024 году он ненадолго вернулся к роли повзрослевшего Ильи Полежайкина (ставшего майором) в продолжении сериала «Папины дочки. Новые» (12+). Однако триумфального камбэка не случилось: в начале 2026 года актер признался, что на фоне семейных скандалов и судебных разбирательств продюсеры приняли решение вырезать его персонажа из последующих серий проекта.