Выжидать перед свиданием и молчать о бывших: как правильно искать себе пару в интернете — инструкция

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Раскрываем стратегию удачной переписки

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Всё не так страшно, как кажется! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВсё не так страшно, как кажется! | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Всё не так страшно, как кажется!

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В современном мире есть множество вариантов найти друга или партнера. Один из них — приложения и сайты для знакомств, где от переписки зависит возможность будущей встречи. Многие люди не решаются на такой способ общения и обходят его стороной. Мы решили поговорить с психологом из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Максимом Барановым для того, чтобы узнать, как не бояться знакомиться в интернете и не спугнуть собеседника во время переписки.

По словам эксперта, боязнь приступить к интернет-знакомству связана со страхом отвержения. Человек боится, что его проигнорируют или ответят из вежливости, для мозга вырисовывается катастрофа и мысли о недостаточной привлекательности. Вкупе с этим идут перфекционизм («надо написать идеально»), гендерные стереотипы («женщина не должна писать первой») и негативный опыт прошлого.

Как не бояться начать переписку?

Психолог советует начинать с малого, например, поставить себе цель отправлять 2-3 сообщения в день, не дожидаясь ответа. Это снизит значимость отказа, мозг привыкнет, что отсутствие ответа — не беда.

— Нужно чаще напоминать себе, что отказ в 90% случаев всего лишь несовпадение запросов, а не вашей ценности, — указал специалист.

Первое сообщение — это ваше виртуальное рукопожатие. По словам эксперта, главный секрет успеха — персонализация. Психолог предлагает забыть о банальном «Привет, как дела?». Вместо этого он рекомендует найти «крючок» в профиле человека и зацепить его своей наблюдательностью, например: «Спорим, не угадаешь, где я сделал(а) фото в профиле? Подсказка: это место из твоего любимого фильма».

Чтобы переписка не зашла в ступор и не прекратилась, специалист советует общаться по принципу «теннисного мяча», то есть «отбивать» ответ собеседника. Вот как это можно сделать:

  • реагируйте на слова собеседника (например, «Похоже, этот концерт тебя зацепил!»);

  • добавляйте свой опыт (к примеру, «Я тоже обожаю этого музыканта, особенно трек…»);

  • задавайте открытые вопросы (например, «А что слушаешь/смотришь сейчас?»).

Психолог также советует избегать допросов и монологов о себе. Люди любят рассказывать о себе и своих увлечениях, поэтому, если хотите заинтересовать собеседника, интересуйтесь его жизнью. Задавайте вопросы, которые показывают, что вам небезразлично то, что говорит человек, например: «Ты говорил(а), что учишься играть на гитаре — какой аккорд дается сложнее всего?».

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Расположить к себе в переписке — значит создать атмосферу тёплой беседы за чашкой кофе, а не собеседования. Ключ здесь — искренний интерес и эмпатия.

Максим Баранов

Психолог

Каких тем лучше избегать в начале знакомства?

В черный список для начала знакомства, по мнению психолога, идут следующие темы:

  • бывшие отношения (вопросы о прошлом партнере, к примеру, «Почему расстались?», создадут ненужное напряжение);

  • финансы (зарплата, стоимость квартиры и прочие расспросы могут вызвать подозрение);

  • острая политика/религия (есть риск непримиримых разногласий);

  • негативные обобщения («Все мужчины/ женщины такие …»).

Как понять, когда можно переходить к реальной встрече?

— Распознать искренний интерес в сети — это как искать золото: нужны терпение и внимание к деталям, — объяснил специалист.

Как утверждает эксперт, понять, что человек не обманывает в своих намерениях и готов перейти на новый этап общения можно по некоторым знакам.

Хорошие знаки в поведении собеседника (говорят о серьезных намерениях):

  • человек отвечает развернуто;

  • сам проявляет инициативу, задает вопросы;

  • соглашается на видеочат перед встречей.

Знаки, которые должны насторожить:

  • уклонения от конкретики;

  • противоречия собственным словам;

  • давление («Давай встретимся сразу, без долгих разговоров»);

  • жалобы на нехватку денег.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Доверяйте интуиции. Если что-то настораживает — не игнорируйте этот сигнал. Предложите звонок по видео — открытые и честные люди редко отказываются.

Максим Баранов

Психолог

По словам психолога, если переписка длится 5-7 дней (не часы и не месяцы), скорее всего, у вас с собеседником есть общие темы и шутки. В таком случае можно осмелиться и позвать человека на встречу в реальной жизни.

Чтобы снизить уровень тревоги, назначайте встречу днем и в публичном месте (кофейня, парк). Специалист советует сообщить другу, куда и с кем вы идете.

— Не стоит ставить перед собой завышенные ожидания, всегда держите в голове «план Б» — это снимет давление, — рассказал психолог.

Встречу, по словам специалиста, можно завершить несколькими способами.

  • Мягкий отказ. «Спасибо за встречу! Думаю, мы ищем разное, но было действительно приятно пообщаться».

  • Потребность в продолжении. «Мне правда понравилось наше общение! Давай спишемся на неделе и решим, когда повторим?»

  • Нейтральный вариант без привязки к продолжению или завершению общения. «Спасибо за приятную беседу! Было интересно узнать тебя лучше».

Как пережить неудачу, отказ или конец общения?

Первый шаг к проработке ситуации, как утверждает психолог, это разрешить себе чувствовать разочарование, но не застревать в нем. Вторым шагом должно стать проведение рационального разбора прекратившегося общения («Мы не подошли друг другу по конкретным причинам, а не потому, что я недостаточно хорош(а)»).

В конце концов, извлеките пользу, найдите плюсы в приобретенном опыте от общения. Специалист советует не зацикливаться на конкретном случае, и вернуться к поиску через 2-3 дня.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Помните: каждый «не ваш» человек освобождает место для того, кто будет рядом по-настоящему.

Максим Баранов

Психолог
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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
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