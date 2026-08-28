Среди пострадавших есть ребенок: в Рыбинске иномарка после ДТП вылетела на тротуар

В Рыбинске машина после ДТП сбила троих пешеходов Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Иномарка вылетела на тротуар к пешеходам после ДТП в центре Рыбинска Ярославской области. Среди пострадавших — 11-летний ребенок.

Все случилось днем 28 августа на пересечении Луначарского и Карякинской улиц, напротив Карякинского сада. В этом месте нерегулируемый перекресток. По предварительной информации ГАИ, мужчина, на Škoda Rapid, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу Kia Carens, которая ехала по главной дороге.

«В результате столкновения автомобиль Škoda Rapid отбросило на тротуар, где произошел наезд на трёх пешеходов», — сообщили в ГАИ.

В результате пострадали трое пешеходов, в том числе школьник. Пострадавших увезли в городскую больницу № 1.

По уточненной информации, за рулем Škoda был 44-летний мужчина, в Kia был 46-летний водитель.

В ГАИ прокомментировали ДТП в Рыбинске Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max