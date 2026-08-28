В Ярославле закрылся популярный магазин: что может появиться на его месте

В Ярославле закрылся магазин «Атрус» на улице Угличской Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В Ярославле закрылся магазин локального бренда «Атрус» на Угличской улице. Сейчас здание пустует, в нем проводят ремонт.

В компании «Артус» порталу 76.RU подтвердили информацию о полном закрытии магазина, ждать возобновления его работы после ремонта не стоит. Причину такого решения в фирме не назвали. При этом добавили, что в Ярославле недавно открылось два новых магазина сети, недалеко от закрывшегося — на улицах Чкалова и Белинского.

Что откроется на месте магазина «Атрус» на Угличской улице, пока не известно. По информации местных жителей, это может быть пиццерия.

Компания «Атрус» в Ростове Великом Ярославской области работает с 1991 года, является многопрофильным предприятием. Фирма производит мясную продукцию, хлеб, занимается швейным производством, имеет свою типографию. С 2009 года «Атрус» также выступает как застройщик и генеральный подрядчик в сфере строительства жилых домов. Например, компания построила жилой комплекс «Белый город» в Ярославле.