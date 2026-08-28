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Город В Ярославле закрылся популярный магазин: что может появиться на его месте

В Ярославле закрылся популярный магазин: что может появиться на его месте

Речь идет о торговой точке «Атруса»

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В Ярославле закрылся магазин «Атрус» на улице Угличской | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ Ярославле закрылся магазин «Атрус» на улице Угличской | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В Ярославле закрылся магазин «Атрус» на улице Угличской

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

В Ярославле закрылся магазин локального бренда «Атрус» на Угличской улице. Сейчас здание пустует, в нем проводят ремонт.

В компании «Артус» порталу 76.RU подтвердили информацию о полном закрытии магазина, ждать возобновления его работы после ремонта не стоит. Причину такого решения в фирме не назвали. При этом добавили, что в Ярославле недавно открылось два новых магазина сети, недалеко от закрывшегося — на улицах Чкалова и Белинского.

Что откроется на месте магазина «Атрус» на Угличской улице, пока не известно. По информации местных жителей, это может быть пиццерия.

Компания «Атрус» в Ростове Великом Ярославской области работает с 1991 года, является многопрофильным предприятием. Фирма производит мясную продукцию, хлеб, занимается швейным производством, имеет свою типографию. С 2009 года «Атрус» также выступает как застройщик и генеральный подрядчик в сфере строительства жилых домов. Например, компания построила жилой комплекс «Белый город» в Ярославле.

Напомним, в конце 2025 года в ТРК «Ярославский Вернисаж» закрылся крупный детский развлекательный центр «КидБург». После этого площадку отдали под другой большой парк развлечений с детскими горками, аттракционами, тарзанками, лабиринтами.

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Комментарии
73
Гость
6 часов
Аренду подняли вот они и съехали по городу помещений полно которые сдаются в аренду бери не хочу, кто нормальный там что-то будет открывать в наше время, когда все закрывается и народ нищает.
Гость
7 часов
Город В Ярославле закрылся популярный магазин: что может появиться на его месте . Что откроется на месте магазина «Атрус» на Угличской улице, пока - НЕ ИЗ-ВЕСТ-НО . ВСЁ ! просто ниачём.
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