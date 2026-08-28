«Для меня это был удар»: Любовь Аксенова вспомнила, как ее кинули продюсеры «Папиных дочек»

Любовь Аксенова неделю отработала на съемочной площадке, а потом ей дали от ворот поворот Источник: кадр из шоу «Актерская студия» / Vk.com

Представьте мир, где главная разбивательница сердец современного российского кино Любовь Аксенова вместо съемок в жестких драмах и глянцевых сериалах красит губы перед зеркалом и томно вздыхает по Диме Билану. А ведь мы были в шаге от этого! Оказывается, именно Аксенова должна была сыграть Машу Васнецову в сериале «Папины дочки» (12+). Но продюсеры решили иначе и в самый последний момент заменили ее на Мирославу Карпович. Для 17-летней студентки ГИТИСа эта история обернулась жесткой подростковой драмой, которую она переваривала годами.

Как рассказала Аксенова в «Актерской студии» Вадима Верника, она легко прошла кастинг, весело поболтала на пробах с остальными «сестрами» и уже мысленно примеряла на себя статус суперзвезды экрана, но потом «почувствовала, что что-то не так».

— Спустя время моей маме позвонила продюсер и сказала, что есть проблема: мол, Люба выглядит очень молодо. Я снималась неделю всего. Да, конечно, для меня это был удар. Потому что я же всем рассказала, что я вообще-то снимаюсь в одной из главных ролей в сериале на СТС. Потом был такой удар, потому что мне казалось, что я какая-то не такая, что со мной что-то не так, — рассказала Аксенова.

Причем продюсеры проекта не удосужились поговорить с начинающей актрисой лично.

Впрочем, позже Любовь Аксенова поняла, что для нее всё произошло как нельзя лучше.

— Если я сейчас отказываю проекту, то я стараюсь всегда позвонить режиссеру и поговорить. У меня такая есть ценность. Может быть, она появилась после этого опыта, когда со мной никто не церемонился, — отметила актриса.

Только спустя годы Аксенова осознала: дело было не только в детском лице. Ей банально не хватало опыта, она тушевалась на площадке и никак не могла стать своей в сложившейся тусовке.

Сегодня 36-летняя звезда не держит зла на продюсеров. К тому же вместо заложницы одного образа она стала одной из главных актрис поколения.

Сейчас Любовь Аксенова считается одной из самых востребованных, высокооплачиваемых и разноплановых актрис российского кинематографа. После окончания ГИТИСа она начала активно ходить по кастингам. Первую серьезную известность ей принес мистический сериал «Закрытая школа» (18+), а настоящим прорывом в большое кино стала главная роль в новелле Михаила Сегала «Рассказы» (18+). Обаятельная и естественная актриса мгновенно привлекла внимание ведущих режиссеров.

Во второй половине 2010-х годов Аксенова закрепила за собой статус суперзвезды стримингов и телевидения. Ей одинаково удавались как роли нежных героинь, так и образы девушек с характером.