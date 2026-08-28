Вымогательство от диких ослов и разрушенные отели: как россиянка побывала в городе-призраке на Кипре — видео

О поездке Виктория не жалеет Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Виктория Улитова съездила на Северный Кипр вместо неспокойного российского юга и получила массу впечатлений. Она побывала в древнем городе Саламис, от которого остались лишь руины, и даже подверглась вымогательству со стороны ослов! Они дикие и на трассах подходят прямо к машинам, чтобы их покормили.

Но большее впечатление оставил город-призрак Вароша. Он заброшен с 1974 года, когда турки завоевали север острова, а греки-киприоты срочно покидали свои дома и оставляли бизнес. С тех пор почти весь район закрыт, и лишь малую его часть могут увидеть туристы.

«Атмосфера во всём районе неописуемая: ты находишься где-то в 70-х на Кипре, вокруг старые отели, магазины, и невольно представляются люди, которые здесь жили и отдыхали. Моментами (особенно когда видны комнаты в заброшках) становится тревожно и грустно. Здесь даже дышать тяжело», — рассказала Виктория.

Дикие ослы и заброшенная Вароша — не минусы, а изюминки Северного Кипра.

Хоть поездка и понравилась, теперь у Виктории есть риск не получить шенгенскую визу на южную территорию или в Грецию из-за того, что Северный Кипр признаёт только Турция.