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Образование ЕГЭ станет сложнее — как поменяются экзамены

ЕГЭ станет сложнее — как поменяются экзамены

О нововведениях рассказали в Рособрнадзоре

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Некоторые экзамены станут сложнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые экзамены станут сложнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые экзамены станут сложнее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подготовил корректировки контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ. Разбираемся, что поменяется.

Корректировки затронут несколько предметов. Так, в экзамене по информатике пересмотрят тематику трех заданий. Кроме того, упростят формат записи ответа на одно из заданий высокого уровня сложности. Экзамен по истории станет чуть объемнее: количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43.

Самые заметные правки внесли в ЕГЭ по профильной математике. В первой части добавят новые задания базового уровня. Во второй части появится задание прикладного характера. Школьникам предстоит по условию задачи построить математическую модель — составить выражения, уравнения, неравенства или их системы, провести исследование модели и корректно объяснить полученный результат.

В Рособрнадзоре пояснили, что обновления КИМ нацелены на усиление практической составляющей экзамена и более качественную подготовку абитуриентов для инженерных специальностей. Без изменений останутся экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Экзамен Рособрнадзор
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Комментарии
5
Гость
7 часов
С должной подготовкой любой экзамен по зубам, ничего сверхъестественного там нет, спрашивают школьную программу
Гость
7 часов
Все кто приложит усилия и подготовится нормально, те и поступят в своих вузы. А кто проленится.. ну удачи
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Гость
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