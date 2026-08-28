ЕГЭ станет сложнее — как поменяются экзамены

Некоторые экзамены станут сложнее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подготовил корректировки контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ. Разбираемся, что поменяется.

Корректировки затронут несколько предметов. Так, в экзамене по информатике пересмотрят тематику трех заданий. Кроме того, упростят формат записи ответа на одно из заданий высокого уровня сложности. Экзамен по истории станет чуть объемнее: количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл вырастет с 42 до 43.

Самые заметные правки внесли в ЕГЭ по профильной математике. В первой части добавят новые задания базового уровня. Во второй части появится задание прикладного характера. Школьникам предстоит по условию задачи построить математическую модель — составить выражения, уравнения, неравенства или их системы, провести исследование модели и корректно объяснить полученный результат.