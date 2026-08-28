Дочь Успенской сказала, сколько денег ей надо для жизни «без излишеств», — сумма шокирует

Сколько стоит побыть дочерью королевы шансона Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если вы думали, что ваши расходы на коммуналку, ипотеку и пятничный поход в бар — это серьезно, выдохните. В мире отечественного шоу-бизнеса другие масштабы. Наследница Любови Успенской, Татьяна, решила окончательно закрепить за собой статус звездной штучки и рассказала, сколько денег ей нужно в месяц, если особо не шиковать.

Для начала — важный ребрендинг. Татьяна официально избавилась от отцовской фамилии Плаксина и взяла фамилию матери.

— Это было важным шагом, потому что у нас отношения с отцом не сложились, — объяснила Татьяна в интервью шоумену Георгию Иващенко. — Ну конечно, я ему благодарна за то, что он участвовал в том, что я появилась на свет. Но, помимо этого, у нас отношения не сложились, мягко говоря. Я просто поняла, что моя единственная поддержка, моя единственная семья — это моя мама. Плюс коннотация фамилии Плаксина — это плакать, это страдать. Я уже наплакалась, настрадалась. А Успенская — это всё-таки и «Успение», и «успех».

Когда Иващенко аккуратно поинтересовался у новоиспеченной Успенской-младшей, много ли ей надо денег на минимальный набор продуктов, Татьяна ответила: чтобы просто не протянуть ноги, ей требуется около 200 тысяч рублей. И это, по ее признанию, немного.

— Не то чтобы много, просто дело в качестве. Там красная рыба, бездрожжевой хлеб — тысяч 200, — рассказала дочь Успенской.

Но одними продуктами сыт не будешь — еще нужны вещи, бьюти-процедуры и прочие радости золотой молодежи. Татьяна подсчитала и выдала финальную цифру: для абсолютно базовой, «аскетичной» жизни без каких-либо излишеств ей необходимо полмиллиона рублей в месяц.

— Я трачу только по необходимости. Ну 500 тысяч, — призналась Успенская-младшая.

В качестве примера своих обычных, «приземленных» трат девушка вспомнила недавний поход к косметологу: каких-то 20 тысяч рублей — и вот уже свежий ботокс радует скулы и межбровье.

Как по-вашему, 500 тысяч в месяц — это много или маловато будет? Много Очень много Даже не представляю себе такой суммы Конечно, мало!

Долгое время все знали дочь Любови Успенской лишь по громким скандалам, тяжелым травмам и непростым отношениям со знаменитой матерью. Однако сейчас Татьяна активно строит сольную музыкальную карьеру под псевдонимом Pacha Tati и позиционирует себя как самостоятельного артиста.

Татьяна родилась в США, получила образование за рубежом, много лет прожила в Америке и Коста-Рике, свободно говорит на нескольких языках. До того как профессионально заняться вокалом, она позиционировала себя как художницу и преподавателя йоги.

С 2020 по 2021 год Татьяна ходила по федеральным ток-шоу, где обвиняла Любовь Успенскую в тирании, домашнем насилии и тотальном контроле, после чего сбежала к отцу в США. Успенская в ответ заявляла, что дочь находится под влиянием запрещенных веществ и ею манипулируют телевизионщики.