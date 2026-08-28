«Перевезти кошку — в три раза дороже, чем переехать самой»: менеджер бросила работу, сняла квартиру у моря за 25 тысяч и осела в Сочи

Инна переехала в Сочи в мае и еще не считает себя местной Источник: архив героини публикации

Мечты сбываются. Инна с детства хотела жить у Черного моря, но судьба занесла ее в Самару почти на 20 лет. А мысль про юг не отпускала все эти годы. И вот в мае 2026-го Инна уволилась и переехала в Сочи с двумя чемоданами и кошкой (остальные вещи прибыли позже). Она рассказала нашим коллегам из 63.RU о том, как решилась на такой шаг, где обосновалась на юге и с какими трудностями столкнулась. А еще — куда ездит отдыхать из курортного города, почему продолжает смотреть на Сочи глазами туриста, но при этом не ходит на пляжи в центре, и как охарактеризовала туристический сезон-2026.

* Фамилию Инны мы не называем по просьбе героини.

«До переезда постоянно пила таблетки от мигреней»

— Сколько живете в Сочи и почему решили переехать именно в этот город?

— Я переехала в мае этого года. Почему? Дело в том, что меня постоянно мучили мигрени, лет пять, наверное. Я ни сидеть, ни лежать, ни стоять не могла во время приступов, постоянно пила таблетки. А тут я начала ездить на Черное море — и в определенный момент поняла, что в Сочи обхожусь без таблеток. Думала, думала и надумала перебраться сюда жить.

— Расскажите, как готовились к переезду?

— Я съездила на Новый год в Сочи отдохнуть. И в очередной раз поняла, что чувствую себя там великолепно. Приезжаю — и уже начинаю предметно думать, что надо что-то делать. В Самаре меня особо ничего не держало — ни детей, ни плетей, как говорится, только кошка. Родственники — за 250 км в Оренбургской области, у них там своя жизнь. И я решилась. В мае доработала до полных 13 лет на одном месте и уволилась. Написала заявление, дала себе недельку отдохнуть, собралась и переехала. Я ничего заранее не искала: ни жилье, ни работу. Со всем решила разбираться по факту.

— А где вы работали? В какой сфере?

— 13 лет я проработала менеджером по продажам, параллельно еще работала как помощник руководителя. Думала: приеду в Сочи, посмотрю ту же сферу, но здесь подходящих вакансий не было. И я разослала резюме везде — административная работа, бухгалтер, потому что я работала и помощником бухгалтера.

И получилось так, что везде, куда я отправляла резюме, меня приглашали на собеседование. И каждый раз мне говорили: «Нам так нравится ваше резюме, нам нравится, что у вас стаж был непрерывный 13 лет, что вы не прыгали с одного места на место, что у вас трудовая хорошая, без записей на пару месяцев».

И куда я сходила на собеседование, меня практически везде пригласили на работу. Но я рассматривала вариант, чтобы далеко не ездить. В Сочи ужасные пробки. В общем, я выбрала работу у себя в районе, где снимаю квартиру. Несколько минут пешком от дома. Я работаю сейчас администратором приема и размещения в отеле. Еще есть удаленка в Самаре.

Инна живет в районе, который называется Мамайка. Вид из окна ее съемной квартиры Источник: архив героини публикации

«Пришла на стажировку — и на четвертый день уже вышла на работу»

— Сложно ли было понять специфику отельного бизнеса на курорте?

— Вообще несложно. Потому что в Самаре я занималась параллельно гостиницами для руководителя. Я знаю, как заселение происходит, выселение во сколько, во сколько бронирование, где и когда скидки. Я представляю номерной фонд, особенности каждой категории номеров. Пришла на стажировку, три дня походила стажером — и на четвертый день уже вышла на работу в смену.

— Расскажите немного о постояльцах отеля, где вы работаете. В основном россияне или иностранцы?

— Иностранцы приезжают, когда проходят какие-то слеты, конгрессы, форумы. Вот тогда приезжают люди из других стран, по 15–20 человек бывает заезд. А в основном русские туристы у нас.

— Откуда сейчас чаще всего приезжают туристы в Сочи? Из каких городов России?

— Москва. Сейчас, мне кажется, процентов 60% постояльцев — москвичи.

— Вы в прошлые годы приезжали в Сочи как турист, а теперь смотрите на ситуацию немножко по-другому. Можете сравнить этот и прошлые туристические сезоны?

— В этом году туристический сезон в Сочи всё-таки просел. Народу меньше. Директор отеля говорит, что если в прошлом году была заполненность на 100%, то в этом году процентов на 60. И люди едут сюда как будто бы без больших денег. У знакомого здесь кафе на берегу. И вот он говорит, что в прошлом году туристы приходили и заказывали первое, второе и третье, много алкоголя покупали, а сейчас максимум возьмут бутылку пива и пачку чипсов.

Все местные вздыхают: «Ой, сезона нет». Но, знаете, они, наверное, всё-таки привыкли к тому, что Сочи летом кишит туристами, а сейчас просто поменьше народа. Они привыкли немножко к другой концентрации приезжих. А так — народ в Сочи есть. Да, есть проблемы с аэропортом. Ты можешь ехать в аэропорт, у тебя будет написано, что началась регистрация. Ты приезжаешь, переступаешь порог аэропорта — и вдруг объявляют, что рейс отменен или задержан. Но русских разве могут испугать такие перспективы. (Смеется.) Кто годами сюда ездил, тот и в этом году приехал или еще приедет.

Еще меня удивляет, как люди реагируют на сирены. Сначала, когда они только начали звучать, пляжи у нас не закрывали. И люди продолжали отдыхать у воды, несмотря на звук оповещения. Я, признаться, тоже сначала так делала, а потом я своими глазами увидела, как работает ПВО. И решила, что впредь, если я услышу сирену, я уйду с пляжа. А туристы — нет. Они продолжают идти на пляж и во время сирен. С 1 июля пляжи во время ракетной опасности закрывают — и приезжие очень возмущаются.

Черное море для героини прекрасно и на закате Источник: архив героини публикации

И днем Источник: архив героини публикации

«Перевезти кошку оказалось в три раза дороже, чем переехать самой»

— Давайте немного еще поговорим о вас. Вы сказали, что уволились с прежней работы и поехали в Сочи. Сколько с собой везли вещей?

— У меня было с собой два чемодана, переноска с кошкой и ноутбук. А все остальные вещи я отправляла транспортной компанией. Кстати, мне кошку перевезти вышло в три раза дороже, чем самой приехать.

— Она летела с вами в салоне?

— Да, она со мной в салоне летела. И перелет для нее стал стрессом. В Самаре она у меня не мяукала. Совсем. А после перелета начала мяукать.

Так вот, я приехала, сняла апартаменты на несколько дней, чтобы найти квартиру. Единственная, наверное, проблема, с которой я тут столкнулась, — было тяжело найти квартиру, чтобы жить с кошкой. Потому что многие, кто пишет, что принимают постояльцев с животными, узнав, что у меня кошка, говорили: «Ой, нет, вот лучше с собачкой». Но ничего — нашла квартиру-студию.

Найти жилье с питомцем оказалось не так просто Источник: архив героини публикации

— А сколько отдаете в месяц за аренду жилья?

— Сама аренда стоит 25 000 рублей и плюс коммуналка. Вот коммуналка вышла у меня за два месяца 1600–1700 рублей. Зимой будет больше из-за отопления. Район, где я живу, называется Мамайка. Здесь неподалеку живут знакомые — было с кем первое время общаться. Я сняла квартиру в новом ЖК, он недавно сдался, закрытый, без пропусков сюда не пускают. Семь минут пешком — и я на море.

— Кстати, о море. Часто получается так, что, если люди живут около воды, они на пляжах бывают редко. А вы часто ходите на море?

— Когда я ходила на собеседование, разговорилась с одним кадровиком. И говорю: «Ой, вот буду ходить на море постоянно». А она в ответ: «Подождите — сейчас вы поживете здесь и это море видеть не будете». Я думаю: «Ну как-то странно, на море же живем».

И вот я сейчас работаю. И, знаете, на море стала ходить гораздо реже. Это действительно так: местные ходят на море три раза, наверное, за сезон. Потому что когда у тебя выходной, надо сделать дела, и пока ты их сделаешь, уже часов шесть вечера. На море идти и смысла-то уже нет, тут закат раньше намного, чем в Самаре.

Вид из окна квартиры, где живет Инна Источник: архив героини публикации

— С какими еще трудностями вы столкнулись при переезде, кроме того, что было сложно найти квартиру с питомцем?

— Пока не скажу, что есть какие-то серьезные трудности. Работа в Сочи есть, мне кажется, на любой вкус. Но зарплата (и мне это говорили, когда я сюда собиралась переезжать) меньше, чем в Самаре. Но у меня есть еще удаленная подработка. И я вышла на тот уровень, сколько зарабатывала раньше (сумму Инна озвучивать не стала. — Прим. ред.).

— Сравните цены сочинские и самарские.

— Например, в «Магнитах» и «Пятёрочках» всё одно и то же, абсолютно одинаковые цены. Овощи и фрукты я беру на рынке, там они, конечно, дешевле. Молочка, кстати, тоже подешевле.

Если, например, идти в кафе куда-то, то, мне кажется, в Сочи бар дешевле. Средний чек, по моим наблюдениям, тысячи полторы, максимум две. Но ты на эти две тысячи наешься сытнее, чем в Самаре. Потому что здесь порции больше. Но это мое мнение.

«Жить в Сочи захотела еще в детстве»

— Изменилось ли ваше впечатление о Сочи после того, как вы стали жить в нем постоянно? Что вас удивило в городе, чего раньше не замечали?

— Мне кажется, здесь люди более добрые, что ли. Для меня это первое время было немножко дико. У нас в Самаре такого нет, чтобы тебе везде желали доброго дня, доброго вечера. В лифте все здороваются. Чуть ли не каждый встречный спрашивает: «Как у вас дела? Всё ли хорошо?» Видимо, они все привыкли с туристами так общаться, создавать такую атмосферу. Но мне это нравится.

А еще меня удивило, что здесь все какие-то расслабленные, никто никуда не торопится. Очень бесило вначале, когда назначено несколько собеседований в день, а на каком-то в середине дня кадровик опаздывает, например, на 30–40 минут. И все дальнейшие планы рушатся. А сейчас я замечаю, что и сама как-то замедляюсь. Уже так не бегу, как в раньше, я успокоилась, стала лучше спать. И ни разу за эти месяцы у меня не было мигреней.

— А вспомните свою первую поездку в Сочи. Когда это было и что тогда на вас произвело наибольшее впечатление?

— Первый раз на море мы приехали с родителями, когда я была еще ребенком. А когда ты первый раз оказываешься у моря, тебя обдает каким-то жаром из-за влажного климата. Вот это у меня и было первое впечатление. Потом мы поехали в горы, тогда еще Красная Поляна так развита не была. И там безумно понравилось. Вечером нас сводили в концертный зал «Фестивальный» на концерт Валерия Леонтьева. Тоже такие эмоции у меня были! Я еще тогда, в детстве, захотела жить у моря. У меня папа военный, и по окончании службы военным выдается (или, может быть, выдавался раньше) сертификат на получение жилья. Я помню, что говорила родителям: «Ну давайте на море квартиру возьмем». Но, конечно, на море они не взяли, взяли в другом месте. А детская мечта жить у Черного моря никуда не делась.

Морской порт в Сочи Источник: архив героини публикации

— Как дела в Сочи с общественным транспортом? Есть ли проблемы?

— Мне нравится, что в Сочи транспорт ходит до 23:00. Если ты в Самаре с площади Революции в полдевятого не можешь уехать, то в Сочи, в принципе, всё ходит до ночи. Плюс я для себя открыла электричку «Ласточка». Если мне надо доехать в центр, я сажусь на «Ласточку» — и за 9 минут я в центре Сочи. А там пешком дошла, куда мне нужно. Электричка идет по побережью, можно по пути и на виды полюбоваться.

— Сколько стоит проезд?

— В электричке проезд за одну остановку — 56 рублей, до Адлера от меня — 180 рублей. Но, что удобно, ходит прямо по времени, то есть и к самолету, и к поезду можешь подобрать себе «Ласточку».

Маршрутки у нас с 1 июля стали стоить с семи утра до девяти утра, по-моему, 60 рублей. А потом уже, по-моему, 55. Говорю «по-моему», потому что на маршрутках езжу редко и всегда расплачиваюсь картой. В Сочи во всех маршрутках есть терминалы.

— Где успели с момента переезда побывать, в каких, может быть, туристических локациях, в которых не были ранее как турист? И, может быть, эти объекты вам как местному жителю показались другими?

— Ну я не скажу, что я местный житель. Я, наверное, пока как турист хожу, для меня всё новое. И, мне кажется, любое туристическое место каждый раз открывается для тебя по-новому. И частенько я сейчас, как у меня выходные выпадают, езжу в Абхазию. Там поспокойнее, там не воют сирены.

— Сколько у вас выходит поездка на выходные в Абхазию?

— Недавно я ездила в Сухум. Дорога из Сочи до границы мне обошлась примерно в 700 рублей. От границы до Сухума — 1000 рублей. Я снимала комнату в гостевом доме. Мне надо было на одни сутки, я на концерт ездила. Комната вышла 1500 рублей. Еще поела, наверное, тысячи на полторы за эти два дня, потому что в Абхазии всё в разы дешевле, чем в Сочи.

На выходные, если получается, Инна ездит в Абхазию Источник: архив героини публикации

— Есть ли у вас в Сочи любимые места?

— Я обожаю дендрарий. Вот туда можно прийти и гулять по три часа. И каждый раз ты будешь находить новую тропу какую-то. Там такой воздух — просто потрясающий! Куча растений — читать не перечитать, откуда они. Мне очень нравится.

Любимый Сочи буквально окрыляет Инну Источник: архив героини публикации

— А пляж любимый есть?

— Мне сказали, что местные не ездят на пляжи в центр. Потому что там всегда очень много народа, плюс жара — очень легко «схватить» ротавирус. И я туда не езжу. Хожу на пляж только в своем районе. Говорят, на Мамайке самый чистый пляж. И сюда даже приезжают купаться местные из центра. У нас тут речка протекает горная, прозрачная, она впадает в море. Еще из-за нее такая чистота воды.

Пляж около дома Источник: архив героини публикации

«Перевезла в Сочи все свои вещи»

— Что купили на юге в первую очередь?

— Мне кажется, из бытовой техники не покупала ничего. Я все вещи из Самары забрала. Чтобы ничего не покупать, потому что я не знала, как быстро я найду работу. Я забрала всё: от цветов до бокалов для вина. Я свою квартиру сдала — и ничего там своего не оставила.

— Нет ли сейчас желания съездить в Самару, прогуляться по родному району? Или пока еще не успели заскучать?

— Нет, я пока не заскучала. Вот хочу зимой поехать к бабушке. Она у меня болеет, расстроилась, что я переехала, что я теперь редко буду приезжать. А сейчас ко мне несколько раз в месяц подружки приезжают, у них отпуск, а у меня сейчас бесплатная гостиница (смеется). Так что я еще не успела заскучать по Самаре. И как представлю, что у меня там опять голова будет болеть… Нет, пока не хочу.

— Попытайтесь сравнить Самару и Сочи и назвать пять основных отличий городов друг от друга и пять сходств?

— Мне кажется, они вообще разные. Пять плюсов Сочи: доброжелательность, открытость людей, море, солнце, погода. Тут даже если идет дождь и ты вышел в белых кроссовках, то и вернулся назад ты в таких же белых кроссовках. А в Самаре? Обувь будет обязательно грязной.

А вот плюсы Самары не могу найти. Я 20 лет прожила там и 20 лет хотела уехать из нее. Сначала училась, потом работа держала, потом личная жизнь, а потом уже, когда ничего не стало держать, я уехала. А родилась я в Оренбургской области.

«Самое классное чувство здесь, что через 10 дней тебе не надо ехать домой»

— Еще вспомните день переезда в Сочи. Вот вы прилетели, вышли из аэропорта — и первые ваши мысли?

— Первая мысль, когда я вышла из аэропорта, была: «А у меня интернет будет работать? Я смогу такси вызвать или нет?» Интернет у меня не работал, потому что была опасность атаки. И подошел мужчина, говорит: «Куда вам ехать?» Я говорю: «Туда-то». Он спрашивает: «За 1000 поедете?» А я накануне смотрела цены на такси к моей гостинице и там что-то в районе 800 рублей показывало. Говорю: «Да, конечно, поеду».

Приехала, заселилась. И вот в тот момент первая мысль была: быстрее бы на пляж, успеть на закат. И я на пляж бегом бежала. Успела. Вот это самое классное чувство в Сочи, что через 10 дней тебе не надо ехать домой, что ты будешь продолжать здесь жить.

Через несколько дней уезжать не придется Источник: архив героини публикации

Приехала, заселилась, сходила на пляж, а с утра проснулась и начала жилье сразу искать. Через три дня я уже заехала в квартиру, подписала договор. Мне доставили вещи Расставила всё, недельку повалялась на пляже и начала искать работу.

— Какие вещи, которыми до переезда пользовались часто, в Сочи вам пока не пригодились?

— Вы про одежду? Я здесь хожу практически в одном и том же. Шорты, майка, сланцы — здесь больше ничего не надо. Плюс у меня на работе сейчас дресс-код — белый верх, черный низ. И те платья, рубашки, в которых в офис ходила, здесь вообще пока не пригодились. Ну если выйти куда-то, могу нарядиться в платье и туфли на каблуках. Но это бывает нечасто. Я даже, честно говоря, за это лето себе и вещей-то не покупала новых, потому что они мне просто не нужны. А бытовая техника, конечно, пригодилась вся. А всё, чем я не пользовалась в Самаре, я собрала и отвезла в Оренбургскую область бабушке и папе.

— Как родственники отнеслись к тому, что вы переезжаете в Сочи? Поддержали или пытались отговорить?

— У меня получилась такая ситуация. Я окончила университет в Самаре и собиралась уезжать в Москву. Но тут у меня умирает мама, заболевает бабушка. И, естественно, я в Москву не еду, остаюсь в Самаре и живу на два города — Самара и Оренбург. Когда начала ездить на море и понимать, что я когда-нибудь перееду в Сочи, я бабушку начала немного готовить к этому. Очень медленно. Когда она осознала, что я настроена серьезно, у нас с ней был разговор, после которого она будто бы поняла, что надо перестать меня держать. И стала даже меня поддерживать. А папа не верил в мой переезд до последнего. (Смеется.)