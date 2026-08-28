Туриста из России убили в Тбилиси после спора в магазине: новости 28 августа

Мужчину нашли без признаков жизни с ножевым ранением недалеко от местного магазина Источник: TV Pirveli

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 августа.

По ипотеке разрешили не платить

С 1 сентября в России вступает в силу новая возможность для ипотечных заемщиков. Согласно поправкам к закону «О потребительском кредите (займе)», семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы. Это касается и усыновления или удочерения вторых и последующих детей.

Согласно закону, льготный период не может превышать 18 месяцев. В течение этого времени заемщики освобождаются от платежей по основному долгу и процентам на полгода. Оставшиеся платежи переносятся на более поздний срок.

Важно отметить, что воспользоваться этой льготой можно только один раз. Она доступна только в том случае, если ипотечное жилье является единственным и сумма займа не превышает 15 миллионов рублей.

У Минобороны появится своя школа

У Минобороны России появится своя средняя общеобразовательная школа. С таким распоряжением выступило правительство России.

«Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение „Средняя общеобразовательная школа № 22“ Министерства обороны Российской Федерации (далее — учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», — говорится в опубликованном документе.

Школа будет функционировать под эгидой Министерства обороны и станет новым элементом в системе ведомственного образования. Ведомство должно в течение двух месяцев подготовить все необходимые документы, утвердить устав школы и зарегистрировать ее в установленном порядке. В учебном заведении планируется работа 68 сотрудников.

ЕГЭ по физике и математике хотят сделать обязательным

Школьникам предлагают сдавать Единый государственный экзамен по физике и профильной математике в обязательном порядке. С такой инициативой выступил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, для расширения базы абитуриентов на инженерные специальности Минпросвещения РФ должно совместно с Минобрнауки и Рособрнадзором рассмотреть вопрос о поэтапном введении этих экзаменов для всех выпускников, кроме тех, кто выбрал творческие специальности.

В 2026 году профильную математику сдали 347 тысяч выпускников, а физику — 120 тысяч. Однако этого недостаточно, чтобы заполнить 194 тысячи бюджетных мест в инженерных вузах сильными абитуриентами.

Только 75,5 тысячи школьников показали высокий результат (от 60 баллов) по физике. Из-за дефицита кадров Минобрнауки ранее сделало физику обязательной для поступления на 25 из 204 инженерных специальностей, как сообщают «Известия».

Сейчас обязательными для всех выпускников остаются только русский язык и математика. Остальные предметы они сдают по выбору. Школьники могут выбрать базовую математику для получения аттестата или профильную, необходимую для поступления в технические вузы.

Как не переплатить за букет к 1 Сентября

Средняя цена праздничного букета к 1 Сентября этого года составит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Однако родители могут значительно сэкономить на цветах. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в интервью «Российской газете».

«Можно покупать цветы на базарах или в больших сетевых оптовых магазинах. Там цены ниже, чем в фирменных магазинах», — заявил Щербаченко.

Он также рекомендовал делать заказы заранее, чтобы избежать повышения цен перед праздником. Предпочтение стоит отдавать отечественным розам, которые значительно дешевле импортных, и выбирать пышные цветы для композиций. Это могут быть кустовые хризантемы, альстромерии или кустовые розы, которые позволяют создать объемный букет при минимальных затратах.

В качестве альтернативы срезанным цветам Щербаченко предложил обратить внимание на горшечные растения, цены на которые остаются стабильными в преддверии Дня знаний. Еще один вариант — собрать оригинальный набор из конфет, чая, фруктов или игрушек. Наиболее выгодным способом сэкономить, по мнению преподавателя, является коллективная закупка, когда родители учеников объединяются всем классом для приобретения цветов по оптовым ценам.

Как пройдут торжественные линейки в День знаний

В преддверии 1 Сентября школам рекомендуют приглашать на торжественные линейки ветеранов, участников СВО, представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выпускников прошлых лет, которые добились успехов. Такие рекомендации опубликовало Минпросвещения России.

Особое внимание в 2026 году должно быть уделено мероприятиям, посвященным Году единства народов страны. На линейку рекомендуется пригласить представителей разных народов страны и представителей общественных организаций и национально-культурных объединений.

Министерство также рекомендует предусмотреть на торжественной церемонии вынос и поднятие государственного флага, исполнение гимна. Кроме того, в сценарий следует включить музыкальные композиции, отражающие патриотические ценности, ценности единства народов России, уважения к культурному и историческому наследию.

Также во всех школах первым уроком в День знаний станут занятия по курсу «Разговоры о важном».

Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем

С 1 сентября владельцы iPhone не смогут использовать цифровой рубль через банковские приложения. Это связано с проблемами при публикации приложений в AppStore и необходимостью их сертификации по классам защиты.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты РФ — с 1 сентября переходит в фазу широкого внедрения. Все системно значимые банки страны подтвердили готовность к запуску. Открыть кошелек цифрового рубля пользователи смогут прямо на главной странице банковского приложения, где появится специальная кнопка с соответствующим логотипом. Однако для владельцев iPhone эта опция пока останется недоступной.

Как сообщает издание «Ведомости», банки столкнулись с трудностями при загрузке обновленных версий своих приложений в магазин Apple. В коде этих приложений есть элементы, которые указывают на их связь с российской государственной финансовой системой. Модераторы AppStore отклоняют такие приложения из-за обнаружения в них российской сетевой инфраструктуры, что противоречит действующим санкциям, под которые попали многие крупные российские банки.

Кроме того, усложняют ситуацию требования Центрального банка России. В соответствии с нормативами, программное обеспечение, предоставляющее доступ к платформе цифрового рубля, должно пройти сертификацию по определенным классам защиты. В связи с этим банкам необходимо одновременно выполнить эти требования регулятора и адаптировать свои приложения под стандарты Apple.

По информации «Ведомостей», кредитные организации активно ищут решение, которое бы соответствовало требованиям Центробанка и одновременно позволило интегрировать цифровой рубль в мобильные приложения для владельцев iPhone.

Билеты на концерты Канье Уэста начнут продавать по-новому

Союз потребителей России выступил с предложением изменить правила продажи билетов на концерты. Инициатива была озвучена после инцидента, связанного с выступлениями рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Авторы предложения считают, что билеты следует продавать только после того, как будут достигнуты основные договоренности. Это включает соглашения с площадкой, артистами и, при необходимости, с органами власти. По мнению представителей Союза потребителей, такой подход поможет защитить зрителей от нечестных организаторов и сомнительных финансовых схем.

Кроме того, в России требуют закрыть лазейку, связанную с так называемыми акционными билетами, которые невозможно вернуть. В настоящее время организаторы могут лишать покупателей права на возврат денег даже при минимальной скидке в 1%. Варианты решения включают полную отмену этой практики или введение строгих регламентов с обязательным и явным предупреждением о невозможности возврата билета.

С этим предложением Союз потребителей обратился в Министерство культуры РФ, а также в комитеты Совета Федерации и Государственной думы.

Россияне получат выплаты на годовщину свадьбы

В 26 регионах России предусмотрены выплаты к юбилеям семейной жизни для пар, проживших вместе долгое время. Это следует из нормативных актов.

В настоящее время единых федеральных правил для таких выплат пока нет, поэтому регионы устанавливают их самостоятельно. Условия и размеры выплат различаются в зависимости от субъекта федерации.

В 2026 году выплаты за 50-летний юбилей брака предусмотрены в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Такие же выплаты действуют в Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в республиках Коми, Удмуртия, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Кроме того, они предусмотрены в Татарстане и Камчатском крае, но только для жителей столиц этих регионов — Казани и Петропавловска-Камчатского.

Челябинская область предлагает одни из самых значительных выплат. За 50, 60 и 70 лет совместной жизни пары могут получить 50, 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Для этого супруги должны прожить в регионе не менее 15 лет и иметь поощрения.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО выплачивают по 50 тысяч рублей за 50 лет брака и 70 тысяч за 70 лет. Такие же суммы предусмотрены в Санкт-Петербурге для пар, отмечающих 75-летний юбилей совместной жизни.

В Москве выплаты составляют 29,6 тысячи рублей за 50 лет, 37 тысяч за 55 и 60 лет, 44,4 тысячи за 65 и 70 лет, если супруги отметили юбилей 1 января 2026 года.

В Ставропольском крае пары, награжденные медалью «За сохранение семейных ценностей» и прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет, получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей. При этом за год поощряют не более ста семей.

В Калининградской области выплаты составляют 5 тысяч рублей за 50, 60 и 70 лет совместной жизни. В Пензенской области аналогичная сумма выплачивается однократно к золотой свадьбе. В Коми выплаты достигают 50 тысяч рублей для пар, проживших в браке 65 лет и более, при условии, что супруги проживают в республике не менее 20 лет.

В 2025 году в Северной Осетии выплаты проводились разово. Тогда 25 тысяч рублей получали пары, прожившие в браке 25 лет, а также семьи с 50-летним стажем, передает РИА Новости.

Мужчинам хотят предоставить право на отпуск после декрета

Зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила предоставить мужчинам, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком, возможность сразу после его окончания брать ежегодный оплачиваемый отпуск. Это предложение было озвучено 28 августа.

В письме, адресованном министру труда и соцзащиты Антону Котякову, Буцкая просит рассмотреть изменения в трудовом законодательстве, которые бы позволили отцам использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время сразу после завершения отпуска по уходу за ребенком, передает ТАСС.

Буцкая отметила, что сейчас право на отпуск по уходу за ребенком имеют не только матери, но и отцы или другие родственники. Однако в Трудовом кодексе возможность взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после такого отпуска предусмотрена только для женщин.

По мнению зампреда, существующие нормы ставят мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, в менее выгодное положение по сравнению с матерями.

Туриста из России убили в Грузии

Россиянина, приехавшего в Тбилиси два дня назад, убили. Подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

«Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты. Погибший молодой мужчина до 40 лет, гражданин России, приехал в Грузию два дня назад», — сообщает телеканал.

Там же уточняют, что мужчину убили холодным оружием. По информации очевидцев, это могло произойти на почве конфликта.

Ссора между мужчинами возникла в магазине Spar. После чего мужчины направились в сторону улицы Бараташвили, где россиянин получил смертельное ножевое ранение.

По данным местного телеканала, на месте работают криминалисты. Отмечается, что там, где убили туриста, камеры не работают.

Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за умышленное убийство.

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