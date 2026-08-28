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Самые начитанные ярославцы справятся с лету: а вы не забыли классику?

Готовьтесь ответить на 10 хитрых вопросов

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Пройдите тест на знание русской литературы | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПройдите тест на знание русской литературы | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пройдите тест на знание русской литературы

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Уверены, что вы слышали такие фамилии, как Достоевский, Пушкин, Толстой, и наверняка знаете, что эти люди — великие писатели. Их шедевры мы читали на уроках литературы, а кто‑то, возможно, возвращался к произведениям и во взрослой жизни. Может, ради ностальгии, любви к книгам или для того, чтобы наконец‑то понять, о чем все так горячо спорили на уроках.

Но что реально осталось в памяти? Не сухие даты и биографии, а живые детали, яркие сцены, странные поступки героев, фразы, которые сами собой всплывают в голове. Помните ли вы, какой дуб перевернул душу Болконскому? Или кто там шел впереди с кровавым флагом у Блока?

Наш тест не экзамен, а повод пробежаться по любимым страницам. Проверим, какие книжные моменты въелись в сознание, а какие скромно спрятались в дальних уголках памяти?

ТестПройден 135 раз
Проверьте глубину своих знаний
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В романе Федора Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников приходит к старухе‑процентщице и приносит ей некий предмет, выдавая его за папиросницу. Что это было?

  • Серебряные часы с цепочкой.

  • Дощечка, обернутая в бумагу и перевязанная тесемкой.

  • Золотое кольцо с изумрудом, доставшееся от матери.

Займите время за нашей «Ромашкой».

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корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
2
Гость
9 часов
Обломов не жил в Обломовке,она просто ему принадлежала.
Гость
11 часов
10/10. Проспорили! Где получить приз?
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Гость
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