Самые начитанные ярославцы справятся с лету: а вы не забыли классику?

Уверены, что вы слышали такие фамилии, как Достоевский, Пушкин, Толстой, и наверняка знаете, что эти люди — великие писатели. Их шедевры мы читали на уроках литературы, а кто‑то, возможно, возвращался к произведениям и во взрослой жизни. Может, ради ностальгии, любви к книгам или для того, чтобы наконец‑то понять, о чем все так горячо спорили на уроках.
Но что реально осталось в памяти? Не сухие даты и биографии, а живые детали, яркие сцены, странные поступки героев, фразы, которые сами собой всплывают в голове. Помните ли вы, какой дуб перевернул душу Болконскому? Или кто там шел впереди с кровавым флагом у Блока?
Наш тест не экзамен, а повод пробежаться по любимым страницам. Проверим, какие книжные моменты въелись в сознание, а какие скромно спрятались в дальних уголках памяти?
В романе Федора Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников приходит к старухе‑процентщице и приносит ей некий предмет, выдавая его за папиросницу. Что это было?
Серебряные часы с цепочкой.
Дощечка, обернутая в бумагу и перевязанная тесемкой.
Золотое кольцо с изумрудом, доставшееся от матери.
Займите время за нашей «Ромашкой».