Самые начитанные ярославцы справятся с лету: а вы не забыли классику?

Уверены, что вы слышали такие фамилии, как Достоевский, Пушкин, Толстой, и наверняка знаете, что эти люди — великие писатели. Их шедевры мы читали на уроках литературы, а кто‑то, возможно, возвращался к произведениям и во взрослой жизни. Может, ради ностальгии, любви к книгам или для того, чтобы наконец‑то понять, о чем все так горячо спорили на уроках.