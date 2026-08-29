Семьям с детьми приходят уведомления о выплатах перед 1 Сентября — в чем дело

Перед Днем знаний мошенники активизировались и начали придумывать всё новые способы выманить деньги у семей с детьми. Об этом рассказали эксперты компаний RuStore и F6.
Чаще всего аферисты размещают объявления о якобы положенных выплатах для семей с детьми. Чтобы «получить» эти деньги, они просят заплатить комиссию либо подписаться на подозрительные Telegram‑каналы и боты.
Есть и другие уловки:
ложные выгодные предложения. На площадках с бесплатными объявлениями мошенники притворяются продавцами и предлагают купить со скидкой вещи для школьников, технику и прочее. А для оплаты кидают фишинговую ссылку. Она выглядит как настоящая страница платежа, но на самом деле нужна, чтобы украсть данные карты;
поддельные опросы и розыгрыши. Мошенники создают фальшивые сайты от имени популярных магазинов и маркетплейсов: там якобы проводятся розыгрыши денег и подарков. Если ввести на таком сайте данные банковской карты, со счета могут украсть деньги. А подписка на сомнительные каналы и боты грозит новыми попытками обмана;
обман детей напрямую. Всё чаще мошенники пишут самим школьникам, минуя родителей. Например, присылают сообщения про подготовку к торжественной линейке и просят открыть файл со «списком класса» или перейти по ссылке. Вместо документа ребенок попадает на фишинговую страницу, где у него могут выманить личные данные или данные карты.
Эксперты RuStore и F6 в разговоре с РИА Новости посоветовали относиться к любой рекламе в интернете с осторожностью. Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомцев и заходить на сайты по чьим‑то рекомендациям.