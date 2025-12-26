От романтики к тревоге. Психологи рассказали о звоночках, после которых надо завершать свидание

Не все ред-флаги можно обнаружить сразу Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

У мужчин и женщин зачастую могут быть разные взгляды на отношения и на то, какими они не должны быть. Наши коллеги из NN.RU уже говорили с представителями обоих полов и выяснили, что для них является тревожными звоночками на первых этапах знакомства. В этом материале вместе со специалистами они разбирались, какие ред-флаги нельзя игнорировать и после каких действий потенциального партнера стоит сбежать со свидания.

Психолог Родион Чепалов объединяет большинство ред-флагов по принципу нарушения базовых психологических закономерностей. Простым языком, это непредсказуемость поведения, неуважение границ и неспособность контролировать эмоции.

«Например, человек говорит, что „не любит драму“, но одновременно рассказывает, как каждый его бывший „оказывался токсичным“, это индикатор внешнего локуса контроля и неспособности брать ответственность. Или резко ускоряет развитие отношений: просит съехаться через неделю, обещает золотые горы, но плохо выдерживает задержку ответа в мессенджере — классическое поведение при эмоциональной нестабильности или нарциссической динамике», — отмечает специалист.

Еще один маркер, который не стоит игнорировать, — неуважение ритмов другого человека, например, требует немедленного ответа на свои сообщения и раздражение, когда у потенциального партнера есть свои дела.

Сексолог Мария Белан предупреждает, что «яркие» ред-флаги так сразу и не увидеть, чаще всего человек свои разрушительные паттерны поведения успешно маскирует. Например, харизмой, активной заинтересованностью или особым стилем общения.

Спикер также уверена, что один из главных стоп-сигналов на старте общения — это неуважение личных границ. Оно может выражаться в спешке или желании поскорее сблизиться.

«Партнер может настаивать на ежедневных и длительных встречах, требовать постоянного онлайн-присутствия, использовать язык, предполагающий наличие серьезных обязательств уже после нескольких свиданий. Фразы вроде „ты моя судьба“ или „я никогда так не чувствовал“ в первую неделю общения часто говорят не о силе чувств, а о потенциальной склонности к идеализации и последующему болезненному обесцениванию. Здоровые отношения требуют времени для естественного роста, а не принудительной инкубации», — отмечает Белан.

Новый знакомый вызывает ощущение, что вы недостаточно стараетесь и должны как-то компенсировать его переживания? Это ред-флаг, а точнее, манипуляция на чувстве вины и долга. Сюда же можно относить принуждение к угадыванию своих потребностей и демонстративные страдания с игрой в «молчаливую жертву». Такое поведение будет формировать токсичную базу, где один должен отвечать за чувства другого.

Есть в этом списке и «эмоциональные качели», когда потенциальный партнер непоследователен и в общении с ним есть постоянные перепады. Сегодня он/она звонит и пишет, а завтра уйдет в режим радиомолчания. Эксперт предупреждает, что это не признак особой сложной натуры и не занятость, а желание человека держать партнера в состоянии хронической неопределенности и тревоги, что может быть элементом созависимого сценария. Главный признак здоровых отношений — предсказуемость и уважение к времени и планам другого человека (даже на стадии знакомства).

Конечно, стоит присмотреться и к финансовой сфере. Если на старте знакомства новая подруга или потенциальный парень настойчиво просит одолжить денег, да еще и под каким-то эмоциональным предлогом, стоит присмотреться повнимательнее. Кстати, в обратную сторону это тоже работает.

Если человек, напротив, старается демонстративно всё оплачивать, это может намекать на попытку установить контроль и чувство обязанности, что не есть хорошо. Психолог подчеркивает, что здоровые партнеры на стадии знакомства стремятся к равному участию или деликатному чередованию инициативы, не втягивая другого в отношения долга.

Клинический психолог и основатель центра LARISS Лариса Верчинова придерживается аналогичного мнения и добавляет, что нельзя оправдывать поведение такого человека трудным детством и тем более собственными недостатками.