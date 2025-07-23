Нагиев — ведущий, Lamborgini Urus — в подарок жене. Как прошла роскошная свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье: фото

Рассказываем, как прошла свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье Источник: VEIGEL / Telegram, adelveigel / mikhail_litvin / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)

25-летний блогер-миллионик Михаил Литвин женился на своей ровеснице, певице Адель Вейгель. Свадьба прошла в элитной усадьбе Villa Michetti в Подмосковье. Вел мероприятие Дмитрий Нагиев, а перед гостями выступили рэперы Guf, Macan, Icegergert и другие. Среди гостей заметили и других звезд — HammAli & Navai, L'one, Бустера и Limba.

Михаил Литвин — скандальный стример и блогер с аудиторией в 16 миллионов подписчиков. Тематика его роликов — пранки и розыгрыши. Кроме блогинга он владеет бизнесом по производству энергетиков, чипсов и мерча. Большую часть времени Михаил проживает в Дубае. Это произошло после того, как его уличили в покупке военного билета. Адель Вейгель стала известна широкой публике после участия в шоу «Холостяк», где боролась за сердце рэпера Тимати. В последнее время девушка развивается как певица.

В финале Михаил подарил новоиспеченной супруге Lamborgini Urus красного цвета (стоимость в России — от 17 миллионов рублей). MSK1.RU рассказывает подробности свадьбы, которая обошлась молодоженам в сотню миллионов рублей.

Михаил Литвин с женой Адель Вейгель Источник: VEIGEL / Telegram

«Мне 25 лет, сегодня у меня свадьба»

Поклонники давно ждали женитьбы звездной пары, Адель и Михаил несколько раз переносили дату свадьбы. В итоге празднество состоялось 22 июля. С самого утра жених записал трогательное обращение к подписчикам.

«Мне 25 лет, у меня сегодня свадьба. Вы представляете, какой путь люди со мной прошли, наблюдая каждую мою сторис от малолетства, когда я был в школе, и до сегодняшнего дня», — рассуждал блогер.

На свадьбе Литвин появился в строгом черном смокинге. А Адель для церемонии выбрала элегантное белое платье с открытыми плечами, длинным шлейфом и вырезом в форме сердца на спине.

Для проведения свадьбы пара выбрала усадьбу Villa Michetti в Подмосковье. На территории расположились ландшафтный парк площадью в 15 га и каскад фонтанов на берегу Истринского водохранилища. Историческую усадьбу построили по чертежам итальянца Николы Миккетти, который был придворным архитектором Петра I. Там же свадьбу отмечали Ксения Бородина и Николай Сердюков.

В усадьбу съехались именитые гости, среди них заметили рэперов HammAli & Navai, L'one, Бустера и Limba. Поздравили молодоженов треками Guf, Macan и Icegergert. В качестве поздравления олимпийский чемпион Никита Нагорный зачитал рэп. Гимнаст исполнил трек своего земляка Басты «Моя игра».

В качестве ведущего пригласили Дмитрия Нагиева, который редко появляется на публике и большую часть времени живет за рубежом.

Угощали гостей роскошными блюдами и закусками. Блогер Бустер особо отметил сыр с трюфелями, который подавали на стол. Рекой лилось дорогое шампанское.

Вел свадьбу Дмитрий Нагиев, который редко появляется на светских мероприятиях и большую часть времени живет за рубежом Источник: VEIGEL / Telegram

На свадьбе выступили Guf, Macan и Icegergert Источник: VEIGEL / Telegram

Никита Нагорный зачитал рэп на свадьбе Михаила Литвина и Адель Вейгель Источник: Mash на спорте / Telegram

Подарил жене Lamborgini

После завершения официальной части мероприятия невеста переоделась в более легкий наряд с корсетом. Спину девушки украшали ангельские крылья. В новом облачении Адель выступила перед собравшимися и поблагодарила за визит. После она сняла туфли и танцевала босиком, отдавшись атмосфере праздника.

В конце мероприятия Литвин подарил новоиспеченной жене Lamborgini Urus красного цвета. Мужчина попросил избранницу отвернуться.

«Вывозите кракена!» — крикнула девушка.

Сразу после этого за ее спиной открылась огромная коробка, в которой скрывался дорогостоящий автомобиль. Увидев подарок, Адель опешила и прикрыла рот руками от восторга. Стоимость такого Lamborgini варьируется от 20 до 60 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, свадьба обошлась паре в сумму около 100 миллионов рублей.