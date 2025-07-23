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Он и она Нагиев — ведущий, Lamborgini Urus — в подарок жене. Как прошла роскошная свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье: фото

Нагиев — ведущий, Lamborgini Urus — в подарок жене. Как прошла роскошная свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье: фото

На празднество потратили около 100 миллионов рублей

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3 комментария
Рассказываем, как прошла свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье | Источник: VEIGEL / Telegram, adelveigel / mikhail_litvin / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)Рассказываем, как прошла свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье | Источник: VEIGEL / Telegram, adelveigel / mikhail_litvin / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)

Рассказываем, как прошла свадьба блогера Литвина в элитной усадьбе в Подмосковье

Источник:

VEIGEL / Telegram, adelveigel / mikhail_litvin / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)

25-летний блогер-миллионик Михаил Литвин женился на своей ровеснице, певице Адель Вейгель. Свадьба прошла в элитной усадьбе Villa Michetti в Подмосковье. Вел мероприятие Дмитрий Нагиев, а перед гостями выступили рэперы Guf, Macan, Icegergert и другие. Среди гостей заметили и других звезд — HammAli & Navai, L'one, Бустера и Limba.

Михаил Литвин — скандальный стример и блогер с аудиторией в 16 миллионов подписчиков. Тематика его роликов — пранки и розыгрыши. Кроме блогинга он владеет бизнесом по производству энергетиков, чипсов и мерча. Большую часть времени Михаил проживает в Дубае. Это произошло после того, как его уличили в покупке военного билета.

Адель Вейгель стала известна широкой публике после участия в шоу «Холостяк», где боролась за сердце рэпера Тимати. В последнее время девушка развивается как певица.

В финале Михаил подарил новоиспеченной супруге Lamborgini Urus красного цвета (стоимость в России — от 17 миллионов рублей). MSK1.RU рассказывает подробности свадьбы, которая обошлась молодоженам в сотню миллионов рублей.

Михаил Литвин с женой Адель Вейгель | Источник: VEIGEL / TelegramМихаил Литвин с женой Адель Вейгель | Источник: VEIGEL / Telegram

Михаил Литвин с женой Адель Вейгель

Источник:

VEIGEL / Telegram

«Мне 25 лет, сегодня у меня свадьба»

Поклонники давно ждали женитьбы звездной пары, Адель и Михаил несколько раз переносили дату свадьбы. В итоге празднество состоялось 22 июля. С самого утра жених записал трогательное обращение к подписчикам.

«Мне 25 лет, у меня сегодня свадьба. Вы представляете, какой путь люди со мной прошли, наблюдая каждую мою сторис от малолетства, когда я был в школе, и до сегодняшнего дня», — рассуждал блогер.

На свадьбе Литвин появился в строгом черном смокинге. А Адель для церемонии выбрала элегантное белое платье с открытыми плечами, длинным шлейфом и вырезом в форме сердца на спине.

Платье Адель Вейгель на свадьбу | Источник: adelveigel / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)Платье Адель Вейгель на свадьбу | Источник: adelveigel / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)
Праздник прошел в элитной усадьбе Villa Michetti в Подмосковье | Источник: VEIGEL / TelegramПраздник прошел в элитной усадьбе Villa Michetti в Подмосковье | Источник: VEIGEL / Telegram
Источник: VEIGEL / TelegramИсточник: VEIGEL / Telegram
Свадьбу посетило немало звезд | Источник: busterzy / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)Свадьбу посетило немало звезд | Источник: busterzy / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)
Вел мероприятие Дмитрий Нагиев | Источник: busterzy / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)Вел мероприятие Дмитрий Нагиев | Источник: busterzy / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: busterzy / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)Источник: busterzy / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)

Для проведения свадьбы пара выбрала усадьбу Villa Michetti в Подмосковье. На территории расположились ландшафтный парк площадью в 15 га и каскад фонтанов на берегу Истринского водохранилища. Историческую усадьбу построили по чертежам итальянца Николы Миккетти, который был придворным архитектором Петра I. Там же свадьбу отмечали Ксения Бородина и Николай Сердюков.

В усадьбу съехались именитые гости, среди них заметили рэперов HammAli & Navai, L'one, Бустера и Limba. Поздравили молодоженов треками Guf, Macan и Icegergert. В качестве поздравления олимпийский чемпион Никита Нагорный зачитал рэп. Гимнаст исполнил трек своего земляка Басты «Моя игра».

В качестве ведущего пригласили Дмитрия Нагиева, который редко появляется на публике и большую часть времени живет за рубежом.

Угощали гостей роскошными блюдами и закусками. Блогер Бустер особо отметил сыр с трюфелями, который подавали на стол. Рекой лилось дорогое шампанское.

Вел свадьбу Дмитрий Нагиев, который редко появляется на светских мероприятиях и большую часть времени живет за рубежом

Источник:

VEIGEL / Telegram

На свадьбе выступили Guf, Macan и Icegergert

Источник:

VEIGEL / Telegram

Никита Нагорный зачитал рэп на свадьбе Михаила Литвина и Адель Вейгель

Источник:

Mash на спорте / Telegram

Подарил жене Lamborgini

После завершения официальной части мероприятия невеста переоделась в более легкий наряд с корсетом. Спину девушки украшали ангельские крылья. В новом облачении Адель выступила перед собравшимися и поблагодарила за визит. После она сняла туфли и танцевала босиком, отдавшись атмосфере праздника.

В конце мероприятия Литвин подарил новоиспеченной жене Lamborgini Urus красного цвета. Мужчина попросил избранницу отвернуться.

«Вывозите кракена!» — крикнула девушка.

Сразу после этого за ее спиной открылась огромная коробка, в которой скрывался дорогостоящий автомобиль. Увидев подарок, Адель опешила и прикрыла рот руками от восторга. Стоимость такого Lamborgini варьируется от 20 до 60 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, свадьба обошлась паре в сумму около 100 миллионов рублей.

Литвин подарил избраннице роскошный Lamborgini Urus

Источник:

adelveigel / Instgram (Деятельность запрещена на территории РФ)

MSK1.RU рассказывал, чем известен блогер Михаил Литвин. Почитайте также о драке блогера с рэпером Бастой на футбольном матче.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Свадьба Михаил Литвин Адель Вейгель Усадьба Подмосковье
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Комментарии
3
Гость
1 час
Непонятный чел и утка
Гость
59 минут
От куда деньги зин
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