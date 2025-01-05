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Он и она Любовь и смерть на льду: трагическая история фигуристов Гордеевой и Гринькова — они были идеальной парой

Любовь и смерть на льду: трагическая история фигуристов Гордеевой и Гринькова — они были идеальной парой

Спортсмен и любимый муж внезапно умер в 28 лет

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Фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков были идеальной парой. На льду — четырехкратные чемпионы мира, дважды победители Олимпиады. За пределами катка — любящие друг друга супруги, воспитывающий маленькую дочь. Их счастье внезапно рухнуло в 1995 году, когда 28-летний спортсмен на обычной тренировке упал на лед.

Историю любви и трагедии фигуристов смотрите в видео выше.

— Остановилось как бы время. Всё время холодно и не понимаешь, как будто у тебя один и тот же час происходит всё время. Сухо, вообще плакать не могла. Вообще не могла плакать. Остановились ощущения все, — рассказывала Екатерина Гордеева, ставшая вдовой в 24 года.

Постепенно Гордеева вернулась на лед, вышла замуж за коллегу Евгения Кулика, но брак распался. Поклонники тогда решили, что Кулик просто не смог ей заменить Гринькова. Спортсменка вышла замуж в третий раз, ее избранником опять стал фигурист — канадец Давид Пеллетье. Судя по соцсетям, Екатерина кажется вполне счастливой, но каждый год в день рождения и день гибели Сергея она выкладывает на своей странице его фото.

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